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台中港遊艇專區獲亞果公司投資 引進住宿餐飲遊樂服務

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台中港觀光遊憩商業區土地使用配置示意圖。圖／亞果遊艇開發股份有限公司提供
台中港觀光遊憩商業區土地使用配置示意圖。圖／亞果遊艇開發股份有限公司提供

台中港繼2016年引進日商三井集團投資興建大型海港購物商場「MITSUI OUTLET PARK」，三井商場西北側20A、20B號碼頭再規劃為遊艇專區，已招資國際級遊艇俱樂部規模企業亞果公司，投入國際遊艇碼頭的建設，預計引進住宿、餐飲、零售、藝術親子遊樂及海洋教育等服務。

台灣港務公司表示，「台中港20A、20B 水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施案」去年第3季辦理第3次公告招商，於同年第4季辦理綜合評選作業後，由亞果公司獲最優投資人資格，全案興建暨營運年期30年，開發規模約10.7公頃（陸域5.9公頃、水域4.8公頃）。

港務公司表示，亞果公司規劃全區分2期開發，第1期以鄰近三井OUTLET PARK區域-20B水陸域為開發重點，水域開發約2公頃，設置擋浪堤及約30席遊艇泊位，陸域規劃臨時會所、遊艇大街、船艇岸置場；第2期為20A水陸域，水域開發1.3公頃增設50席遊艇泊位，陸域規劃遊艇旅館及親子室內樂園等。

港務公司指出，未來此座複合式臨水遊憩空間，將進一步串聯台中港中二路港埠服務廊帶、梧棲觀光漁港、高美濕地、海洋生態博物館、永續綠能博物館、梧棲老街、震大金鬱金香酒店、海線新市鎮等沿線觀光休閒、商業機能景點。

梧棲 碼頭 遊艇

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