「安永鱸魚精」全台6連冠 全魚8成可用、疫後成長三成

寵物商機無限，安永集團除了鎖定無添加自然食品及食物外，今年第四季也將進入寵物市場，據了解，目前在測試階段，預將同樣以健康、自然、無添加食品打入市場。此外，長銷商品「安永鱸魚精」也將有多樣復熱可食的調理品出列，例如全台首創的「鱸魚精茶碗蒸」，實踐集團「保健食品食品化」的目標。

現代人生活步調緊湊，安永集團以科技思維打造大健康產業，強調無人工添加理念，以及「高品質、少負擔」的原則，研發各式精補類產品，以及養生藥膳系列商品。其中，明星商品「安永鱸魚精—健康御品」以專利萃取技術和提升全魚利用率的綠色經濟價值，受到日本、比利時與美國的專業肯定。

魚精系列產品不僅獲得多國肯定，便於攜帶的常溫包裝，也有助於營養補給，增強體力。「安永鱸魚精—健康御品」於2023年榮獲「世界品質評鑑大賞(Monde Selection) 」金獎，成為全台連六冠的鱸魚精；同時也獲得日本「PAVONE AWARD」金獎殊榮。

此外，魚精系列性商品「安永鱸魚精—龜鹿御品」則勇奪2023年度ITQI「風味絕佳獎章」一星認證。集團表示，經動物實驗證實，「安永鱸魚精—健康御品」可有效降低運動後疲勞感，並已取得台灣健康食品標章認證。而萃取鱸魚精的魚渣副產物，則開發胜肽產製技術(AY-EE)製成鱸魚胜肽及寵物食品配方技術(AY-PFF)製成寵物食品。

安永集團表示，以上三項技術，將全魚利用率由41%提升至82%，先進的萃取技術也拿下日本與美國的發明展金獎。同時，「安永鱸魚精—健康御品」也是台灣首支取得「碳標籤」的魚精產品。集團指出，鱸魚來自南部契作，全魚幾乎皆可使用，採分區萃取分式，如魚骨熬湯、魚鱗是膠原蛋白的主要來源。疫後消費者更重視健康，魚精銷量成長至少三成。

安永集團也實踐「從產地到餐桌」的理念，同樣堅持無添加人工調味。旗下台大MD創作料理2023年入選為綠色餐廳，秉持不使用人工添加物精神，忠於食材原味；海鮮選用符合永續生態養殖的根島蝦和金目鱸魚，支持減少海洋漁獲捕撈，保護海洋環境。