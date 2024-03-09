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住一晚免3千！盤點5大港、澳「全新輕奢飯店」

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
「YOHO金銀島酒店」部分客房設有全澳門首創的「露天日式風呂」，旅客能邊泡澡邊欣賞美景。圖/Klook提供
「YOHO金銀島酒店」部分客房設有全澳門首創的「露天日式風呂」，旅客能邊泡澡邊欣賞美景。圖/Klook提供

每晚免3千，就能住進港、澳全新登場的星級飯店！不僅有巨型落地窗坐擁270度海景，還可步行2分鐘至香港海洋公園水上樂園，計畫出遊前，不妨先參考。

以下是Klook推薦5家2022至2024年全新開幕的港澳超值星級飯店，連小資族也能輕鬆圓夢，每晚最低不到3千元。即日起至3月31日，每周一至Klook預訂飯店，輸入指定限量優惠碼再享9折優惠。

● 香港麗豪航天城酒店 私人露台賞山海美景

去年2月開幕的「麗豪航天城酒店」，是富豪國際酒店集團旗下的新飯店，不僅交通便捷，旅客從機場搭乘機場快線15分鐘直達，房間設計採米白色系配金屬邊框，簡單不失輕奢感，此外，部分房型設有私人露台能全方位欣賞大嶼山與無敵海景；目前於Klook預訂每晚最低價不到3,000元。

● 香港富麗敦海洋公園酒店 飽覽無敵海景

「香港富麗敦海洋公園酒店」於2022年7月開幕，幾乎各種房型都能飽覽無敵海景。其中「海景客房」享有床邊落地窗，一起床便能欣賞180度海景景觀；「豪華陽台海景套房」更配置大片轉角落地窗，讓旅客坐擁270度海景，同時將香港仔、鴨脷洲、玉桂山一次盡收眼底。飯店60公尺長的無邊際泳池，可輕鬆拍出天空、海洋、泳池相連，唯美漸層藍的網美度假照，且只要步行2分鐘便能至香港海洋公園水上樂園暢玩。

●香港本舍Townplace West Kowloon 無邊際泳池享百萬夜景

「本舍 Townplace West Kowloon」於去年11月開幕，邀請知名建築事務所Conran and Partners及LAAB，分別以現代感十足的橘藍跳色及原木柔和色調設計；位在26樓的室外無邊際泳池，能欣賞香港特有的天際線、俯瞰百萬夜景，搭乘地鐵25分鐘即抵達維多利亞港。目前於Klook預訂每晚最低不到4,000元。

澳門YOHO金銀島酒店 客房首創露天日式風呂

今年1月開幕的「YOHO金銀島酒店」位在澳門南灣湖畔，同時暢享無敵山景與海景，部分客房設有全澳門首創的「露天日式風呂」，旅客能邊泡澡邊欣賞得天獨厚的美景；飯店同時與澳門最大的購物中心「澳門名勝世界購物廣場」相連，旅客能輕鬆前往，享受各式餐飲、酒吧、戲院等多元服務，於Klook預訂最低不到4,000元即可入住。

●澳門LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO LINE FRIENDS擺拍

LINE FRIENDS粉絲看過來！2022年1月開幕的「LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO」是「澳門上葡京綜合度假村」旗下三大飯店之一，以LINE FRIENDS為設計靈感，大廳、電梯、房內皆佈滿可愛的熊大、兔兔、莎莉，夢幻造景吸睛好拍！此外，度假村提供豐富的娛樂設施，包含全世界第三長的高空飛索「澳門飛索」、「GoAirborne室內跳傘」等，非常適合小資家庭，每晚約4,500元即可入住。

此外，安排假期入住港澳新飯店之餘，也別忘了趁機朝聖香港迪士尼樂園去年底最新開幕的《冰雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」，可預先購買提早入園證連門票，掃描手機QR Code就能直接入園，方便又省時。

「麗豪航天城酒店」房間設計採米白色系配金屬邊框，簡單不失輕奢感。圖/Klook提供
「麗豪航天城酒店」房間設計採米白色系配金屬邊框，簡單不失輕奢感。圖/Klook提供
「香港富麗敦海洋公園酒店」飽覽無敵海景，步行2分鐘可至香港海洋公園水上樂園。圖/Klook提供
「香港富麗敦海洋公園酒店」飽覽無敵海景，步行2分鐘可至香港海洋公園水上樂園。圖/Klook提供
「本舍 Townplace West Kowloon」的室外無邊際泳池，能欣賞香港特有的天際線、俯瞰百萬夜景。圖/Klook提供
「本舍 Townplace West Kowloon」的室外無邊際泳池，能欣賞香港特有的天際線、俯瞰百萬夜景。圖/Klook提供
LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO」以可愛的LINE FRIENDS為設計靈感。圖/Klook提供
LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO」以可愛的LINE FRIENDS為設計靈感。圖/Klook提供

澳門 酒店 飯店 香港迪士尼

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