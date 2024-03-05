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Kendall Jenner與好友共同演繹時尚畫報 果然美女的朋友一樣有高顏值

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Kendall Jenner加入Tommy Hilfiger家族成為品牌新任大使，同時曝光了由她與多位好友共同演繹的春夏形象大片。圖／Tommy Hilfiger提供
Kendall Jenner加入Tommy Hilfiger家族成為品牌新任大使，同時曝光了由她與多位好友共同演繹的春夏形象大片。圖／Tommy Hilfiger提供

擁有火辣身材，也時常大方秀曲線，曬性感穿搭的坎達爾珍娜（Kendall Jenner），此次受邀替時尚品牌Tommy Hilfiger拍攝春夏形象大片，為呼應系列主題氛圍，還特意找來她的好友們一同入鏡，詮釋經典學院風穿搭。

名媛也是名模的Kendall Jenner加入Tommy Hilfiger家族成為品牌新任大使，同時曝光了由她與多位好友共同演繹的春夏形象大片。這一季包含紅、白、藍經典單品，並結合輕鬆和優雅剪裁，聚焦在Tommy Hilfiger最擅長的學院風格。像是把經典Polo衫從傳統設計搖身一變為長版Polo洋裝，展現其百搭與功能性。而Chino卡其長褲、牛津襯衫和開襟衫也結合嶄新版型與優質面料，重新演繹經典輪廓。而為了迎合美式學院格調，Kendall Jenner與好友們在形象廣告中，彷彿就像是大學生一般，雖然沒有過往常見的性感姿態，但高顏值的他們，仍舊看起來十分養眼。

法國時尚品牌Lacoste在2024秋冬大秀前夕，宣布邀請中國男星王一博擔任全球代言人。圖／Lacoste提供
法國時尚品牌Lacoste在2024秋冬大秀前夕，宣布邀請中國男星王一博擔任全球代言人。圖／Lacoste提供

在新任創意總監Pelagia Kolotouros帶領下，重返巴黎時裝周的法國時尚品牌Lacoste也在大秀前夕，宣布邀請中國男星王一博擔任全球代言人。Lacoste認為王一博既是亞洲最具影響力的明星之一，敢於自我突破的個性，及前衛出色的時尚品味，與「優雅隨型，顛覆創造」的品牌形象不謀而合。而王一博也將穿上Pelagia Kolotouros操刀的首個系列服飾，現身Lacoste紅土秀場，並在5月曝光由他擔綱主角的形象廣告。

Kendall Jenner演繹Tommy Hilfiger春夏形象大片。圖／Tommy Hilfiger提供
Kendall Jenner演繹Tommy Hilfiger春夏形象大片。圖／Tommy Hilfiger提供

Kendall Jenner演繹Tommy Hilfiger春夏形象大片。圖／Tommy Hilfiger提供
Kendall Jenner演繹Tommy Hilfiger春夏形象大片。圖／Tommy Hilfiger提供

Kendall Jenner演繹Tommy Hilfiger春夏形象大片。圖／Tommy Hilfiger提供
Kendall Jenner演繹Tommy Hilfiger春夏形象大片。圖／Tommy Hilfiger提供

Tommy Hilfiger春夏系列丹寧卡車司機夾克，7,380元。圖／Tommy Hilfiger提供
Tommy Hilfiger春夏系列丹寧卡車司機夾克，7,380元。圖／Tommy Hilfiger提供

Tommy Hilfiger春夏系列條紋V領開襟衫，5,680元。圖／Tommy Hilfiger提供
Tommy Hilfiger春夏系列條紋V領開襟衫，5,680元。圖／Tommy Hilfiger提供

Tommy Hilfiger春夏系列細針織Polo洋裝，7,980元。圖／Tommy Hilfiger提供
Tommy Hilfiger春夏系列細針織Polo洋裝，7,980元。圖／Tommy Hilfiger提供

品牌 廣告 王一博

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