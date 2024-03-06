鳥貴族將登台 矢板明夫曝名字由來：改變日本居酒屋文化

日本連鎖燒烤居酒屋「鳥貴族」即將登陸台灣，日籍媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」表示，「鳥貴族」在日本的年輕女性之間擁有很高人氣，「鳥貴族」和台灣的食品龍頭大成集團宣布將攜手把鳥貴族帶進台灣。

矢板明夫說，第一家店即將落腳在台北，預計2024年開出3家店、2025年進軍台中，目前採直營模式，未來將逐步開放加盟。

矢板明夫表示，日本鳥貴族餐飲集團創立於1985年，旗下擁有三大連鎖品牌，日本全國店鋪數超過1千多家，其中鳥貴族就有620家。

日本的居酒屋過去主要客人是中年以上的男性。矢板明夫表示，去居酒屋的主要目的是喝酒聊天，烤雞串以前給人的印象都是這些大叔愛吃。鳥貴族扭轉了烤雞串給人的印象，取名為「貴族」，是因為在其成立的泡沫經濟年代，單身的職業女性，被稱為「單身貴族」。她們喜歡喝酒也喜歡烤雞串，但不喜歡傳統居酒屋那種亂糟糟的氛圍。

矢板明夫表示，鳥貴族做為一種新型的居酒屋，就是為了吸引「單身貴族」。在某種意義上講，鳥貴族改變了日本的居酒屋文化。其特點是菜單有很多選擇、價格便宜，而且注重客人的隱私。鳥貴族有一些位子之間不高的隔板。如果客人不想和店員或其他客人聊天，可以選擇有隔板的位子、享受自己一個人的時間。

矢板明夫表示，據說鳥貴族是很多台灣旅客到日本旅行時指名必吃的店。很高興看到他們來台展店，期待不久後在台北就可以吃到他們家美味的烤雞串了。

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