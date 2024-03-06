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鳥貴族將登台 矢板明夫曝名字由來：改變日本居酒屋文化

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大成集團旗下都城實業股份公司與日本貴族集團日前舉行合作簽約記者會，共同成立合資公司，宣告日本第一的燒鳥居酒屋-鳥貴族今年將到台灣開店。記者邱德祥／攝影
大成集團旗下都城實業股份公司與日本貴族集團日前舉行合作簽約記者會，共同成立合資公司，宣告日本第一的燒鳥居酒屋-鳥貴族今年將到台灣開店。記者邱德祥／攝影

日本連鎖燒烤居酒屋「鳥貴族」即將登陸台灣，日籍媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」表示，「鳥貴族」在日本的年輕女性之間擁有很高人氣，「鳥貴族」和台灣的食品龍頭大成集團宣布將攜手把鳥貴族帶進台灣。

矢板明夫說，第一家店即將落腳在台北，預計2024年開出3家店、2025年進軍台中，目前採直營模式，未來將逐步開放加盟。

矢板明夫表示，日本鳥貴族餐飲集團創立於1985年，旗下擁有三大連鎖品牌，日本全國店鋪數超過1千多家，其中鳥貴族就有620家。

日本的居酒屋過去主要客人是中年以上的男性。矢板明夫表示，去居酒屋的主要目的是喝酒聊天，烤雞串以前給人的印象都是這些大叔愛吃。鳥貴族扭轉了烤雞串給人的印象，取名為「貴族」，是因為在其成立的泡沫經濟年代，單身的職業女性，被稱為「單身貴族」。她們喜歡喝酒也喜歡烤雞串，但不喜歡傳統居酒屋那種亂糟糟的氛圍。

矢板明夫表示，鳥貴族做為一種新型的居酒屋，就是為了吸引「單身貴族」。在某種意義上講，鳥貴族改變了日本的居酒屋文化。其特點是菜單有很多選擇、價格便宜，而且注重客人的隱私。鳥貴族有一些位子之間不高的隔板。如果客人不想和店員或其他客人聊天，可以選擇有隔板的位子、享受自己一個人的時間。

矢板明夫表示，據說鳥貴族是很多台灣旅客到日本旅行時指名必吃的店。很高興看到他們來台展店，期待不久後在台北就可以吃到他們家美味的烤雞串了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

居酒屋 矢板明夫

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