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宏匯廣場力增會員數 愛馬仕、香奈兒四大精品包抽獎送
位於新莊副都心的宏匯廣場自2000年7月開幕後，三年多累計34萬名會員，當中會員消費占比高達7成。宏匯廣場今年重點發展項目為：商品力、增加來客數，為了衝刺今年募集新增30萬會員的目標，特別推出新會員募集達10萬人抽COACH、15萬人抽LV、20萬人抽香奈兒、達30萬人抽愛馬仕等四大精品名包，總值超過百萬、共計30個夢幻包款送給會員。
想要入手精品殿堂Hermès Mini Lindy限量色、CHANEL精典鏈帶包、Louis Vuitton Speedy波士頓包及經典零錢包，以及輕奢入門COACH經典手袋及零錢包等共計30個包款，抽獎規則如下。
只要是今年新加入的會員單筆消費888元即享一次抽獎機會，若已是宏匯會員只要每揪2名好友加入會員，即有一次抽獎機會，消費越多或揪越多人入會即累計越多抽獎機會，四大精品包共分四階段抽出，即時第一階段中獎了，仍可持續累積參與後面階段抽獎。
3萬坪的宏匯廣場，當初即是看好新莊、三重、蘆洲、五股、泰山等五區150萬的人口數，商場提供購物、美食、影城、演唱會等食衣住行娛樂機能，隨著新住戶陸續移入，周邊商辦大樓人口持續進駐，年度吸引600萬人次入店。宏匯廣場現在起準備以三年時間招商規劃，強化品牌組成與競爭力，力邀一線化妝品、餐飲進駐，滿足新北在地需求。
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