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證實市場傳聞！蘋果官網上架新產品MacBook Air 起售價35,900元

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蘋果發表全新搭載M3晶片MacBook Air 雙尺寸助用戶迎戰AI世代

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
配備M3晶片的全新MacBook Air備有13吋、15吋2種機型。圖／蘋果提供
配備M3晶片的全新MacBook Air備有13吋、15吋2種機型。圖／蘋果提供

沒有等到春季發表會消息，取代的是稍早直接在官網突襲發布了配備強大M3晶片的全新MacBook Air，將其能源效率表現和方便攜帶的特色提升到全新境界。與其他配備M晶片的機型相比，速度提升最高可達60%，與配備Intel處理器的MacBook Air相比，速度提升更最高可達13倍。得益於M3速度更快且更有效率的神經網路引擎，將會是使用者迎接AI生成應用世代的新神器。

全新配備M3的MacBook Air提供13吋、15吋選擇，售價分別為35,900元、42,900元起，教育優惠價則是32,600元、39,600元起，2款機型均備有午夜色、星光色、銀色及太空灰色可供選擇。即日起，美國及28個國家及地區的顧客可蘋果官網和Apple Store App訂購，台灣則將於日後開放訂購。現在就想換機的民眾，M2版13吋MacBook Air則是在官網釋出降價3,000元好消息，現在售價32,900元起，教育優惠價29,900元起。

全新M3版MacBook Air延續先前超纖薄輕巧的設計，讓人完全沒有充電焦慮的18小時電池續航力，以及全新功能，包括可支援最多達2部外接顯示器，以及速度最快可達上一代2倍的Wi-Fi。

有了M3的新一代GPU，全新MacBook Air不僅支援硬體加速的網格著色和光線追蹤技術，還提供更準確的光影和反射效果，帶來極為逼真的遊戲體驗。它還包括支援AV1解碼功能的最新媒體引擎，透過串流媒體服務提供更有效率且更高品質的影片體驗。

M3也包括更快速且更有效率的16核心神經網路引擎，以及CPU和GPU中的加速器，可大幅提升裝置端的機器學習技術，充分發揮優異的AI效能。macOS可實現種種智慧功能，讓使用者能啟用強大的相機功能、即時語音轉文字、翻譯、文字預測、視覺理解，以及各種輔助使用功能等，一舉提高生產力與創造力。

此外，透過豐富的app生態系統，使用者還能將各種軟體先進的AI功能徹底發揮，例如以Goodnotes的AI數學輔助檢查回家功課，在Pixelmator Pro自動調整照片，或用CapCut去除影片中的背景噪音。再加上Apple晶片的統一記憶體架構，MacBook Air還可執行最佳化的AI模型，包括效能出色的大型語言模型 (LLM)，以及用於本機影像生成的擴散模型。除了裝置端效能外，MacBook Air還支援雲端型解決方案，像是Microsoft 365的Microsoft Copilot、Canva和Adob​​e Firefly。

在配備M3的MacBook Air上，遊戲體驗更加出色，不僅提供優異的效能表現、令人歎為觀止的繪圖處理，還有macOS Sonoma中「遊戲模式」等功能。圖／蘋果提供
在配備M3的MacBook Air上，遊戲體驗更加出色，不僅提供優異的效能表現、令人歎為觀止的繪圖處理，還有macOS Sonoma中「遊戲模式」等功能。圖／蘋果提供
配備M3晶片的全新MacBook Air超纖薄且快速，使用者因而可隨時隨地工作、娛樂或創作。圖／蘋果提供
配備M3晶片的全新MacBook Air超纖薄且快速，使用者因而可隨時隨地工作、娛樂或創作。圖／蘋果提供
MacBook Air備有4款絕美顏色可供選擇，其中包括採用突破性陽極處理密封技術以減少指紋的午夜色。圖／蘋果提供
MacBook Air備有4款絕美顏色可供選擇，其中包括採用突破性陽極處理密封技術以減少指紋的午夜色。圖／蘋果提供
全新13吋與15吋MacBook Air搭載強大的M3晶片，具備超便攜設計、高效能和滿足一天所需的電池續航力。圖／蘋果提供
全新13吋與15吋MacBook Air搭載強大的M3晶片，具備超便攜設計、高效能和滿足一天所需的電池續航力。圖／蘋果提供
闔上筆電時，可支援最多達2部外接顯示器，讓人輕鬆在多款app之間流暢進行多工處理。圖／蘋果提供
闔上筆電時，可支援最多達2部外接顯示器，讓人輕鬆在多款app之間流暢進行多工處理。圖／蘋果提供

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