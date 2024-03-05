Kendall Jenner與好友共同演繹時尚畫報 果然美女的朋友一樣有高顏值

擁有火辣身材，也時常大方秀曲線，曬性感穿搭的坎達爾珍娜（Kendall Jenner），此次受邀替時尚品牌Tommy Hilfiger拍攝春夏形象大片，為呼應系列主題氛圍，還特意找來她的好友們一同入鏡，詮釋經典學院風穿搭。

名媛也是名模的Kendall Jenner加入Tommy Hilfiger家族成為品牌新任大使，同時曝光了由她與多位好友共同演繹的春夏形象大片。這一季包含紅、白、藍經典單品，並結合輕鬆和優雅剪裁，聚焦在Tommy Hilfiger最擅長的學院風格。像是把經典Polo衫從傳統設計搖身一變為長版Polo洋裝，展現其百搭與功能性。而Chino卡其長褲、牛津襯衫和開襟衫也結合嶄新版型與優質面料，重新演繹經典輪廓。而為了迎合美式學院格調，Kendall Jenner與好友們在形象廣告中，彷彿就像是大學生一般，雖然沒有過往常見的性感姿態，但高顏值的他們，仍舊看起來十分養眼。

法國時尚品牌Lacoste在2024秋冬大秀前夕，宣布邀請中國男星王一博擔任全球代言人。圖／Lacoste提供

在新任創意總監Pelagia Kolotouros帶領下，重返巴黎時裝周的法國時尚品牌Lacoste也在大秀前夕，宣布邀請中國男星王一博擔任全球代言人。Lacoste認為王一博既是亞洲最具影響力的明星之一，敢於自我突破的個性，及前衛出色的時尚品味，與「優雅隨型，顛覆創造」的品牌形象不謀而合。而王一博也將穿上Pelagia Kolotouros操刀的首個系列服飾，現身Lacoste紅土秀場，並在5月曝光由他擔綱主角的形象廣告。

Kendall Jenner演繹Tommy Hilfiger春夏形象大片。圖／Tommy Hilfiger提供

Kendall Jenner演繹Tommy Hilfiger春夏形象大片。圖／Tommy Hilfiger提供

Kendall Jenner演繹Tommy Hilfiger春夏形象大片。圖／Tommy Hilfiger提供

Tommy Hilfiger春夏系列丹寧卡車司機夾克，7,380元。圖／Tommy Hilfiger提供

Tommy Hilfiger春夏系列條紋V領開襟衫，5,680元。圖／Tommy Hilfiger提供