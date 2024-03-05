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Dior進駐東區新地標 新光三越Diamond Towers限定開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior新光三越Diamond Towers期間限定店自即日起至5月1日止於一館1樓登場。圖／DIOR提供
Dior新光三越Diamond Towers期間限定店自即日起至5月1日止於一館1樓登場。圖／DIOR提供

法國精品品牌Dior自即日起至5月1日止台北東區商圈全新地標新光三越Diamond Towers百貨一館1樓開設期間限定店，展售女裝創意總監Maria Grazia Chiuri構思的2024春夏系列，傳遞此系列橫跨時空與女性獨特價值的設計精神。

Dior新光三越Diamond Towers期間限定店。圖／DIOR提供
Dior新光三越Diamond Towers期間限定店。圖／DIOR提供
Dior新光三越Diamond Towers期間限定店。圖／DIOR提供
Dior新光三越Diamond Towers期間限定店。圖／DIOR提供

店裝融入2024春夏女裝系列服飾中以花朵、太陽、月相與奇幻動物等建構出的新穎Mille-fleurs圖騰元素，讓人彷彿走進Dior的華麗世界。在以品牌辨識度極高的籐格紋為元素的經典Lady Dior包款領軍下，一系列充滿品牌代表性的系列配件商品，包括備受喜愛的Lady D-Joy與品牌大使Jisoo率先上手的全新Lady D-Sire等包款，都將同步於此限定店販售。

Dior品牌大使、BLACKPINK成員JISOO拎Lady D-Sire包現身機場。圖／DIOR提供
Dior品牌大使、BLACKPINK成員JISOO拎Lady D-Sire包現身機場。圖／DIOR提供
全新Lady D-Sire包為本季主打，充滿品牌代表性。圖／DIOR提供
全新Lady D-Sire包為本季主打，充滿品牌代表性。圖／DIOR提供
Lady Dior My ABCDior小型包款，19萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior My ABCDior小型包款，19萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Sire黑色籐格裂紋小牛皮小型提包，18萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Sire黑色籐格裂紋小牛皮小型提包，18萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior黑色籐格紋半漆皮小羊皮中型提包，22萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior黑色籐格紋半漆皮小羊皮中型提包，22萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Joy粉彩粉色籐格紋小羊皮小型提包，15萬元。圖／DIOR提供
Lady D-Joy粉彩粉色籐格紋小羊皮小型提包，15萬元。圖／DIOR提供
Lady D-Joy黑色籐格裂紋小牛皮中型提包，17萬元。圖／DIOR提供
Lady D-Joy黑色籐格裂紋小牛皮中型提包，17萬元。圖／DIOR提供
Lady D-Sire黑色粒面皮革中型提包，19萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Sire黑色粒面皮革中型提包，19萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior My ABCDior小型包款，19萬5,000元。圖／DIOR提供
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