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JISOO、JOLIN搭飛機 重點小包提著走就行

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
各大品牌明星代言人前往巴黎看秀，機場穿搭展現時尚「衣」Q。圖／范倫鐵諾、DIOR提供
各大品牌明星代言人前往巴黎看秀，機場穿搭展現時尚「衣」Q。圖／范倫鐵諾、DIOR提供

巴黎時裝周從2月27日展開至今，亞洲各地明星代言人紛紛出席看秀，機場時尚穿搭更是展現休閒「衣」Q的場域。亞洲天后、Valentino品牌代言人蔡依日前抵達巴黎時，穿著品牌春夏L'École系列刺繡鏤空上衣與同系列牛仔褲，服裝上的無縫立體形態雕刻，展現Valentino獨特的Altorilievo工藝。除了Valentino Toile Iconographe V標誌大衣與粗框太陽眼鏡，最搶眼的自然是手上的Valentino Garavani Locò包，輕便優雅又能完美收納旅行所需所有重要物品。

Dior品牌大使、BLACKPINK成員JISOO以丹寧上衣搭配丹寧短裙的俏麗造型現身韓國機場，搭配Dior 2024春夏全新D-Joy 黑色籐格裂紋小牛皮中型提包，配上Dior Boy樂福鞋，洋溢青春氣息。JISOO選用的Dior Lady D-Joy系列包款是Dior 女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以橫向視角重新詮釋致獻黛安娜王妃的 Lady Dior 經典提包而生的設計，Lady Dior 標誌性的建築立體感提包，在 Lady D-Joy 中以肩背包的率性姿態重新演繹，簡約精緻的線條輪廓，象徵品牌對高貴與典雅的追求。

同為Dior品牌大使的泰國女星Tontawan Tantivejakul則以Dior喀什米爾針織上衣搭配丹寧迷你裙現身機場，配上2024春夏釋出的Dior Toujours籐格裂紋提包，使得今年春夏最具代表性的丹寧展現出甜美又有個性的態度。

日前現身於倫敦的郭雪芙，則是從倫敦程搭乘EUROSTAR前往巴黎時，選穿了粉色薄紗嵌布針織套頭衫、藍色棉質迷你短褲、LV Trainer 運動鞋，以及Dauphine漁夫帽和堆疊多款LV DIAMONDS戒指，搭配港澳台獨家限定的Just In Case包，造型方正輕鬆斜背，展現青春活力。

郭雪芙於倫敦程搭乘EUROSTAR。圖／路易威登提供
郭雪芙於倫敦程搭乘EUROSTAR。圖／路易威登提供
VALENTINO品牌代言人蔡依林現身巴黎機場。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO品牌代言人蔡依林現身巴黎機場。圖／范倫鐵諾提供
DIOR TOUJOURS黑色籐格裂紋中型提包，14萬元。圖／DIOR提供
DIOR TOUJOURS黑色籐格裂紋中型提包，14萬元。圖／DIOR提供
Dior品牌大使的泰國女星Tontawan Tantivejakul拎DIOR TOUJOURS包現身機場。圖／DIOR提供
Dior品牌大使的泰國女星Tontawan Tantivejakul拎DIOR TOUJOURS包現身機場。圖／DIOR提供
VALENTINO品牌代言人蔡依林現身巴黎機場。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO品牌代言人蔡依林現身巴黎機場。圖／范倫鐵諾提供
路易威登Dauphine漁夫帽，25,700元。圖／路易威登提供
路易威登Dauphine漁夫帽，25,700元。圖／路易威登提供
D-JOY黑色籐格裂紋小牛皮中型提包，17萬元。圖／DIOR提供
D-JOY黑色籐格裂紋小牛皮中型提包，17萬元。圖／DIOR提供
Valentino Garavani Locò 小型肩背包。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Locò 小型肩背包。圖／范倫鐵諾提供
路易威登港澳台獨家限定Just In Case包，88,500元。圖／路易威登提供
路易威登港澳台獨家限定Just In Case包，88,500元。圖／路易威登提供
路易威登LV Trainer運動鞋，44,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV Trainer運動鞋，44,000元。圖／路易威登提供
Dior品牌大使、BLACKPINK成員JISOO穿丹寧上衣搭配丹寧短裙的俏麗造型現身韓國機場。圖／DIOR提供
Dior品牌大使、BLACKPINK成員JISOO穿丹寧上衣搭配丹寧短裙的俏麗造型現身韓國機場。圖／DIOR提供

Dior 品牌 機場

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