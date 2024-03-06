快訊

飛機繞到沒油、單日12架轉降 一線人員看桃機歲修之亂

熊本廠為台積帶來哪些前景？張忠謀預見全球半導體2趨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Instagram推5大全新訊息功能 15分鐘內可編輯、已讀不回不怕被發現

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
15分鐘內長按想修改的內容，即可編輯訊息。圖／Meta提供
15分鐘內長按想修改的內容，即可編輯訊息。圖／Meta提供

Meta昨晚突如其來的大當機嚇壞一堆使用者與社群經營者，幸好在短時間內就迅速恢復正常。恰好近期Meta宣布Instagram訊息功能多項更新，用戶們重新登入之後可以趕快來試用看看新功能。

Instagram訊息功能新增了包括：訊息發出後15分鐘內可重新編輯內容，且能在收件匣中置頂3組對話，減少傳錯頻收不回的狀況、訊息已讀功能可自由關閉或開啟，依個人喜好自由設定，已讀不回不再有心理壓力；此外也加入更多聊天室主題可選擇，還可儲存最愛貼圖讓傳訊更快更方便，讓大家在交流互動時更多元自在地表達自己。

聊天最怕訊息丟錯頻，現在只要在訊息發出後15分鐘內，長按想修改的內容，無論是打錯字還是想換句話說，都能輕鬆修改。如果想要置頂對話聊天室，只要將聊天室左滑或長按，再點擊「置頂」，即可讓該聊天室移到收件匣最上方，最多可設定3組，也能隨時取消置頂，且不限於一對一或群組聊天室。另一個避免丟錯頻的方式，還有將常使用的聊天室換上喜歡的主題來辨別，最近新增的新主題包含「沙丘：第二部」、「降世神通：最後的氣宗」、「愛情」、「棒棒糖」等，隨時展現個人特色。

總是最愛特定幾個貼圖？在訊息中長按想要保存的貼圖，就能在貼圖列最上方看到它，讓傳訊息更快更有效率。如果不想讓對方看到自己是否已讀訊息，可以在特定或所有聊天室中，隨時打開或關閉已讀標記。

現在最多可置頂3組聊天室。圖／Meta提供
現在最多可置頂3組聊天室。圖／Meta提供
在訊息中長按想要保存的貼圖，就能在貼圖列最上方看到它。圖／Meta提供
在訊息中長按想要保存的貼圖，就能在貼圖列最上方看到它。圖／Meta提供
新增更多花俏的聊天室主題。圖／Meta提供
新增更多花俏的聊天室主題。圖／Meta提供
不想讓對方看到自己是否已讀訊息，關閉這功能就可以勇敢已讀不回。圖／Meta提供
不想讓對方看到自己是否已讀訊息，關閉這功能就可以勇敢已讀不回。圖／Meta提供

Instagram 使用者 貼圖

延伸閱讀

FB、IG深夜大當機！ 館長不忍了狠虧「用臉書都老人」

FB、IG深夜大當機！META發言人用X發文「在處理了」網笑：馬斯克又贏

FB、IG通通連不上...鄉民湧入PTT避難 在線人數衝破10萬！網讚：台灣人最後堡壘

台日雙強聯手！國泰x三井META PARK捷運地標

相關新聞

身份證有03589任一數字注意！台南遠東對號入住省萬元

台南遠東香格里拉3月23日迎接15周年慶，首波推出「對號入住85折」住房專案， 3月1日至4月30日，凡有效身分證件或護...

探索海洋世界的藍色魅力！香奈兒春季彩妝展現大膽無畏

在香奈兒女士喜愛的元素中，海洋世界一直是靈感來源之一，其帶來的神秘藍色，在光線與不同狀態下，展現出神秘又大膽的多樣化藍色...

iOS 17.4更新來了！Apple Podcast逐字稿新功能造福創作者、好學聽眾

iOS 17.4現在已經可以在iPhone Xs 及以上的機型下載了！這次除了加入了新的表情符號，包括蕈類、鳳凰、萊姆、...

「土魠魚羹」是舶來品？ 台南美食基因測驗揭身世之謎！

台南美食享譽全國，從乾煎虱目魚、土魠魚羹到牛肉湯無人不知，但許多小吃竟有混血背景，甚至可能藏有17世紀大航海時代的基因。...

台灣最在地裸鑽雪莉Bar Swap大賽 台北Bar Pine松奪冠

台灣調酒界盛事裸鑽雪莉Bar Swap第三屆調酒大賽，日前在有著馥郁果香的苗栗橙香森林舉行總決賽，在充滿活力氣息的橘子園...

經典滑板鞋回歸街頭初心 復古結合潮流感再現黃金年代

曾在80年代後期到90年代，曾稱霸街頭，幾乎成為潮流代名詞的DC SHOES，本季回歸品牌初心，復刻經典熱銷滑板鞋款，並延伸出系列球衣、帽子和T恤，要讓消費者重溫「街潮」的黃金年代氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。