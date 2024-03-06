Instagram推5大全新訊息功能 15分鐘內可編輯、已讀不回不怕被發現

Meta昨晚突如其來的大當機嚇壞一堆使用者與社群經營者，幸好在短時間內就迅速恢復正常。恰好近期Meta宣布Instagram訊息功能多項更新，用戶們重新登入之後可以趕快來試用看看新功能。

Instagram訊息功能新增了包括：訊息發出後15分鐘內可重新編輯內容，且能在收件匣中置頂3組對話，減少傳錯頻收不回的狀況、訊息已讀功能可自由關閉或開啟，依個人喜好自由設定，已讀不回不再有心理壓力；此外也加入更多聊天室主題可選擇，還可儲存最愛貼圖讓傳訊更快更方便，讓大家在交流互動時更多元自在地表達自己。

聊天最怕訊息丟錯頻，現在只要在訊息發出後15分鐘內，長按想修改的內容，無論是打錯字還是想換句話說，都能輕鬆修改。如果想要置頂對話聊天室，只要將聊天室左滑或長按，再點擊「置頂」，即可讓該聊天室移到收件匣最上方，最多可設定3組，也能隨時取消置頂，且不限於一對一或群組聊天室。另一個避免丟錯頻的方式，還有將常使用的聊天室換上喜歡的主題來辨別，最近新增的新主題包含「沙丘：第二部」、「降世神通：最後的氣宗」、「愛情」、「棒棒糖」等，隨時展現個人特色。