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蝦皮購物「3.8女神節」精選寵愛排行限時下殺38元起！「3.18會員日」下單抽cama café指定飲品免費喝

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「3.8女神節」精選寵愛排行商品最低下殺38元起；「3.18會員日」當天下單登記再抽cama café指定飲品1個月免費喝。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.8女神節」精選寵愛排行商品最低下殺38元起；「3.18會員日」當天下單登記再抽cama café指定飲品1個月免費喝。圖／蝦皮購物提供

「她經濟」買氣強勁，隨著3.8女王節正式到來，蝦皮購物鎖定這波女力消費，即日起至3月18日打造女性最愛的精品專區，並獻上愛康透氧抑菌棉任選3包、KANGOL小帥包等熱門商品最低限時38元起的會員專屬價，以及知名品牌精選商品最低5折起優惠，要讓全台女性用戶接連放肆購。

歡慶「3.8女神節」到來，蝦皮購物搶先公開兩大精選排行榜，針對不同需求的女性提供寵愛優惠。「小資女日常愛用榜」推薦維持自然好氣色的「Laka持久裸光凍唇蜜」、「護妍天使淨瑕修護貼12貼」，3月8日限時優惠價皆為38元；全球熱銷突破350萬瓶的「AROMASE 2% 5α捷利爾頭皮淨化液80ml」3月8日限時優惠價99元；「曼黛瑪璉包覆提托經典B-E罩杯內衣」3月8日福利品限時優惠價500元。

「輕熟女精選必備榜」精選3月8日限時優惠價5,040元的「ALUXE淡水珍珠10K金項鍊」，點綴日常穿搭，散發自信優雅；「LANEIGE NEO遮瑕氣墊粉餅」 輕鬆打造無瑕妝感，3月8日限時優惠價1,350元；一噴即療癒身心的「Jo Malone 2022地中海花園限量香水50ml」，共有3款香味，3月8日福利品限時優惠價1,850元。

隨著每月「18號會員日」緊接而來，蝦皮購物「3.18會員日」豪祭「全站免運吃到飽」、「領券最高18%蝦幣回饋」、「直播5折優惠券」三大回饋，生活選品3折起、會員獨享精選商品最低38元起，3月18日當天下單登記加碼再抽1個月份cama café山茶花輕拿鐵免費喝。

●附註：詳細優惠活動內容以網頁公告為準。

蝦皮購物「3.8女神節」，「KANGOL小帥包」3月8日限時優惠價38元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.8女神節」，「KANGOL小帥包」3月8日限時優惠價38元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.8女神節」，「愛康透氧抑菌棉任選3包」3月8日限時優惠價39元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.8女神節」，「愛康透氧抑菌棉任選3包」3月8日限時優惠價39元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.18會員日」，「樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」3月18日會員限時優惠價38元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.18會員日」，「樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」3月18日會員限時優惠價38元。圖／蝦皮購物提供

女王 淡水 蝦皮購物

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