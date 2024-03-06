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「6種肉+海鮮吃到飽」100元 燒肉ChaCha限時升級

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「燒肉ChaCha」針對基隆店，限時推出「+100元吃到飽」優惠方案。圖／馬辣提供
「燒肉ChaCha」針對基隆店，限時推出「+100元吃到飽」優惠方案。圖／馬辣提供

馬辣集團的個人燒肉品牌「燒肉ChaCha」自2023年進駐基隆，提供高cp值的個人燒肉套餐。為因應女神節到來，限時推出「100元吃到飽」的加價活動，可以升級6款肉品與海鮮吃到飽，帶來大大的滿足。

「燒肉ChaCha」以個人燒肉的型態，提供日本A5和牛雪花、美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜、安格斯骨付牛小排等14種肉品套餐，同時還透過自助吧，無限量供應讚崎烏龍麵、溫泉蛋、珍味魚卵、玉子燒、鮮嫩雞肉絲等26種生菜與小品，以及日式黑咖哩、台灣越光米、味噌湯等餐點，另有多款飲品與哈根達斯冰淇淋，同樣採無限供應，每人最低390元起。

為歡慶女神節，即日起至3月31日期間，提前至少1日預約並主動參與活動，不限人數、不分日期與時段，至基隆店用餐點購任一套餐，並加價100元即可升級，包括「鮮甜海蝦、深海透抽、挪威鯖魚、寶島精選豚嫩腿、黃金去骨鮮嫩雞腿、酥烤七里香」等6款精選肉品和海鮮，均可享吃到飽。同時活動並可疊加現場優惠，讓民眾輕鬆享海陸大餐。

「燒肉ChaCha」主打個人化燒肉套餐。圖／馬辣提供
「燒肉ChaCha」主打個人化燒肉套餐。圖／馬辣提供
燒肉ChaCha以自助吧型態，無限供應多種小菜、生菜與熟食。圖／馬辣提供
燒肉ChaCha以自助吧型態，無限供應多種小菜、生菜與熟食。圖／馬辣提供

吃到飽 燒肉

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