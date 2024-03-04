蘋果發表全新搭載M3晶片MacBook Air 雙尺寸助用戶迎戰AI世代

沒有等到春季發表會消息，取代的是稍早直接在官網突襲發布了配備強大M3晶片的全新MacBook Air，將其能源效率表現和方便攜帶的特色提升到全新境界。與其他配備M晶片的機型相比，速度提升最高可達60%，與配備Intel處理器的MacBook Air相比，速度提升更最高可達13倍。得益於M3速度更快且更有效率的神經網路引擎，將會是使用者迎接AI生成應用世代的新神器。

全新配備M3的MacBook Air提供13吋、15吋選擇，售價分別為35,900元、42,900元起，教育優惠價則是32,600元、39,600元起，2款機型均備有午夜色、星光色、銀色及太空灰色可供選擇。即日起，美國及28個國家及地區的顧客可蘋果官網和Apple Store App訂購，台灣則將於日後開放訂購。現在就想換機的民眾，M2版13吋MacBook Air則是在官網釋出降價3,000元好消息，現在售價32,900元起，教育優惠價29,900元起。

全新M3版MacBook Air延續先前超纖薄輕巧的設計，讓人完全沒有充電焦慮的18小時電池續航力，以及全新功能，包括可支援最多達2部外接顯示器，以及速度最快可達上一代2倍的Wi-Fi。

有了M3的新一代GPU，全新MacBook Air不僅支援硬體加速的網格著色和光線追蹤技術，還提供更準確的光影和反射效果，帶來極為逼真的遊戲體驗。它還包括支援AV1解碼功能的最新媒體引擎，透過串流媒體服務提供更有效率且更高品質的影片體驗。

M3也包括更快速且更有效率的16核心神經網路引擎，以及CPU和GPU中的加速器，可大幅提升裝置端的機器學習技術，充分發揮優異的AI效能。macOS可實現種種智慧功能，讓使用者能啟用強大的相機功能、即時語音轉文字、翻譯、文字預測、視覺理解，以及各種輔助使用功能等，一舉提高生產力與創造力。