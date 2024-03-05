快訊

數位身分證賠2.8億控全民埋單？陳揆回應了

點不到早餐？ 大當機逾1小時無法結帳 UberEats回應了

特勤少將醉吻女案…馬尾女子「軍官」身分曝光 國防部：沒有包庇問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海洋燒蝦堡、披薩熱狗堡上桌！摩斯、漢堡王新品登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡新推出「元氣豆腐雞布里歐堡」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡新推出「元氣豆腐雞布里歐堡」。圖／摩斯漢堡提供

「摩斯漢堡」自3月8日起，推出一系列特色新品，包括有披薩熱狗堡、辣味起司熱狗堡、元氣豆腐雞布理歐堡等品項，還有限量套餐優惠。「漢堡王」則是以真實蝦肉為主體，搭配特製醬料與不同肉品，自即日起新推4款「海洋燒蝦堡」，同樣帶來創意新滋味。

重現經典義式風味的「披薩熱狗堡」自3月8日登場。熱狗嚴選台灣豬入料，並以櫸木煙燻賦予香氣，並搭配洋蔥、青椒增添滋味，最後淋上披薩醬、馬茲瑞拉起司絲，高溫炙烤增添香濃，每份100元。同步亮相的「辣味起司熱狗堡」以摩斯熱狗堡為原型延伸，搭配青生菜、香濃起司片還有辛香吉利醬，最後用墨西哥辣椒片畫龍點睛，每份95元。

新登場的早餐「元氣豆腐雞布里歐堡」是先將布里歐麵包加入地瓜餡，製成帶有地瓜香氣的布里歐堡，再夾入以雞肉與豆腐製成的雞肉豆腐排，配上新鮮蔬菜增添清爽，每份70元。另外摩斯還將經典冰紅茶升級，藉由果醋提味，推出「微酵青梅冰茶」、「微酵白桃冰茶」，每杯55元，並可加價升級蒟蒻。

為慶祝新品上市，MOS Order APP推出新品活動，會員可享「披薩熱狗堡或辣味起司熱狗堡＋大杯冰紅茶」組，嚐鮮價109元起，限量各2,000組；早餐「元氣豆腐雞布里歐堡＋大杯冰紅茶」組，嚐鮮價79元，限量1,000組。即日起至3月31日止，來店消費指定飲品，任選2杯享優惠價99元。

「漢堡王」自3月5日起，以真實蝦肉為素材，推出4款全新海洋燒蝦堡，搭配上不同肉品，共計有「海洋燒蝦華堡」、「海洋燒蝦安格斯牛肉堡」、「海洋燒蝦雙鱈魚堡」、「海洋燒蝦海老堡」等4種選擇。其中關鍵的「秘製辛香乾燒醬」有著微辛微辣的滋味，適合提昇整體滋味，單點每份125～164元，搭配套餐每份170～209元。

漢堡王新推出4款海洋燒蝦堡。圖／漢堡王提供
漢堡王新推出4款海洋燒蝦堡。圖／漢堡王提供
摩斯以經典冰紅茶為基底，推出「微酵白桃冰茶」、「微酵白桃蒟蒻冰茶」等飲品。 圖／摩斯漢堡提供
摩斯以經典冰紅茶為基底，推出「微酵白桃冰茶」、「微酵白桃蒟蒻冰茶」等飲品。 圖／摩斯漢堡提供

披薩 漢堡王 起司

延伸閱讀

紅茶買33送33、套餐買3送3 摩斯33週年再送限量杯塞

4年一度！foodpanda推「229」優惠 拿坡里小披薩買1送3

可果美披薩醬又被檢出致癌農藥 邊境退運逾1.9萬公斤

MLB／揮別前役慘烈 劉致榮中繼1局飆三上三下賞2K

相關新聞

寶可夢訓練家注意！雪白款3D紀念球悠遊卡明起這通路開放預購

熱愛收集的寶可夢粉絲們再度敲碗許願成功，3D造型悠遊卡最暢銷的系列之一「寶可夢精靈球」悠遊卡，將推出第6款「寶可夢造型悠...

美髮新趨勢！等離子創新技術 讓吹髮即養髮

吹風機一直是家庭必備的生活家電，隨著民眾對於頭髮健康的關注度增加，民眾對於頭髮外觀柔順程度也隨之提升。有時較為乾燥的天氣或頭髮與物品過度摩擦，容易產生靜電而毛躁亂翹。而傳統吹風機在吹整過程中，還可能因為高溫讓使用者的舒適度降低，更造成頭髮熱損傷。

北京「蘭齋」獲亞洲50 2024年度美國運通最值得關注獎

位於北京的「蘭齋（Lamdre）」素食餐廳，榮獲由「亞洲 50 最佳餐廳（Asia’s 50 Best Restaura...

風靡全球！女神必備美學創新英國頂級瑜珈輔具品牌

Clesign是源自英國倫敦的頂級瑜珈輔具品牌，專門研發與生產頂級工藝瑜珈產品。擁有一群頂級研發及設計團隊，不斷創新與創造環保方法，在生產同時專注研發產品，一直在推動環保運動，創造出擁有高品質、實用的瑜珈用品，同時享受帶來更友善環境的運動體驗，是許多瑜珈教室與瑜珈老師，及企業指定的愛用瑜珈精品品牌。

海洋燒蝦堡、披薩熱狗堡上桌！摩斯、漢堡王新品登場

「摩斯漢堡」自3月8日起，推出一系列特色新品，包括有披薩熱狗堡、辣味起司熱狗堡、元氣豆腐雞布理歐堡等品項，還有限量套餐優...

手機配件也吹美拉德風！CASETiFY全新純色系列回歸簡約

總是以搶眼外型、繽紛多彩設計吸引民眾目光的電子配件品牌CASETiFY，近期返璞歸真，推出了選用柔軟矽膠一體成型製成，波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。