千頌伊也愛吃！韓國「BHC炸雞」6月登台　開幕地點曝光

台灣「韓式炸雞」又多一間！曾在韓劇「來自星星的你」中亮相的韓國知名炸雞品牌「BHC」，已經與橘焱胡同餐飲集團簽約，預計將於6月於大台北地區開設台灣第一間分店。對於喜愛韓式炸雞的民眾，屆時將可零時差享受到BHC炸雞的滋味。

2004年成立的「BHC炸雞」，以招牌起司口味炸雞聞名，於全球有近2,100間門市，包括韓國、美國、香港、新加坡、馬來西亞、泰國均有分店。看好台灣民眾對於韓式炸雞的喜愛，橘焱胡同餐飲集團代理BHC炸雞登台，也成為BHC炸雞第6個海外市場。預計台灣首間門市將於今年6月插旗大台北地區，並在2024年進入展店高峰期，預計3年內在台灣開出10間門市，包括街邊店與百貨商場店型。

除了BHC炸雞之外，橘焱胡同餐飲集團也透露，旗下的「天婦羅杉村」、「胡同燒肉」、「胡同裏燒肉」、「星胡同」、「四代目菊川」、「唬唬」及「開丼」等品牌皆有展店計畫，預計2024年淨增加店數20間。其中，「天婦羅杉村」將於5月底插旗大直萬豪酒店中城廣場；「開丼 燒肉vs丼飯」及「唬唬鐵板廚房」則於第二季開出3間門市。