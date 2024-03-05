全家在地好物再+1 4200店專區開賣「山丘藍」台灣藍莓

全家便利商店長期發揮通路之力，積極採購在地農漁牧產等原物料，成為消費者品嘗、購買台灣好物的便利平台，去年首度導入台灣栽種成功量產、完熟採摘更加香甜的藍莓品牌「山丘藍」，短短時間搶購一空。迎來台灣藍莓盛產季，「全家」宣布即日起將於全店實體貨架專區開賣「山丘藍」台灣藍莓，超過4,200店獨家導入70克單人輕享規格，每盒嘗鮮價109元（原價129元），線上則同步開賣100克6入禮盒，特價909元（原價1,091元），為便利商店唯一實體貨架上販售「山丘藍」的通路，讓消費者輕鬆享用產地直送的新鮮台灣藍莓。

全家便利商店去年首度開賣「山丘藍」台灣藍莓，今年更擴大導入全台4,200間「全家」店舖，為便利商店唯一實體貨架上販售。圖／全家便利商店提供

「山丘藍」台灣藍莓不僅100%無農藥殘留、完熟採摘更加大顆鮮甜，更從嘉義阿里山下產地直送，大幅降低運送碳足跡，對環境更加友善。為邀請消費者嘗鮮，即日起至4月2日「全家」會員於店舖購買「山丘藍」台灣藍莓，即可參加APP「集章趣」活動，購買1盒可集1章，集滿3章可兌換山丘藍單盒69元優惠券，集滿5章則可免費兌換1盒，還有全通路獨家贈品「山丘藍品牌長纖快乾運動毛巾」，集滿8章就能免費兌換（數量有限，換完為止）。此外，位在台北市的「全家」鑫德店、龍普店同時打造為「山丘藍」聯名主題店舖，店舖內外皆可見「山丘藍」品牌意象。

全家便利商店即日起於全店實體貨架專區開賣「山丘藍」台灣藍莓，並獨家導入70克單人輕享規格，不僅為便利商店通路唯一實體販售，更是據點最多、最便利的購買通路。圖／全家便利商店提供

全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，「有意識的消費」漸成主流趨勢，消費者不僅盡量挑選對健康有益的飲食，更希望企業所提供的商品能融入永續意識。「全家」為呼應聯合國永續發展目標SDG12「負責任的消費與生產」，長期透過「採購、銷售、開發」三面向積極支持在地好物，每年皆採購逾千噸在地農作物，如去年在地水果採購金額更逾2.6億元，且鮮食商品則使用8成以上國產原物料；同時，「全家」亦攜手各縣市政府合作推廣在地農漁牧產，運用線上與實體通路串起在地農、漁、牧產業鏈，提供消費者在地好物，如「嘉義優鮮」、「澎湖優鮮」等在地優質物產品牌；更積極運用明星商品帶動在地好物的能見度，如去年「全家」Fami!ce霜淇淋搭配台南鳳梨果乾創造新吃法；以及結合自身鮮食研發優勢推廣產品，與「雲林良品」合作開發鮮食商品，為消費者提供豐富、多元的在地優質產品。

全家便利商店提供全通路獨家的「山丘藍」台灣藍莓70克盒裝規格，一人也能輕鬆享用，嘗鮮價每盒109元（原價129元）。圖／全家便利商店提供

由於消費者健康意識提升，富含營養素、有「超級食物」美譽的藍莓於近年晉升為台灣前十大進口水果，深受台灣民眾喜愛。「全家」以顧客需求為核心，同時發揮通路力量推動在地採購，開發貼近環境趨勢的商品及跨產業合作，成為消費者生活及土地的最佳夥伴。「全家」於去年春天首度開賣在地種植、100%無農藥殘留、低碳足跡的「山丘藍」台灣藍莓，今年更將「山丘藍」擴大導入全台4,200間「全家」店舖，更提供全通路獨家的70克盒裝規格，一人也能輕鬆享用。

「山丘藍」台灣藍莓不僅100%無農藥殘留、完熟採摘更加大顆鮮甜，更從嘉義阿里山下產地直送，大幅降低運送碳足跡，對環境更加友善。即日起可於全台4,200間全家便利商店店舖購買。圖／全家便利商店提供

「山丘藍」台灣藍莓由專業職人每日手摘，昨日還在樹上，最快今日就到消費者手上，完熟果實顆顆結實飽滿、更加香甜，且3月至4月為台灣藍莓「正著時」的新鮮產季，嘗鮮就趁現在！「全家」即日起於全台店舖開賣獨家70克單人輕享盒，嘗鮮價每盒109元（原價129元），全家行動購、全+1商城、全+1社群電商同步開賣100克6入組禮盒，特價909元（原價1,091元）。