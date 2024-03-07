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全聯哈根達斯限時特價每桶199元 女神節滿額現折再狂送福利點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯桶裝哈根達斯200元有找，20種口味任你挑選。圖／全聯福利中心提供
全聯桶裝哈根達斯200元有找，20種口味任你挑選。圖／全聯福利中心提供

國際婦女節全聯推出「女神節」系列優惠活動，PXGo!全聯線上購隔日達即日起至3月11日單筆滿1,500元現折100元，使用PX Pay、全支付，折後金額滿1,500元再贈1,000福利點，活動期間每日限時5小時，自下午3點至晚上8點， 單筆消費滿1,000元即回饋3.8%等值福利點，3月8日當天單筆滿3,800元現折380元，多重優惠記得折好折滿。

女神節、白色情人節連發，小時達即日起至3月8日，推出單筆消費滿800元贈800福利點；即日起3月10日，還有單筆消費滿1,200元現折120元，3月11日至3月15日購買指定商品滿1,200元再贈1,200點。分批取3月8日至3月10日咖啡寄杯特惠價，新客首購滿額再打8.5折；3月14日至3月17日消費滿520元即贈送520福利點，另推美式33杯特價520元，換算1杯不到16元；拿鐵20杯下殺520元，單杯只要26元。

即日起至3月17日全台990家設有哈根達斯冰箱的全聯門市以及小時達同步推出哈根達斯限時特價，品脫420～473ml品項，草莓、香草、抹茶等共20種口味任選，每桶下殺只要199元，愛吃冰淇淋的趕快趁現在囤貨囤起來。另外還有加價換購快閃活動，與Netflix人氣影集《艾蜜莉在巴黎》聯名推出的「真空附匙保溫罐」直購價249元任一款，3月10日前憑好友分享券單筆任2個再現折50元。

全聯女神節We Sweet草莓卡士達蛋糕限時特價169元。圖／全聯福利中心提供
全聯女神節We Sweet草莓卡士達蛋糕限時特價169元。圖／全聯福利中心提供
全聯小時達祭出大優惠，3月6日至3月17日哈根達斯品脫全系列，挑戰破盤最低價199元。圖／全聯福利中心提供
全聯小時達祭出大優惠，3月6日至3月17日哈根達斯品脫全系列，挑戰破盤最低價199元。圖／全聯福利中心提供

冰箱 白色情人節 520

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