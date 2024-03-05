林心如美現SHIATZY CHEN 24秋冬大秀 墨蘭花暗香流動

時尚品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）日前於巴黎時裝周期間發表2024秋冬系列，大秀於巴黎藝術中心「東京宮」（Palais de Tokyo）進行，包含品牌好友林心如、莫文蔚與謝沛恩皆出席成為秀上來賓，本季並以「墨沫（Scene of ink）」為題，將來自東方的藝術之美、融入最新62套男女服裝設計。

兩位港台天后莫文蔚、林心如成為大秀上的最閃亮點，並分別與品牌設計Shiatzy Chen女士歡欣合影；一身SHIATZY CHEN 2024早秋新裝的林心如，以黑西裝外套搭配立體黑玫瑰拼接流蘇網紗半裙，同時手上的白色小包與閃耀高跟鞋，在舉手投足間俐落且別具女性氣質。秀出甜美笑容的莫文蔚更大秀長腿，其金蔥軟呢黑西裝短褲套裝同樣來自SHIATZY CHEN 2024早秋新裝，並內搭黑色吊帶背心，展現了正裝、休閒的混搭輕鬆神韻，知性而輕快。

而回看本季SHIATZY CHEN的2024秋冬服裝，背景厚重、懸掛的黑色裝置宛如墨黑、墨條，進而以服裝為文字、語境，勾勒出書畫水墨中「焦、濃、重、淡、清」的意境，再以「墨蘭花」成為服裝的子題元素。香氣豔麗、又稱花中四君子的蘭花，又有著幽靜、高雅的聯想，無論是具象立體或刺繡形式的蘭花，時而出現在黑色圓領長袖拼接衫正面領緣的裝飾、時而「開」上了白色長版風衣的領片，其中又以一套皺摺翻飛的黑色小可愛則重現了蘭花的花形結構，並以西方設計語彙重現東方的內蘊，大膽而前衛。