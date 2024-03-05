宏匯廣場力增會員數 愛馬仕、香奈兒四大精品包抽獎送

位於新莊副都心的宏匯廣場自2000年7月開幕後，三年多累計34萬名會員，當中會員消費占比高達7成。宏匯廣場今年重點發展項目為：商品力、增加來客數，為了衝刺今年募集新增30萬會員的目標，特別推出新會員募集達10萬人抽COACH、15萬人抽LV、20萬人抽香奈兒、達30萬人抽愛馬仕等四大精品名包，總值超過百萬、共計30個夢幻包款送給會員。

想要入手精品殿堂Hermès Mini Lindy限量色、CHANEL精典鏈帶包、Louis Vuitton Speedy波士頓包及經典零錢包，以及輕奢入門COACH經典手袋及零錢包等共計30個包款，抽獎規則如下。

只要是今年新加入的會員單筆消費888元即享一次抽獎機會，若已是宏匯會員只要每揪2名好友加入會員，即有一次抽獎機會，消費越多或揪越多人入會即累計越多抽獎機會，四大精品包共分四階段抽出，即時第一階段中獎了，仍可持續累積參與後面階段抽獎。