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許光漢搶先戴話題聯名眼鏡 演繹斯文、酷痞造型 帥到鏡頭模糊？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
許光漢搶先上臉試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡，彰顯前衛風格，簡直帥炸！圖／摘自微博
許光漢搶先上臉試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡，彰顯前衛風格，簡直帥炸！圖／摘自微博

韓系潮流眼鏡品牌Gentle Monster再度與巴黎時裝品牌Maison Margiela合作，推出全新眼鏡系列，未上市就憑藉獨特設計引起討論。而男神許光漢更是搶先上臉試戴，分別詮釋了斯文的透明平光眼鏡，以及利用皮革包覆鏡腳的款式，彰顯前衛風格，簡直帥炸！

在去年Maison Margiela和Gentle Monster首度攜手推出多款造型獨特的系列眼鏡，獲得市場高度迴響，於是雙品牌今年再度合作，融合經典元素與製作工藝，共推出17款新品。這系列採用藍色、白色等多重色彩，並結合板材及皮革等不同材質，重塑未來風格演變。其中的MM101和MM102款充分體現了Maison Margiela創意總監John Galliano對未來主義的開創性思考。利用無鏡腿設計，造型猶如來自異世界的面具，將眼鼻巧妙遮蓋，寬大輪廓在金屬材質的疊加下更顯神秘。

許光漢現身上海快閃店，搶先試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡。圖／摘自微博
許光漢現身上海快閃店，搶先試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡。圖／摘自微博

除了上述款式，象徵Maison Margiela品牌精神的白色四角縫線也沒缺席，還透過皮革工藝，包覆在鏡腳、鏡框上，呈現細膩手感。為此聯名新款，Gentle Monster選在全球五地打造期間快閃店，男神許光漢便現身於上海據點，搶先眾人上臉試戴，帥氣模樣更是讓鏡頭都模糊了。

許光漢現身上海快閃店，搶先試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡。圖／摘自微博
許光漢現身上海快閃店，搶先試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡。圖／摘自微博

而說到未來主義，就不能不提FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi和高級眼鏡大廠Thélios通力合作，打造一系列白K金鑲鑽太陽眼鏡，成為高級訂製服大秀時最搶眼配件。不僅是用料奢華，這系列被命名為SINGULAR VISION的系列太陽眼鏡，採用無鼻架設計，同時鏡腳與鏡框唯一體成型，因此讓鏡片像是漂浮於空中，十分獨特。

許光漢現身上海快閃店，搶先試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡。圖／摘自微博
許光漢現身上海快閃店，搶先試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡。圖／摘自微博

許光漢現身上海快閃店，搶先試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡。圖／摘自微博
許光漢現身上海快閃店，搶先試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡。圖／摘自微博

許光漢現身上海快閃店，搶先試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡。圖／摘自微博
許光漢現身上海快閃店，搶先試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡。圖／摘自微博

許光漢現身上海快閃店，搶先試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡。圖／摘自微博
許光漢現身上海快閃店，搶先試戴Maison Margiela和Gentle Monster聯名眼鏡。圖／摘自微博

FENDI和高級眼鏡大廠Thélios通力合作，打造一系列白K金鑲鑽太陽眼鏡，成為高級訂製服大秀時最搶眼配件。圖／FENDI提供
FENDI和高級眼鏡大廠Thélios通力合作，打造一系列白K金鑲鑽太陽眼鏡，成為高級訂製服大秀時最搶眼配件。圖／FENDI提供

FENDI和眼鏡大廠Thélios合作，打造白K金鑲鑽太陽眼鏡，採用無鼻架設計，同時鏡腳與鏡框唯一體成型。圖／FENDI提供
FENDI和眼鏡大廠Thélios合作，打造白K金鑲鑽太陽眼鏡，採用無鼻架設計，同時鏡腳與鏡框唯一體成型。圖／FENDI提供

Maison Margiela和Gentle Monster聯名系列太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供
Maison Margiela和Gentle Monster聯名系列太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供

Maison Margiela和Gentle Monster聯名系列太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供
Maison Margiela和Gentle Monster聯名系列太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供

Maison Margiela和Gentle Monster聯名系列太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供
Maison Margiela和Gentle Monster聯名系列太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供

Maison Margiela和Gentle Monster聯名系列太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供
Maison Margiela和Gentle Monster聯名系列太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供

FENDI 品牌 眼鏡 許光漢

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