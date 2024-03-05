焙茶鮮奶油鬆餅、草莓鬆餅登場 杏桃、Woosa新品上桌

相較於其他種茶的清香，「焙茶」多了焙炭風味，也逐漸成為風潮。「杏桃鬆餅屋」推出限定「質感焙茶祭」，將焙茶熬煮成濃醬再冰鎮，最後並與鮮奶油調和，呈現焙茶豐富的茶香，並且推出「焙茶鮮奶油薄鬆餅」、「焙茶鮮奶油厚鬆餅」，以及冷熱飲的「焙茶歐蕾」。

「焙茶鮮奶油厚鬆餅」，頂層有著滿滿的焙茶鮮奶油，並點綴自家製的焙茶醬，還以香桔醬增添風味層次，厚度達到4公分，每份260元。「焙茶鮮奶油薄鬆餅」，除有焙茶鮮奶油、原味鮮奶油帶來兩種不同風味外，也備有焙茶醬、香桔醬展現多重滋味，還有自家製作的焙茶冰淇淋，每份260元。至於「焙茶歐蕾」將焙茶醬加入牛奶調和，還有焙茶粉增香，冷熱皆宜，每杯180元。

「Woosa洋食鬆餅屋」自即日起以招牌的「雲の鬆餅」為主軸，推出季節限定「濃抹茶紅豆冰淇淋鬆餅」與早春限量「新鮮草莓塔冰淇淋鬆餅」。其中「濃抹茶紅豆冰淇淋鬆餅」嚴選京都丸久小山園抹茶粉製成，香氣濃郁，搭配日式紅豆餡、抹茶冰淇淋與黃金栗子，最後淋上煉乳沾醬，有著苦甜回甘、風味均衡的成熟滋味，每份420元（搭配140元飲品）。