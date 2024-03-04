快訊

珍奶大亨要送嫩模小三的小豪宅 一坪破200萬創北市新高

台股大漲369點收19,305點站穩萬九 櫃買指數再創高

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「短時間大量獲利」像聚寶盆

每上架必秒殺！全聯60元幸福餐盒「黃金厚厚雞排」重磅回歸 限時優惠17元加購原萃

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯60元幸福餐盒，黃金厚厚雞排在3月4日重磅回歸！將再掀起一波搶購潮。圖／全聯福利中心提供
全聯60元幸福餐盒，黃金厚厚雞排在3月4日重磅回歸！將再掀起一波搶購潮。圖／全聯福利中心提供

每次一上架即快速完售、銅板價就能吃到健康美味的全聯美味堂「幸福餐盒」，今宣布2023年創造超過200萬個銷售佳績、勇奪銷售冠軍的「黃金厚厚雞排」即日起重磅回歸，同樣只要60元，就能吃到超厚、超飽足的無骨厚雞排，採用厚實的國產雞胸肉，搭配獨家調味與裹粉，每一口都能感受紮實口感與香酥微辣風味。歡慶冠軍口味回歸，全聯更推出加碼優惠，3月8日至4月11日購買全聯美味堂便當全系列（包含60元幸福餐盒、89元熱便當），即可以17元加購原萃580ml全系列茶飲任1瓶，通膨時代讓大家不用花大錢就能吃得豐盛。

全聯幸福餐盒採食材嚴格精選、每日新鮮現做、全程保溫配送3大最高規格製作，為了維持最新鮮風味，在每天中午跟晚上2個時段上架店鋪中的保溫熱櫃，確保到消費者手上都還是熱騰騰的。2023年5月起，更提供「全聯小時達」熟食便當外送服務，讓消費者不用出門搶購也能享受幸福美味。即日起，人氣最夯的「黃金厚厚雞排」、「十三香雞胸」在全聯319間門市同步販售，每週共限量6萬個。

全聯統計，幸福餐盒2023年創造了1.6億元業績，比50元還厚的黃金厚厚雞排、香氣馥郁的十三香雞胸、比臉還大的排骨名列人氣前3名，高CP值幸福餐盒更連帶帶動美味堂89元雞腿便當、排骨便當買氣，預計熱便當今年全台銷售門市可達600家，年度目標可望挑戰突破4億元。

3月8日至4月11日購買全聯美味堂便當全系列，即可以17元加購原萃全系列茶飲任1瓶。圖／全聯福利中心提供
3月8日至4月11日購買全聯美味堂便當全系列，即可以17元加購原萃全系列茶飲任1瓶。圖／全聯福利中心提供
黃金厚厚雞排為幸福餐盒去年銷售冠軍。圖／全聯福利中心提供
黃金厚厚雞排為幸福餐盒去年銷售冠軍。圖／全聯福利中心提供

便當 雞排 餐盒

延伸閱讀

一特價就掃光！全聯「神級油雞腿」下殺6折碰運氣 幸運網友「巡田水」一次5盒全帶走

全聯、大潤發8款TOFFY復古風廚電0元起換購 電動奶泡機、單片熱壓吐司機、氣炸烤箱全都想入手

菜䔕餅內含致癌辣椒粉！ 全聯已下架逾1萬6000包

全聯「1咖啡」超好喝！他衝賣場掃6組：喝過就回不去了

相關新聞

全聯60元幸福餐盒「黃金厚厚雞排」重磅回歸 限時優惠17元加購原萃

每次一上架即快速完售、銅板價就能吃到健康美味的全聯美味堂「幸福餐盒」，今宣布2023年創造超過200萬個銷售佳績、勇奪銷...

獨／南台灣第一家「Hot 7鐵板燒」熄燈！全台灣剩4間

愛吃鐵板燒的民眾，別跑錯了！王品旗下的連鎖鐵板燒餐廳「Hot 7」，近期宣佈南台灣第一間分店「高雄漢神巨蛋店」因租約到期...

星級天婦羅、鳥貴族都來了 備受期待的「5間新餐廳」

後疫情時代，台灣餐飲業快速復興，許多全新的餐飲品牌也接連登場。甫開設「琥珀」的惠比壽餐飲集團，本月再開設頂級天婦羅餐廳「...

王品旗下3品牌歡慶女王節 女性同行整單88折、牛舌38元

隨著3月女王月到來，王品集結旗下的「尬鍋」、「最肉燒肉」、「初瓦韓式料理」，推出一系列女王主題活動。包括「女性同行享整單...

宮崎延岡市攜手MiraWan、欣葉SHABU SHABU 魚祭3/8起跑

日本宮崎縣除了以宮崎牛、南蠻炸雞聞名，東面臨海的宮崎縣延岡市更有豐富漁產，吃平兵衛醋柑橘長大的平兵衛醋鰤魚、稀少的野生青...

Netflix《菲爾來吃飯》台北篇 菲爾在LONGTAIL吃什麼？

Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》（Somebody Feed Phil）全新第7季本月首播，菲爾（Phil...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。