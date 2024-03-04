低調美學的領航者Valextra 秋冬包款重塑不經意的奢華感

時裝周期間，除了服飾品牌展示新品之外，義大利頂級奢侈皮具商Valextra也於米蘭旗艦店曝光2024秋冬系列。延續一貫的低調美學精神，以設計和質感來傳達Valextra對於日常的追求。

Valextra 2024秋冬系列全新Iside包款採用Palmellato皮革製成，富有特殊緞面光澤感且耐用性強。圖／Valextra提供

Valextra與日本藝術家Riku Matsuzaki合作，在米蘭時裝周期間，於品牌的Via Manzoni旗艦店，策劃了一系列不同生活場景，彰顯袋包的精湛工藝和傳承。像是品牌最具代表性的Iside手提袋，改用金屬鋁來製作包身，並於表面經過手工雕刻出紋理，使包款宛如雕塑品。還更提供了鑽石飾邊Iside Raincoats包款，賦予經典設計嶄新意象。同時，Valextra還在這季推出全新且擁有柔軟觸感的Palmellato手紋皮革材質，富有紋理，且結合Iside包款後，藉由傳統手工的處理技術賦予其特殊的光澤感，也更加耐用。

此外，看好商務出行和休閒出遊的需求復甦，Valextra還呈現全新Vivi及Origami手提袋，採取Cantù古老編織工藝打造而成。而Mochi手提包，則以經典Millepunte頂級小牛皮革搭配多種色調製成，柔軟皮質且內部寬敞特色，能迎合各種場合與活動搭配需求。

Valextra Babila托特包內裡鋪有麂皮，並於邊角和皮革提手部位雙重加固，使其結構更穩固，便於使用者輕鬆攜帶。圖／Valextra提供

而在米蘭時裝周前，Valextra也展出秋冬系列男士袋包，重新設計了經典款，除提升耐用性，營造出讓人嚮往的生活氛圍。像是採用招牌Millepunte皮革製成的Milano手提包具有大容量且採用挺立的版型，無論平日工作通勤還是週末度假之時，都能輕鬆地將正式與休閒融為一體。而同材質的Babila托特包內裡鋪有麂皮，並於邊角和皮革提手部位雙重加固，使其結構更穩固，便於使用者輕鬆攜帶。

Valextra 2024秋冬系列Mochi包款皮質柔軟且內部空間寬敞具高實用性。圖／Valextra提供

Valextra 2024秋冬新品Vivi包款方便日常通勤使用。圖／Valextra提供

Valextra經典Iside手提袋，改用金屬鋁來製作包身，並於表面經過手工雕刻出紋理，使包款宛如雕塑品。圖／Valextra提供

Valextra採用招牌Millepunte皮革製成的Milano手提包，採用挺立版型且具大容量。圖／Valextra提供