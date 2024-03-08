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momo購物網「寵愛女王計劃」專櫃美妝限時5折起！盤點「2024十大春季美妝新品」快筆記

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網3.8女王節搶攻美麗商機，即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」專櫃美妝限時5折起活動。圖／momo購物網提供
momo購物網3.8女王節搶攻美麗商機，即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」專櫃美妝限時5折起活動。圖／momo購物網提供

momo購物網3.8女王節搶攻春季美妝新品商機，即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」專櫃美妝限時5折起活動，網羅品牌首賣新品、momo購物網獨家、經典長銷等豐富美妝焦點商品，再加碼兩大滿額回饋，包含單筆消費滿1,388元登記領限量388元mo幣回饋，指定商品消費滿2,000元則可現折250元。

momo購物網也特別盤點站上「2024十大春季美妝新品」，發現2024年春季流行「柔和桃」色系妝容及「原生裸肌」底妝，肌膚保養則延燒煥膚風潮，一定要入手的必敗話題品如NARS激情過後腮紅露、植村秀無極限控油妝前乳、蘭蔻超級極光水、Kiehl’s 2%水楊酸痘痘精華露等。

momo購物網根據新品觀察，搭上2024年Pantone代表色「Peach Fuzz柔和桃」風潮，今年春季流行起帶有橘調的粉色系妝容，如桃粉色、珊瑚色、奶杏色皆與象徵活力的春天再適合不過；春季底妝則以「原生裸肌」為趨勢，追求輕透自然的妝感。為助消費者打造春日輕透甜美妝感，momo購物網從底妝、遮瑕、腮紅到口紅一次推薦，包括全新「植村秀無極限控油妝前乳」強調控油柔焦能為底妝打好基礎；「YSL恆久完美霧光氣墊粉餅」推出限量高訂菱格版，添加94%保養精華，服貼如原生肌；「bobbi brown全方位奶油遮瑕盤」校色、遮瑕與提亮一盤包辦；「NARS激情過後腮紅露」#紅誘蜜桃、#蜜桃暖棕、#蜜桃柔粉等3款新色環繞著蜜桃色系，液態質地更能完美融入底妝；「M.A.C極自我柔霧唇膏」主打色#683咖啡摩卡、#669暖萌泰迪，甜甜的杏粉色中帶有一絲優雅土橘調。

想要擁有服貼的妝容，離不開健康肌底。momo購物網分享，2024年春季煥膚保養風潮延燒，在肌膚保濕修復的同時，也訴求光滑透亮、緊緻細嫩，像是甫上市即攻占美妝社群版面的「蘭蔻超極光活粹晶露（超級極光水）」；「Kiehl’s 2%水楊酸痘痘精華露」擊退瑕疵、上妝不卡粉；還有新品「貝膚黛瑪 12%超級C酸激光煥膚精華」。而妝前保養做得好妝容更加分，全新「Bobbi Brown維他命完美精華」為肌膚補水及鎖水；momo購物網也獨家上市「理膚寶水B5+全面修復霜×hahababy聯名禮盒組」，加贈hahababy空氣包與紗布巾。

●附註：詳細優惠活動內容以網頁公告為準。

momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「Bobbi Brown維他命完美精華」活動價3,200元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「Bobbi Brown維他命完美精華」活動價3,200元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「Kiehl’s 2%水楊酸痘痘精華露」活動價990元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「Kiehl’s 2%水楊酸痘痘精華露」活動價990元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「NARS激情過後腮紅露」3款全新色選，每款售價1,150元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「NARS激情過後腮紅露」3款全新色選，每款售價1,150元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「理膚寶水B5+全面修復霜× hahababy聯名禮盒組」活動價2,060元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「理膚寶水B5+全面修復霜× hahababy聯名禮盒組」活動價2,060元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「植村秀無極限控油妝前乳SPF25／PA+++」售價1,800元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「植村秀無極限控油妝前乳SPF25／PA+++」售價1,800元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「M.A.C極自我柔霧唇膏」全系列40色，每款售價820元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「M.A.C極自我柔霧唇膏」全系列40色，每款售價820元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「貝膚黛瑪12%超級C酸激光煥膚精華」活動價1,088元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「貝膚黛瑪12%超級C酸激光煥膚精華」活動價1,088元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「Bobbi Brown全方位奶油遮瑕盤」售價2,300元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「Bobbi Brown全方位奶油遮瑕盤」售價2,300元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「YSL恆久完美霧光氣墊粉餅 高訂菱格版」售價3,180元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「YSL恆久完美霧光氣墊粉餅 高訂菱格版」售價3,180元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「蘭蔻超極光活粹晶露（超級極光水）」活動價3,950元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」，「蘭蔻超極光活粹晶露（超級極光水）」活動價3,950元。圖／momo購物網提供

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