科莫湖畔的閒散淡然 JAMEI CHEN 2024春夏新裝秀雅興

每個如詩如畫的景點，總能為旅行、為生活留下無限回憶，甚至帶來靈感啟迪。設計師品牌JAMEI CHEN 2024春夏以義大利科莫湖（Lago di Como）為靈感，帶來Lake Como Impression系列，將動容的山光水色化為2024春夏新裝，恬淡迎春。

明亮的白色、低彩度與低明度的莫蘭迪粉紅與藍，成為了本季色彩基調。無論上衣、外套多有落肩設計，讓身型顯得柔和；五分或七分袖的輪廓則保留了行動的靈活、卻在乍暖還寒的春日中維持著溫熱，也散發幾許日式禪味。上身多採短版的剪裁搭配飄逸的長褲或多層次長裙，拉長身形比之外，更在行進間散發輕透纖亮的空氣感。

本季JAMEI CHEN並選擇進口絲、棉、麻與苧麻等軟薄面料，加上水洗、砂洗等繁複工序以及不收邊或毛邊的處理，讓整體更能呈現天然的肌理觸感。部分進口面料則以紡織與定型技術、讓天然纖維呈現著輕微的皺縮肌理，進而傳遞設計師心中、科莫湖畔岩岸與水的詩意輕顫。