快訊

林百里也捨不得錯過！揭秘廣達超狂餐食 「佛跳牆」被封員工餐廳的最頂菜餚

衛福部取消掛號費天花板 督保盟轟無能：進入不能生病的年代

好天氣快沒了...冷氣團報到氣溫陡降 北部最冷時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏匯廣場力增會員數 愛馬仕、香奈兒四大精品包抽獎送

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
宏匯廣場募集會員，新會員達30萬人即抽四大精品包。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場募集會員，新會員達30萬人即抽四大精品包。圖／宏匯廣場提供

位於新莊副都心的宏匯廣場自2000年7月開幕後，三年多累計34萬名會員，當中會員消費占比高達7成。宏匯廣場今年重點發展項目為：商品力、增加來客數，為了衝刺今年募集新增30萬會員的目標，特別推出新會員募集達10萬人抽COACH、15萬人抽LV、20萬人抽香奈兒、達30萬人抽愛馬仕等四大精品名包，總值超過百萬、共計30個夢幻包款送給會員。

想要入手精品殿堂Hermès Mini Lindy限量色、CHANEL精典鏈帶包、Louis Vuitton Speedy波士頓包及經典零錢包，以及輕奢入門COACH經典手袋及零錢包等共計30個包款，抽獎規則如下。

只要是今年新加入的會員單筆消費888元即享一次抽獎機會，若已是宏匯會員只要每揪2名好友加入會員，即有一次抽獎機會，消費越多或揪越多人入會即累計越多抽獎機會，四大精品包共分四階段抽出，即時第一階段中獎了，仍可持續累積參與後面階段抽獎。

3萬坪的宏匯廣場，當初即是看好新莊、三重、蘆洲、五股、泰山等五區150萬的人口數，商場提供購物、美食、影城、演唱會等食衣住行娛樂機能，隨著新住戶陸續移入，周邊商辦大樓人口持續進駐，年度吸引600萬人次入店。宏匯廣場現在起準備以三年時間招商規劃，強化品牌組成與競爭力，力邀一線化妝品、餐飲進駐，滿足新北在地需求。

宏匯廣場募集會員，新會員達30萬人即抽四大精品包。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場募集會員，新會員達30萬人即抽四大精品包。圖／宏匯廣場提供

LV 愛馬仕 香奈兒

延伸閱讀

日本超市LOPIA來勢洶洶 中和環球首月業績破千萬 6月開進新莊宏匯

香奈兒2024秋冬時裝大秀前導影片 法國新浪潮情懷

京站18家新櫃＋快閃登場 宏匯廣場會員點數換購物金

第五大道上的金色珠寶盒！香奈兒紐約全新絕美旗艦店

相關新聞

宏匯廣場力增會員數 愛馬仕、香奈兒四大精品包抽獎送

位於新莊副都心的宏匯廣場自2000年7月開幕後，三年多累計34萬名會員，當中會員消費占比高達7成。宏匯廣場今年重點發展項...

融合當代的古典主義？ dunhill 2024春夏返璞歸真

每到時裝周期間，各時尚品牌設計師總嘗試在結構、輪廓、材質上推陳出新，令人感到驚艷、奢華、顛覆想像的戲劇效果。然而英倫老牌...

日本超市LOPIA來勢洶洶 中和環球首月業績破千萬 6月開進新莊宏匯

台灣人有多愛日本？根據觀光署統計2023年國人最頻繁出國的目的地就是日本，加上對日本美食好感度與接受度高，看好日本餐飲在...

Dior進駐東區新地標 新光三越Diamond Towers限定開幕

法國精品品牌Dior自即日起至5月1日止台北東區商圈全新地標新光三越Diamond Towers百貨一館1樓開設期間限定...

星粉注意！春日限定「櫻花草莓風味拿鐵」 在家想喝就喝

屬於春天的咖啡，是何種滋味？優雅櫻花香、清新草莓甜的「櫻花草莓風味拿鐵」出列。今年春天，雀巢（Nestlé）攜手星巴克（...

Uber Eats結帳不掛點 限時輸入這關鍵字滿額折30元

外送平台Uber Eats今日一早發生大當機，只要結帳就會出現「系統發生錯誤，請再試一次。」的訊息框，據網友回報，故障超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。