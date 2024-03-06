「6種肉＋海鮮吃到飽」100元！燒肉ChaCha限時升級

馬辣集團的個人燒肉品牌「燒肉ChaCha」自2023年進駐基隆，提供高cp值的個人燒肉套餐。為因應女神節到來，限時推出「100元吃到飽」的加價活動，可以升級6款肉品與海鮮吃到飽，帶來大大的滿足。

「燒肉ChaCha」以個人燒肉的型態，提供日本A5和牛雪花、美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜、安格斯骨付牛小排等14種肉品套餐，同時還透過自助吧，無限量供應讚崎烏龍麵、溫泉蛋、珍味魚卵、玉子燒、鮮嫩雞肉絲等26種生菜與小品，以及日式黑咖哩、台灣越光米、味噌湯等餐點，另有多款飲品與哈根達斯冰淇淋，同樣採無限供應，每人最低390元起。