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Dior進駐東區新地標 新光三越Diamond Towers限定開幕
法國精品品牌Dior自即日起至5月1日止台北東區商圈全新地標新光三越Diamond Towers百貨一館1樓開設期間限定店，展售女裝創意總監Maria Grazia Chiuri構思的2024春夏系列，傳遞此系列橫跨時空與女性獨特價值的設計精神。
店裝融入2024春夏女裝系列服飾中以花朵、太陽、月相與奇幻動物等建構出的新穎Mille-fleurs圖騰元素，讓人彷彿走進Dior的華麗世界。在以品牌辨識度極高的籐格紋為元素的經典Lady Dior包款領軍下，一系列充滿品牌代表性的系列配件商品，包括備受喜愛的Lady D-Joy與品牌大使Jisoo率先上手的全新Lady D-Sire等包款，都將同步於此限定店販售。
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