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Saint Laurent 2024秋冬強悍也柔軟 再現1960法式經典

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
1980的Power Suit，在2024以強悍的墊肩揉和飄逸的柔美氣息，奇異再生。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
1980的Power Suit，在2024以強悍的墊肩揉和飄逸的柔美氣息，奇異再生。圖／Saint Laurent提供（合成圖）

日前2024巴黎時裝周秋冬發表已圓滿落幕，而身為壓軸大牌的Saint Laurent，則在「皮諾私人美術館-巴黎證券交易所」（Bourse de Commerce - Pinault Collection）中的寬闊圓頂下舉辦。在新任創意總監Anthony Vaccarello的督軍下合計發表40套男裝，包含Vogue全球編輯總監Anna Wintour、波蘭超模Anja Rubik都成為觀秀嘉賓。

超大、裝飾於風衣外的蝴蝶結，大量出現在本季不同造型中，展現強烈的戲劇效果。高反差、低光源的圓形場地中，並有著鋼琴家彈奏音樂、成為大秀的背景聲音伴奏。全數40套造型中共多達26套式西裝，大量的雙排扣西裝、精緻剪裁與誇張的墊肩，不禁讓人聯想到1980年代的「Power Suit」；然而有別於英式西裝的筆挺、義式的愜意感，Saint Laurent本季的西裝面料像被「液態化」散發著強烈的流動感與輕盈，尤其當模特兒在改變行進方向時，褲管的飄逸灑脫，竟也有如女性百褶長裙揮灑的律動況味，因而催生出強悍與柔和並存的奇妙印象。

40套造型中再有5套出現了黑色外套，分別具有翻領、雙排扣、長版、大型領片的結構特色，以皮革展現了訂製服般的俐落輪廓，其中兩位模特兒頭帶的皮帽則似致敬品牌創辦人、設計師Yves Saint Laurent在1963-1964冬季為女性打造的皮頭盔（helmet），搭配上模特兒絲質、俐落且飄逸的黑色長褲，像帶人重新認識了歷經60年不變的法式時尚經典，更為Anthony Vaccarello、也為今日的Saint Laurent，更加擦亮招牌、閃耀爆棚。

Saint Laurent在「皮諾私人美術館-巴黎證券交易所」舉行了2024秋冬男裝大秀發表，同時秀場以大量鮮花，馬蹄蓮、銀蓮花與蘭花打造的拱門，也向創辦設計師YSL致意。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
Saint Laurent在「皮諾私人美術館-巴黎證券交易所」舉行了2024秋冬男裝大秀發表，同時秀場以大量鮮花，馬蹄蓮、銀蓮花與蘭花打造的拱門，也向創辦設計師YSL致意。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
皮革被以長外套、風衣的形式俐落呈現，展現由於訂製服般的洗練與法式品味。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
皮革被以長外套、風衣的形式俐落呈現，展現由於訂製服般的洗練與法式品味。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
Vogue全球編輯總監Anna Wintour。圖／Saint Laurent提供
Vogue全球編輯總監Anna Wintour。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent 2024秋冬男裝秀上的一頂黑色皮帽，似致敬了Yves Saint Laurent在1963/1964的一款經典設計。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent 2024秋冬男裝秀上的一頂黑色皮帽，似致敬了Yves Saint Laurent在1963/1964的一款經典設計。圖／Saint Laurent提供

波蘭超模Anja Rubik。圖／Saint Laurent提供
波蘭超模Anja Rubik。圖／Saint Laurent提供

模特兒 總監 西裝

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