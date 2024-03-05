快訊

本土麻疹群聚擴大...羅一鈞籲民眾勿搶打疫苗 點名「這3縣市」需要戒備

高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局這樣解釋

IG放送「5大更新」快來玩！訊息15分內編輯、跟曖昧的人聊天更方便

林心如美現SHIATZY CHEN 24秋冬大秀 墨蘭花暗香流動

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
包含莫文蔚（中）、林心如與謝沛恩皆出席了SHIATZY CHEN的2024巴黎時裝周秋冬發表。圖／SHIATZY CHEN提供
包含莫文蔚（中）、林心如與謝沛恩皆出席了SHIATZY CHEN的2024巴黎時裝周秋冬發表。圖／SHIATZY CHEN提供

時尚品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）日前於巴黎時裝周期間發表2024秋冬系列，大秀於巴黎藝術中心「東京宮」（Palais de Tokyo）進行，包含品牌好友林心如、莫文蔚與謝沛恩皆出席成為秀上來賓，本季並以「墨沫（Scene of ink）」為題，將來自東方的藝術之美、融入最新62套男女服裝設計。

兩位港台天后莫文蔚、林心如成為大秀上的最閃亮點，並分別與品牌設計Shiatzy Chen女士歡欣合影；一身SHIATZY CHEN 2024早秋新裝的林心如，以黑西裝外套搭配立體黑玫瑰拼接流蘇網紗半裙，同時手上的白色小包與閃耀高跟鞋，在舉手投足間俐落且別具女性氣質。秀出甜美笑容的莫文蔚更大秀長腿，其金蔥軟呢黑西裝短褲套裝同樣來自SHIATZY CHEN 2024早秋新裝，並內搭黑色吊帶背心，展現了正裝、休閒的混搭輕鬆神韻，知性而輕快。

而回看本季SHIATZY CHEN的2024秋冬服裝，背景厚重、懸掛的黑色裝置宛如墨黑、墨條，進而以服裝為文字、語境，勾勒出書畫水墨中「焦、濃、重、淡、清」的意境，再以「墨蘭花」成為服裝的子題元素。香氣豔麗、又稱花中四君子的蘭花，又有著幽靜、高雅的聯想，無論是具象立體或刺繡形式的蘭花，時而出現在黑色圓領長袖拼接衫正面領緣的裝飾、時而「開」上了白色長版風衣的領片，其中又以一套皺摺翻飛的黑色小可愛則重現了蘭花的花形結構，並以西方設計語彙重現東方的內蘊，大膽而前衛。

中式書法中的刷墨層次，為黑色金屬緹花間藏入的黑戧金色紗線巧妙重現，又或是以抽鬚、黑流蘇、黑毛料毛海的工藝賦予了流動、自由的層次感，也像是書畫線條中筆觸的動靜張力；同款西裝外套並有金、全黑兩種設計，並分別為男女模特兒穿著示範。墨戧金黃和帝王紫、全白是本季愛用色彩，此外配件亮點則像是搭配金屬六角窗花鞋頭的逗號跟鞋，以及墨蘭花玉石玉鐲包袋，再度扣回了蘭花、水墨的本大秀主題，或無形或具象、暗香流動。

相似的西裝外套以墨蘭花為引，或金或黑、綴以流蘇、抽鬚、刺繡，展現出流轉的生命力。圖／SHIATZY CHEN提供
相似的西裝外套以墨蘭花為引，或金或黑、綴以流蘇、抽鬚、刺繡，展現出流轉的生命力。圖／SHIATZY CHEN提供
白色長風衣外套帶來如蘭花般高雅、幽靜的印象，脫俗清新。圖／SHIATZY CHEN提供
白色長風衣外套帶來如蘭花般高雅、幽靜的印象，脫俗清新。圖／SHIATZY CHEN提供
「墨蘭花」是2024秋冬時裝的重要元素，並以刺繡、拼接、立體的多重形式再現。圖／SHIATZY CHEN提供
「墨蘭花」是2024秋冬時裝的重要元素，並以刺繡、拼接、立體的多重形式再現。圖／SHIATZY CHEN提供
秀場中在空中懸浮的黑色裝置帶來文房四寶中墨條的聯想，也讓服裝如文字、如敘事，構建出本季主軸。圖／SHIATZY CHEN提供
秀場中在空中懸浮的黑色裝置帶來文房四寶中墨條的聯想，也讓服裝如文字、如敘事，構建出本季主軸。圖／SHIATZY CHEN提供
皺摺翻飛的黑色小可愛以蘭花之形變奏為服裝結構，頗具造型與戲劇性。圖／SHIATZY CHEN提供
皺摺翻飛的黑色小可愛以蘭花之形變奏為服裝結構，頗具造型與戲劇性。圖／SHIATZY CHEN提供
大秀長腿的莫文蔚，身上的金蔥軟呢黑西裝短褲套裝來自SHIATZY CHEN 2024早秋系列。圖／SHIATZY CHEN提供
大秀長腿的莫文蔚，身上的金蔥軟呢黑西裝短褲套裝來自SHIATZY CHEN 2024早秋系列。圖／SHIATZY CHEN提供

服裝 西裝

延伸閱讀

世界蘭花會議今閉幕 台南市府今再宣布亞太蘭展「2025台南見！」

「華燈」小姐們再合體！林心如霸氣發紅包「藏1亮點」

《華燈初上》光小姐團聚「蘿絲媽媽」林心如發紅包 中村先生來祝福

霍建華「親密貼臉」24歲女星！網友怒批：綠茶沒界限

相關新聞

五感沈浸的LV體驗！曼谷全新地標LV The Place Bangkok

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在泰國曼谷的蓋頌阿瑪琳（Gaysorn Amarin）商場，嶄新的全方位...

林心如美現SHIATZY CHEN 24秋冬大秀 墨蘭花暗香流動

時尚品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）日前於巴黎時裝周期間發表2024秋冬系列，大秀於巴黎藝術中心「東京宮」（Pal...

泰國熱持續延燒！GUCCI最新品牌大使火熱上位

亞洲的星勢力近年已然從韓國逐漸「延燒」到泰國，無分男女，有越來越多的泰星成為巴黎、米蘭時裝秀的座上嘉賓，最新消息是：GU...

「泰市場」海鮮自助餐廳重磅回歸！插旗大直、調漲25%

晶華酒店集團旗下、也是全台唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳「泰市場」，即起於台北大直英迪格酒店四樓重新開幕，主打現流海鮮、...

「鳥貴族」登台連開3間店！首店在台北、明年去台中

粉絲們再等等！大成集團與日本鳥貴族集團近日完成簽約，正式宣告「鳥貴族」今年將正式登台。首間店將於第三季於台北精華商圈登場...

高雄農產參展搶外銷 蜜棗首銷韓旗山蕉輸日有望破千噸

「2024東京國際食品展」於今天在東京國際展示場Tokyo Big Sight隆重開幕，高雄市副市長羅達生率領轄內9家深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。