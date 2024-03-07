全聯哈根達斯限時特價每桶199元 女神節滿額現折再狂送福利點

國際婦女節全聯推出「女神節」系列優惠活動，PXGo!全聯線上購隔日達即日起至3月11日單筆滿1,500元現折100元，使用PX Pay、全支付，折後金額滿1,500元再贈1,000福利點，活動期間每日限時5小時，自下午3點至晚上8點， 單筆消費滿1,000元即回饋3.8%等值福利點，3月8日當天單筆滿3,800元現折380元，多重優惠記得折好折滿。

女神節、白色情人節連發，小時達即日起至3月8日，推出單筆消費滿800元贈800福利點；即日起3月10日，還有單筆消費滿1,200元現折120元，3月11日至3月15日購買指定商品滿1,200元再贈1,200點。分批取3月8日至3月10日咖啡寄杯特惠價，新客首購滿額再打8.5折；3月14日至3月17日消費滿520元即贈送520福利點，另推美式33杯特價520元，換算1杯不到16元；拿鐵20杯下殺520元，單杯只要26元。