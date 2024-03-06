GU熱賣褲款再升級該如何挑？女團GENBLUE幻藍小熊示範給你看！

因應換季，日本流行品牌GU將推出後即熱賣的PULL ON PANTS美型輕便女褲再升級，款式更加貼近潮流趨勢，以及多元色彩，還找來女團GENBLUE幻藍小熊示範不同風格穿搭，讓女性消費者輕鬆挑到合適設計。

GU全新PULL ON PANTS美型輕便褲系列以「羅紋輕便褲」、「繭型輕便褲」、「輕型降落傘褲」等三種不同款式，搭配清新顏色上架。全系列單品腰部皆採鬆緊帶設計，不只穿脫更加方便，還能有舒適自在穿著體驗；略為寬鬆版型，即便在夏日穿上也不會感到悶熱。而且除了基本的黑、白、牛仔藍，更推出適合春夏的粉嫩馬卡龍色系，豐富穿搭選擇。

像是羅紋輕便褲，因為材質的垂墜效果更能修飾身型，展現流暢雙腿線條。最能修飾臀部線條的繭型輕便褲，則加入中央壓線設計，視覺上使雙腿看起來更加筆直修長。褲款兩側及後方皆有大口袋設計，褲腳也附有抽繩鬆緊帶，輕鬆變化風格。而輕型降落傘褲膝蓋處的打褶設計可以增加褲型立體感，輕量材質、適中的褲款寬鬆度、腰部鬆緊帶以及可調節帶扣的設計，可以根據不同身型調整，提升穿著舒適度。

Uniqlo U春夏系列以低飽和色彩貫穿，並搭配經典款式，延續品牌強調中性百搭又兼具舒適與實用性風格。圖／UNIQLO提供

除了GU的美型輕便褲之外，UNIQLO藝術總監Christophe Lemaire率領巴黎研發與設計中心團隊打造的Uniqlo U春夏系列也即將上市。這季以低飽和色彩貫穿，並搭配經典款式，延續品牌強調中性百搭又兼具舒適與實用性風格。季節新品中最值得關注的是男裝的工裝背心，，內裡選用透氣網眼布料，即使悶熱夏天也能保持舒適性，多口袋設計不僅實用，還能讓添加搭配視覺效果。選用乾爽輕盈的泡泡紗材質製成寬版洋裝，具有圓弧感輪廓，腰間綁帶更能表現三種不同的穿搭造型，展現優美線條。

GU女裝繭型輕便褲，990元。圖／GU提供

Uniqlo U春夏系列女裝3WAY泡泡紗寬版洋裝，1,290元。圖／UNIQLO提供

GU女裝輕型降落傘褲，990元。圖／GU提供

GU女裝羅紋輕便褲，790元。圖／GU提供