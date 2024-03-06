Bottega Veneta全新Line貼圖 萌萌動物大集合免費下載

隨著手機貼圖的興起，不少時尚品牌也相繼在關鍵時刻推出品牌官方Line貼圖，為數位溝通生活添增樂趣與變化。Bottega Veneta即於近日為品牌台灣官方Line帳號上線、並推出八款動物貼圖，借動物的萌萌魅力，擴大時尚觸角。

限定的手機桌布與8款貼圖將可在Bottega Veneta的官方帳號中下載，包含從Sardine包延伸而來、品牌經典的沙丁魚，此外包含像是酷企鵝、狗狗、公雞、雁鳥、寄居蟹、龍蝦，甚至是慵懶的驢子，紛紛搭配上了簡單易懂的英文口語，展現Bottega Veneta源自於義式的生活感與幽默。