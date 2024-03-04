JISOO、JOLIN搭飛機 重點小包提著走就行

巴黎時裝周從2月27日展開至今，亞洲各地明星代言人紛紛出席看秀，機場時尚穿搭更是展現休閒「衣」Q的場域。亞洲天后、Valentino品牌代言人蔡依日前抵達巴黎時，穿著品牌春夏L'École系列刺繡鏤空上衣與同系列牛仔褲，服裝上的無縫立體形態雕刻，展現Valentino獨特的Altorilievo工藝。除了Valentino Toile Iconographe V標誌大衣與粗框太陽眼鏡，最搶眼的自然是手上的Valentino Garavani Locò包，輕便優雅又能完美收納旅行所需所有重要物品。

Dior品牌大使、BLACKPINK成員JISOO以丹寧上衣搭配丹寧短裙的俏麗造型現身韓國機場，搭配Dior 2024春夏全新D-Joy 黑色籐格裂紋小牛皮中型提包，配上Dior Boy樂福鞋，洋溢青春氣息。JISOO選用的Dior Lady D-Joy系列包款是Dior 女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以橫向視角重新詮釋致獻黛安娜王妃的 Lady Dior 經典提包而生的設計，Lady Dior 標誌性的建築立體感提包，在 Lady D-Joy 中以肩背包的率性姿態重新演繹，簡約精緻的線條輪廓，象徵品牌對高貴與典雅的追求。

同為Dior品牌大使的泰國女星Tontawan Tantivejakul則以Dior喀什米爾針織上衣搭配丹寧迷你裙現身機場，配上2024春夏釋出的Dior Toujours籐格裂紋提包，使得今年春夏最具代表性的丹寧展現出甜美又有個性的態度。