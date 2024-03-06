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Bottega Veneta全新Line貼圖 萌萌動物大集合免費下載

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Cassette編織皮革斜背包，99,400元。圖／Bottega Veneta提供
Cassette編織皮革斜背包，99,400元。圖／Bottega Veneta提供

隨著手機貼圖的興起，不少時尚品牌也相繼在關鍵時刻推出品牌官方Line貼圖，為數位溝通生活添增樂趣與變化。Bottega Veneta即於近日為品牌台灣官方Line帳號上線、並推出八款動物貼圖，借動物的萌萌魅力，擴大時尚觸角。

限定的手機桌布與8款貼圖將可在Bottega Veneta的官方帳號中下載，包含從Sardine包延伸而來、品牌經典的沙丁魚，此外包含像是酷企鵝、狗狗、公雞、雁鳥、寄居蟹、龍蝦，甚至是慵懶的驢子，紛紛搭配上了簡單易懂的英文口語，展現Bottega Veneta源自於義式的生活感與幽默。

事實上，這系列貼圖的發表早有暗示，早在2024春夏大秀的場地中，已經在牆面、地版、立柱上悄然若現；為此Bottega Veneta並推出兩只限定的海洋系列Cassette與Arco Tote包款，以深淺不一的藍色、重現海洋的神奇色彩魅力；貼圖下載將為期間限定，由即日起可在LINE中「官方帳號」類別搜尋Bottega Veneta為關鍵字即可加入，直至4月4日為止，

無論是驢子、企鵝、沙丁魚...這些2024春夏大秀場地中的動物元素，已然化身在Bottega Veneta的官方Line貼圖中，展現義式的生活熱情與幽默。圖／Bottega Veneta提供
無論是驢子、企鵝、沙丁魚...這些2024春夏大秀場地中的動物元素，已然化身在Bottega Veneta的官方Line貼圖中，展現義式的生活熱情與幽默。圖／Bottega Veneta提供
Arco Tote編織皮革手提包，13萬1,300元。圖／Bottega Veneta提供
Arco Tote編織皮革手提包，13萬1,300元。圖／Bottega Veneta提供
即日起可在LINE中「官方帳號」類別搜尋Bottega Veneta為關鍵字即可加入品牌官方帳號，下載動態貼圖與手機桌布，直至4月4日為止，圖／Bottega Veneta提供
即日起可在LINE中「官方帳號」類別搜尋Bottega Veneta為關鍵字即可加入品牌官方帳號，下載動態貼圖與手機桌布，直至4月4日為止，圖／Bottega Veneta提供

下載 品牌 貼圖

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