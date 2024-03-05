海洋燒蝦堡、披薩熱狗堡上桌！摩斯、漢堡王新品登場

「摩斯漢堡」自3月8日起，推出一系列特色新品，包括有披薩熱狗堡、辣味起司熱狗堡、元氣豆腐雞布理歐堡等品項，還有限量套餐優惠。「漢堡王」則是以真實蝦肉為主體，搭配特製醬料與不同肉品，自即日起新推4款「海洋燒蝦堡」，同樣帶來創意新滋味。

重現經典義式風味的「披薩熱狗堡」自3月8日登場。熱狗嚴選台灣豬入料，並以櫸木煙燻賦予香氣，並搭配洋蔥、青椒增添滋味，最後淋上披薩醬、馬茲瑞拉起司絲，高溫炙烤增添香濃，每份100元。同步亮相的「辣味起司熱狗堡」以摩斯熱狗堡為原型延伸，搭配青生菜、香濃起司片還有辛香吉利醬，最後用墨西哥辣椒片畫龍點睛，每份95元。

新登場的早餐「元氣豆腐雞布里歐堡」是先將布里歐麵包加入地瓜餡，製成帶有地瓜香氣的布里歐堡，再夾入以雞肉與豆腐製成的雞肉豆腐排，配上新鮮蔬菜增添清爽，每份70元。另外摩斯還將經典冰紅茶升級，藉由果醋提味，推出「微酵青梅冰茶」、「微酵白桃冰茶」，每杯55元，並可加價升級蒟蒻。

為慶祝新品上市，MOS Order APP推出新品活動，會員可享「披薩熱狗堡或辣味起司熱狗堡＋大杯冰紅茶」組，嚐鮮價109元起，限量各2,000組；早餐「元氣豆腐雞布里歐堡＋大杯冰紅茶」組，嚐鮮價79元，限量1,000組。即日起至3月31日止，來店消費指定飲品，任選2杯享優惠價99元。