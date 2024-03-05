Dior進駐東區新地標 新光三越Diamond Towers限定開幕

法國精品品牌Dior自即日起至5月1日止台北東區商圈全新地標新光三越Diamond Towers百貨一館1樓開設期間限定店，展售女裝創意總監Maria Grazia Chiuri構思的2024春夏系列，傳遞此系列橫跨時空與女性獨特價值的設計精神。

Dior新光三越Diamond Towers期間限定店。圖／DIOR提供 Dior新光三越Diamond Towers期間限定店。圖／DIOR提供