快訊

否認使用辣椒粉遭打臉！ 八方強調：沒有採購「但仍先停用」

南韓醫「超時低薪」掀罷工 政府祭鐵腕：全吊銷執照！一文看懂白色風暴

王文洋買進大同 未來會否循「民視模式」牽動經營權之爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「破墓」李到晛超壯手臂狙擊人心 帥搭G-SHOCK霸氣表更吸睛！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓國超自然驚悚片「破墓」劇照。圖／車庫娛樂、CASIO提供
韓國超自然驚悚片「破墓」劇照。圖／車庫娛樂、CASIO提供

韓國超自然驚悚片「破墓」還未在台上映，就引起熱烈討論，除了匯集金高銀、影帝崔岷植、李到晛和柳海真等實力派演員之外，懸疑又可怕的劇情走向，更是讓人被吸引。而且目前已入伍當兵的李到晛更是為演出「破墓」的新手巫師特別強化健身，所曝光的劇照更可看到他曬出配戴G-SHOCK表的超壯手臂，讓粉絲們目不轉睛。

「破墓」故事敘述在經歷一連串超自然事件後，居住在洛杉磯的一個富裕家庭請來年輕的女巫花林（金高銀 ），和法師奉吉（李到晛）拯救家中的新生兒。當他們一抵達目的地，花林便感應到祖先的陰影籠罩著這個家庭。本片在韓國先行上映，旋即就刷新票房紀錄，一周內後就突破330萬觀影人次，達到電影製作損益平衡點，並直接登頂成為今年韓國最賣座影片。讓人台灣影迷也很期待，「破墓」在本周（3/8）播映時，會有什麼隱藏劇情。

韓國超自然驚悚片「破墓」劇照，李到晛（左）配戴了G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN腕表。圖／車庫娛樂提供
韓國超自然驚悚片「破墓」劇照，李到晛（左）配戴了G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN腕表。圖／車庫娛樂提供

而先前在韓劇「黑暗榮耀」中扮演斯文醫生角色的李到晛這次也突破過往造型，可見到他身上大量紋身的模樣，顛覆過去帶給觀眾的印象。導演提到，由於法師奉吉其實是棒球選手出身，為了保護自己便在全身寫滿經文示人。而為了呼應角色，也勤練健身，李到晛在化身「壯肌野性男」，秀出超結實手臂，還配戴了G-SHOCK專為極地工作者而生的Master of G系列MUDMAN腕表，讓他在電影中投手掘墓或是打鬥場面時都無後顧之憂。

韓國超自然驚悚片「破墓」海報，李到晛配戴了G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN腕表。圖／車庫娛樂提供
韓國超自然驚悚片「破墓」海報，李到晛配戴了G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN腕表。圖／車庫娛樂提供

韓國超自然驚悚片「破墓」劇照，李到晛配戴了G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN腕表。圖／車庫娛樂提供
韓國超自然驚悚片「破墓」劇照，李到晛配戴了G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN腕表。圖／車庫娛樂提供

韓國超自然驚悚片「破墓」劇照，李到晛配戴了G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN腕表。圖／車庫娛樂提供
韓國超自然驚悚片「破墓」劇照，李到晛配戴了G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN腕表。圖／車庫娛樂提供

G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN款GG-B100-1A3腕表，11,000元。圖／CASIO提供
G-SHOCK的Master of G系列MUDMAN款GG-B100-1A3腕表，11,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK 健身 法師 金高銀

延伸閱讀

韓韶禧耍大牌？「派對上變臉大吼」不爽表情全被拍下　韓網兩極反應：讓人害怕

韓團IVE隊長安俞真擠走金高銀 成韓牌「小雛菊」全球代言人！

金高銀片場撞邪！拍到一半「巫師突發不尋常舉動」嚇爛　《破墓》靈異事件讓人頭皮發麻

金高銀在太平間遇靈異事件 曝回家毛骨悚然現象

相關新聞

「泰市場」海鮮自助餐廳重磅回歸！插旗大直、調漲25%

晶華酒店集團旗下、也是全台唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳「泰市場」，即起於台北大直英迪格酒店四樓重新開幕，主打現流海鮮、...

「鳥貴族」登台連開3間店！首店在台北、明年去台中

粉絲們再等等！大成集團與日本鳥貴族集團近日完成簽約，正式宣告「鳥貴族」今年將正式登台。首間店將於第三季於台北精華商圈登場...

高雄農產參展搶外銷 蜜棗首銷韓旗山蕉輸日有望破千噸

「2024東京國際食品展」於今天在東京國際展示場Tokyo Big Sight隆重開幕，高雄市副市長羅達生率領轄內9家深...

「破墓」李到晛超壯手臂狙擊人心 帥搭G-SHOCK霸氣表更吸睛！

韓國超自然驚悚片「破墓」還未在台上映，就引起熱烈討論，除了匯集金高銀、影帝崔岷植、李到晛和柳海真等實力派演員之外，懸疑又可怕的劇情走向，更是讓人被吸引。而且目前已入伍當兵的李到晛更是為演出「破墓」的新手巫師特別強化健身，所曝光的劇照更可看到他曬出配戴G-SHOCK表的超壯手臂，讓粉絲們目不轉睛。

1460元爽吃生蠔、活鮑、龍蝦 樂葵鐵板燒年底插旗南部

樂葵（Le Goût）法式鐵板燒自2022年在台中揭幕以來，便以「1460元吃得到七大夢幻食材」為號召，成為人氣全預付制...

可以掛脖子上！必勝客「金牌比薩、籃球比薩」只賣14天

搞怪無極限！因應高中籃球決賽即將在3月16日於小巨蛋開打，「必勝客」3月5日至3月18日期間，限時推出超狂「必勝應援組」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。