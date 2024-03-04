每上架必秒殺！全聯60元幸福餐盒「黃金厚厚雞排」重磅回歸 限時優惠17元加購原萃
每次一上架即快速完售、銅板價就能吃到健康美味的全聯美味堂「幸福餐盒」，今宣布2023年創造超過200萬個銷售佳績、勇奪銷售冠軍的「黃金厚厚雞排」即日起重磅回歸，同樣只要60元，就能吃到超厚、超飽足的無骨厚雞排，採用厚實的國產雞胸肉，搭配獨家調味與裹粉，每一口都能感受紮實口感與香酥微辣風味。歡慶冠軍口味回歸，全聯更推出加碼優惠，3月8日至4月11日購買全聯美味堂便當全系列（包含60元幸福餐盒、89元熱便當），即可以17元加購原萃580ml全系列茶飲任1瓶，通膨時代讓大家不用花大錢就能吃得豐盛。
全聯幸福餐盒採食材嚴格精選、每日新鮮現做、全程保溫配送3大最高規格製作，為了維持最新鮮風味，在每天中午跟晚上2個時段上架店鋪中的保溫熱櫃，確保到消費者手上都還是熱騰騰的。2023年5月起，更提供「全聯小時達」熟食便當外送服務，讓消費者不用出門搶購也能享受幸福美味。即日起，人氣最夯的「黃金厚厚雞排」、「十三香雞胸」在全聯319間門市同步販售，每週共限量6萬個。
全聯統計，幸福餐盒2023年創造了1.6億元業績，比50元還厚的黃金厚厚雞排、香氣馥郁的十三香雞胸、比臉還大的排骨名列人氣前3名，高CP值幸福餐盒更連帶帶動美味堂89元雞腿便當、排骨便當買氣，預計熱便當今年全台銷售門市可達600家，年度目標可望挑戰突破4億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言