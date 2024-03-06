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許光漢搶先戴話題聯名眼鏡 演繹斯文、酷痞造型 帥到鏡頭模糊？
韓系潮流眼鏡品牌Gentle Monster再度與巴黎時裝品牌Maison Margiela合作，推出全新眼鏡系列，未上市就憑藉獨特設計引起討論。而男神許光漢更是搶先上臉試戴，分別詮釋了斯文的透明平光眼鏡，以及利用皮革包覆鏡腳的款式，彰顯前衛風格，簡直帥炸！
在去年Maison Margiela和Gentle Monster首度攜手推出多款造型獨特的系列眼鏡，獲得市場高度迴響，於是雙品牌今年再度合作，融合經典元素與製作工藝，共推出17款新品。這系列採用藍色、白色等多重色彩，並結合板材及皮革等不同材質，重塑未來風格演變。其中的MM101和MM102款充分體現了Maison Margiela創意總監John Galliano對未來主義的開創性思考。利用無鏡腿設計，造型猶如來自異世界的面具，將眼鼻巧妙遮蓋，寬大輪廓在金屬材質的疊加下更顯神秘。
除了上述款式，象徵Maison Margiela品牌精神的白色四角縫線也沒缺席，還透過皮革工藝，包覆在鏡腳、鏡框上，呈現細膩手感。為此聯名新款，Gentle Monster選在全球五地打造期間快閃店，男神許光漢便現身於上海據點，搶先眾人上臉試戴，帥氣模樣更是讓鏡頭都模糊了。
而說到未來主義，就不能不提FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi和高級眼鏡大廠Thélios通力合作，打造一系列白K金鑲鑽太陽眼鏡，成為高級訂製服大秀時最搶眼配件。不僅是用料奢華，這系列被命名為SINGULAR VISION的系列太陽眼鏡，採用無鼻架設計，同時鏡腳與鏡框唯一體成型，因此讓鏡片像是漂浮於空中，十分獨特。
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