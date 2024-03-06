24秋冬巴黎時裝周／LV銀河級星光閃耀 10週年紀念大秀

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎時間3月6日發表2024秋冬女裝系列，是品牌女裝創意總監Nicolas Ghesquière加入品牌以來的10周年紀念大秀，秀場選址於羅浮宮中央廣場（Cour Carrée du Louvre），不僅先前多次女裝大秀於此舉辦，Nicolas Ghesquière初試啼聲的2014秋冬系列就是在此登場。現場星光雲集，包括BLACKPINK成員Lisa、眾多全球品牌大使凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、艾瑪史東（Emma Stone）、韓國女子團體New Jeans成員李惠仁（Hyein）、韓國女子團體Twice成員林娜璉（Nayeon）、劉亦菲、周冬雨、宋茜、台灣女星郭雪芙、木村光希（Kōki）、等眾多明星名人與品牌好友出席看秀，呈現銀河級的巨量星光。

秀場設計宛如一個巨大的溫室。圖／路易威登提供

自Nicolas Ghesquière於2014年3月5日為路易威登女裝舉辦首場時裝秀，至今已有10年。本次大秀回顧這趟歷時十年的冒險之旅，以記憶作為想像力的嚮導。在這種內省與反思的探索中，記憶以情感、省思和回溯的分層形式重新浮現......這個特別系列雖然處於2024-2025年秋冬之際，但也見證了十年的時尚。設計師集聚自己過往的創意，在探索不同的藝術視野時，也確保了十年來累積的風格，熟悉的元素獲得重新詮釋，從早期設計的親和力、特定服裝輪廓，以及特定剪裁或刺繡的呈現。

路易威登秀場以碎黑板岩、礦物質、鹽晶體和玻璃等元素打造一處外觀仿似外星風格的建築。圖／路易威登提供