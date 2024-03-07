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免集點！7-ELEVEN「哆啦A夢祕密道具精品」門市快閃購推逾20款限定周邊新品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN攜手日本經典動漫「哆啦A夢」，即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手日本經典動漫「哆啦A夢」，即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動。圖／7-ELEVEN提供

大小朋友都愛的哆啦A夢又有新貨到！7-ELEVEN再度攜手日本經典動漫「哆啦A夢」，即日起至4月30日推出全店「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，以哆啦A夢獨有的祕密道具，包含竹蜻蜓、百寶袋、記憶吐司、縮小燈、時光布、更衣照相機等神奇法寶們為題材，開發逾20款限定周邊商品，從居家寢具到外出包袋，全系列商品無須集點，活動期間至7-ELEVEN門市不限消費金額、報手機號碼即可以89～799元加價購。

7-ELEVEN「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，以居家、外出兩大生活需求開發療癒兼具實用的限定周邊新品，包含與哆啦A夢形影不離的「限量造型後背包」、身戴經典祕密道具竹蜻蜓的「限量35CM絨毛大玩偶」、出遊或追劇必備的「限量山丘頸枕附收納袋」、獨家毛毛電繡設計的「限量文青帆布包」、一袋可收納便當盒及隨行杯且擁有三種使用方式的「限量餐餐袋」；還有可愛哆啦A夢造型的居家周邊用品，如「限量造型擦手巾組」、「限量披肩蓋毯」、「限量含蓋泡麵碗」，以及滿滿祕密道具設計的「限量四季被」、「限量隨手吸管杯」、「限量靜電掛勾三件組」，款款經典、粉絲快衝！

7-ELEVEN再度攜手日本經典動漫「哆啦A夢」，即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再度攜手日本經典動漫「哆啦A夢」，即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，以居家、生活需求開發療癒兼具實用的限定周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，以居家、生活需求開發療癒兼具實用的限定周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量造型後背包」加價購399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量造型後背包」加價購399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，包括滿滿祕密道具設計的「限量四季被」、「限量床包三件組」、「限量中枕」等限定周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，包括滿滿祕密道具設計的「限量四季被」、「限量床包三件組」、「限量中枕」等限定周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量含蓋泡麵碗」加價購349元；「限量木製餐具組」加價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量含蓋泡麵碗」加價購349元；「限量木製餐具組」加價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量餐餐袋」可一袋三用，加價購349元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量餐餐袋」可一袋三用，加價購349元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，以哆啦A夢獨有的祕密道具，包含竹蜻蜓、百寶袋、記憶吐司、縮小燈、時光布、更衣照相機等神奇法寶們為題材，開發逾20款限定周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，以哆啦A夢獨有的祕密道具，包含竹蜻蜓、百寶袋、記憶吐司、縮小燈、時光布、更衣照相機等神奇法寶們為題材，開發逾20款限定周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，以居家、生活需求開發療癒兼具實用的限定周邊新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，以居家、生活需求開發療癒兼具實用的限定周邊新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量山丘頸枕附收納袋」加價購799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量山丘頸枕附收納袋」加價購799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量披肩蓋毯」加價599元；「限量35CM絨毛大玩偶」加價購399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量披肩蓋毯」加價599元；「限量35CM絨毛大玩偶」加價購399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量文青帆布包」加價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量文青帆布包」加價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量隨手吸管杯」加價購499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起4月30日推出「哆啦A夢祕密道具精品門市快閃購」活動，「限量隨手吸管杯」加價購499元。圖／7-ELEVEN提供

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