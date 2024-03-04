皮卡丘抱枕毯、吸管杯超萌必收！全家再攜手寶可夢推野餐周邊 迷你杯同步推茶飲新口味

寶可夢粉絲口袋又破洞！迎接最適合出遊的春天，全家便利商店宣布再次攜手寶可夢打造全新春季計畫，以「Best Tea Time」邀請大家一起午茶的概念出發，設計出一系列適合戶外野餐的超萌實用商品，讓皮卡丘陪伴大家度過美好春日午後。此次共推出皮卡丘木柄自動傘、寶可夢收納野餐墊、寶可夢甜甜圈泡泡機、皮卡丘餅乾抱枕毯、皮卡丘樂扣搖搖吸管杯共5款野餐用品，3月6日10:00起至3月31日止，全家會員可於APP「兌點趣」以點數加購，各品項數量有限，售完為止。

出門野餐吸睛焦點，寶可夢收納野餐墊，圖案設計營造出寶可夢共進下午茶氛圍，野餐墊摺疊後可變成手提袋輕鬆帶著走，還附有可調式背帶和口袋。搭配超萌皮卡丘餅乾抱枕毯，平常可以當成一般造型抱枕，天涼時還可以打開變身絨毛毯，觸感超舒服，整天都可以賴著它。出門消耗小孩能量則必備寶可夢甜甜圈泡泡機，只要輕輕按下就會自動吹出泡泡，鵝黃色系人見人愛，機器外觀還有5個超萌手繪風角色，玩都玩不膩。

百搭實用還有遮陽擋雨都可以的皮卡丘木柄自動傘，皮卡丘害羞造型搭配柔和黃色簡約設計，實木質感手柄，一鍵自動即開即收。另外，平常喝手搖、買咖啡都少不了環保杯這次也有超萌新品，皮卡丘樂扣搖搖吸管杯700ml大容量設計，吸管可360度轉動，寬口徑能輕鬆吸吮珍珠也沒問題，矽膠手腕帶方便拿取，皮卡丘圖案打造喝水好心情。