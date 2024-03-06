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24秋冬巴黎時裝周／LV銀河級星光閃耀 10週年紀念大秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登2024秋冬女裝系列大秀為女裝創意總監Nicolas Ghesquière的10周年紀念大秀。圖／路易威登提供
路易威登2024秋冬女裝系列大秀為女裝創意總監Nicolas Ghesquière的10周年紀念大秀。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎時間3月6日發表2024秋冬女裝系列，是品牌女裝創意總監Nicolas Ghesquière加入品牌以來的10周年紀念大秀，秀場選址於羅浮宮中央廣場（Cour Carrée du Louvre），不僅先前多次女裝大秀於此舉辦，Nicolas Ghesquière初試啼聲的2014秋冬系列就是在此登場。現場星光雲集，包括BLACKPINK成員Lisa、眾多全球品牌大使凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、艾瑪史東（Emma Stone）、韓國女子團體New Jeans成員李惠仁（Hyein）、韓國女子團體Twice成員林娜璉（Nayeon）、劉亦菲、周冬雨、宋茜、台灣女星郭雪芙、木村光希（Kōki）、等眾多明星名人與品牌好友出席看秀，呈現銀河級的巨量星光。

秀場設計宛如一個巨大的溫室。圖／路易威登提供
秀場設計宛如一個巨大的溫室。圖／路易威登提供

自Nicolas Ghesquière於2014年3月5日為路易威登女裝舉辦首場時裝秀，至今已有10年。本次大秀回顧這趟歷時十年的冒險之旅，以記憶作為想像力的嚮導。在這種內省與反思的探索中，記憶以情感、省思和回溯的分層形式重新浮現......這個特別系列雖然處於2024-2025年秋冬之際，但也見證了十年的時尚。設計師集聚自己過往的創意，在探索不同的藝術視野時，也確保了十年來累積的風格，熟悉的元素獲得重新詮釋，從早期設計的親和力、特定服裝輪廓，以及特定剪裁或刺繡的呈現。

路易威登秀場以碎黑板岩、礦物質、鹽晶體和玻璃等元素打造一處外觀仿似外星風格的建築。圖／路易威登提供
路易威登秀場以碎黑板岩、礦物質、鹽晶體和玻璃等元素打造一處外觀仿似外星風格的建築。圖／路易威登提供

本次大秀秀場設計宛如一個巨大的溫室，各種元素的交織組合創造出一個充滿感知和未來感的環境，是延續先前的秀場藝術指導合作，第三次與著名藝術家Philippe Parreno合作，與製作設計師James Chinlund第四次合作的成果。宛如一個以中央的吊燈為主要發力能源的自給自足的結構，外觀仿似外星風格的建築由碎黑板岩、礦物質、鹽晶體和玻璃等素材打造而成，電纜連接的帶電網絡溫室和13個大型模組化吊燈則讓人聯想到數據和電氣系統力量。搭配18世紀玻璃口琴、20年代合成器Ondes Marthenot以及50年代樂器Crystal Bachet等3種稀有樂器組成的聽覺效果，季回顧過往又前瞻未來。

寬鬆的褲裝與帶有童趣的配搭。圖／路易威登提供
寬鬆的褲裝與帶有童趣的配搭。圖／路易威登提供
立體的金屬光澤裙擺搭配運動風皮外套。圖／路易威登提供
立體的金屬光澤裙擺搭配運動風皮外套。圖／路易威登提供
金屬光澤立體剪裁套裝。圖／路易威登提供
金屬光澤立體剪裁套裝。圖／路易威登提供
韓國名模鄭好娟為本次大秀揭開序幕。圖／路易威登提供
韓國名模鄭好娟為本次大秀揭開序幕。圖／路易威登提供
全球品牌大使艾瑪史東出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
全球品牌大使艾瑪史東出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
全球品牌大使凱特布蘭琪出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
全球品牌大使凱特布蘭琪出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
周冬雨出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
周冬雨出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
宋茜出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
宋茜出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
光澤感的緞面材質運動風褲裝。圖／路易威登提供
光澤感的緞面材質運動風褲裝。圖／路易威登提供
不對稱的短立體剪裁短洋裝。圖／路易威登提供
不對稱的短立體剪裁短洋裝。圖／路易威登提供
Nicolas Ghesquière個性材質堆疊與混搭手法深具辨識度。圖／路易威登提供
Nicolas Ghesquière個性材質堆疊與混搭手法深具辨識度。圖／路易威登提供
郭雪芙出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
郭雪芙出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
品牌經典行李箱圖案洋裝。圖／路易威登提供
品牌經典行李箱圖案洋裝。圖／路易威登提供
猶如羽毛感的晚禮服長裙。圖／路易威登提供
猶如羽毛感的晚禮服長裙。圖／路易威登提供
韓國女子團體TWICE成員林娜璉NAYEON出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
韓國女子團體TWICE成員林娜璉NAYEON出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
誇張的皮草肩飾與棉質裙裝形成材質上的對比。圖／路易威登提供
誇張的皮草肩飾與棉質裙裝形成材質上的對比。圖／路易威登提供
劉亦菲出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
劉亦菲出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
Nicolas Ghesquière擅長在未來感與懷舊氛圍之間的拿捏。圖／路易威登提供
Nicolas Ghesquière擅長在未來感與懷舊氛圍之間的拿捏。圖／路易威登提供
路易威登秀場電纜連接的帶電網絡溫室和13個大型模組化吊燈則讓人聯想到數據和電氣系統力量。圖／路易威登提供
路易威登秀場電纜連接的帶電網絡溫室和13個大型模組化吊燈則讓人聯想到數據和電氣系統力量。圖／路易威登提供
路易威登發表2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
路易威登發表2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
品牌經典行李箱圖案洋裝。圖／路易威登提供
品牌經典行李箱圖案洋裝。圖／路易威登提供
木村光希KŌKI出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
木村光希KŌKI出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
NEW JEANS成員李惠仁HYEIN出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
NEW JEANS成員李惠仁HYEIN出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
BLACKPINK成員LISA出席路易威登2024秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
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LV 巴黎

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