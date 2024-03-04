盤點春季8大必備袋包！甜蜜糖果粉、毛巾布和果凍感材質 缺一不可
擺脫濕冷冬天，正式迎來換季，除了服裝換上輕薄材質之外，別忘包包也要跟著替換。像是甜蜜糖果粉、櫻花粉紫，以及果凍感和毛巾布材質都是這一季流行關鍵字，想要入手新包款，這篇必看！
迎接春天！比利時袋包品牌Kipling也為經典設計染上粉嫩色系，本季推出溫柔櫻花與甜蜜糖果的全新配色，像是採用輕盈面料的「猴子包City Pack」，大容量收納空間適合外出旅行；而「牛角包GABBIE」簡約外型搭配多口袋的便利設計，是日常實用款。同時Kipling再度攜手芭比聯名，運用防水又耐用的透明果凍材質拼接在大容量「沙灘包JACEY XL」包款，讓芭比的招牌粉色調堆疊出不同感受。這次合作更加入新的芭比角色吊飾，以經典金髮藍眼睛的芭比，身著粉色上衣搭配Kipling的包包，還印毛猴吊飾細節，成為一大亮點。
而新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH也帶來最新產品，Loey毛巾布系列以活力綠和粉紅色為主調，輔以米黃色呈現優雅感。其中的拉鍊肩背包，提供柔軟觸感，可為整體穿搭展示落落大方形象；方正外型的翻蓋肩背包，可以斜背及肩背，更是通勤或約會的好夥伴。這幾季熱賣的Petra微笑肩背包，也因為春季換上充滿少女氣息的淡粉色，為造型增添優雅內斂的高級感。同時經典Perline 手提硬殼包，則推出全新燕麥色，不僅一年四季都適合，也能輕鬆展現出截然不同風格。
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