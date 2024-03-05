「破墓」李到晛超壯手臂狙擊人心 帥搭G-SHOCK霸氣表更吸睛！

韓國超自然驚悚片「破墓」還未在台上映，就引起熱烈討論，除了匯集金高銀、影帝崔岷植、李到晛和柳海真等實力派演員之外，懸疑又可怕的劇情走向，更是讓人被吸引。而且目前已入伍當兵的李到晛更是為演出「破墓」的新手巫師特別強化健身，所曝光的劇照更可看到他曬出配戴G-SHOCK表的超壯手臂，讓粉絲們目不轉睛。

「破墓」故事敘述在經歷一連串超自然事件後，居住在洛杉磯的一個富裕家庭請來年輕的女巫花林（金高銀 ），和法師奉吉（李到晛）拯救家中的新生兒。當他們一抵達目的地，花林便感應到祖先的陰影籠罩著這個家庭。本片在韓國先行上映，旋即就刷新票房紀錄，一周內後就突破330萬觀影人次，達到電影製作損益平衡點，並直接登頂成為今年韓國最賣座影片。讓人台灣影迷也很期待，「破墓」在本周（3/8）播映時，會有什麼隱藏劇情。

韓國超自然驚悚片「破墓」劇照，李到晛（左）配戴了G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN腕表。圖／車庫娛樂提供

而先前在韓劇「黑暗榮耀」中扮演斯文醫生角色的李到晛這次也突破過往造型，可見到他身上大量紋身的模樣，顛覆過去帶給觀眾的印象。導演提到，由於法師奉吉其實是棒球選手出身，為了保護自己便在全身寫滿經文示人。而為了呼應角色，也勤練健身，李到晛在化身「壯肌野性男」，秀出超結實手臂，還配戴了G-SHOCK專為極地工作者而生的Master of G系列MUDMAN腕表，讓他在電影中投手掘墓或是打鬥場面時都無後顧之憂。

韓國超自然驚悚片「破墓」海報，李到晛配戴了G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN腕表。圖／車庫娛樂提供

韓國超自然驚悚片「破墓」劇照，李到晛配戴了G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN腕表。圖／車庫娛樂提供

韓國超自然驚悚片「破墓」劇照，李到晛配戴了G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN腕表。圖／車庫娛樂提供