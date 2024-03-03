快訊

陸船翻覆案13天會談15次仍無解 陳玉珍曝癥結點：慰撫金有共識

巨人軍來台／逾3萬人進台北大巨蛋觀賽 北捷30分鐘疏散完畢

自拍美照不求人！達人激推iPhone這新功能 免切換輕鬆拍出專業景深照

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎接國際婦女節，烘焙達人分享拍攝甜點、紀錄食譜的實用技巧。圖／蘋果提供
迎接國際婦女節，烘焙達人分享拍攝甜點、紀錄食譜的實用技巧。圖／蘋果提供

迎接國際婦女節這個屬於女性的特別節日，與「Robi Store」手作烘焙達人Biffi一同嘗試手作療癒感滿分的美味甜點，同時運用iPhone拍下專業美照，並用iPad寫下食譜筆記 ，為自己創造難忘回憶。

經常一人作業，自己手作、自己拍攝的Biffi，推薦iPhone 15 Pro系列新配備的「動作按鈕」，手忙腳亂之中若要快速開啟相機，事先設定好「動作按鈕」就能快速啟用相機功能拍攝。在準備拍攝手作甜點時，可善用「AirPlay」功能，將iPhone連線到與 Apple TV、AirPlay相容智慧型電視或Mac相同的Wi-Fi網路，就能透過「螢幕鏡像輸出 」iPhone上的相機畫面，方便查看取景、更快速定位好拍攝位置。

而完成作品之後，則可運用iPhone 15 Pro Max的「5倍光學變焦」，以超高解析度拍攝近距離特寫。若想拍攝出景深效果，在iPhone 15 Pro系列首度釋出無須切換到「人像」模式，只要在「相片」模式下點一下主體以對焦，「景深」按鈕就會顯示，iPhone會自動捕捉景深資訊，拍攝出令人滿意的專業級美照。即使是在低光源下，也能透過iPhone內建的夜間模式，拍攝出不同暗調風格，又不失細節的絕美效果。

若是想在拍攝後再調整效果，開啟「照片」app點一下「編輯」，即可使用豐富的內建濾鏡和色調進一步美化照片，人像照也可在拍攝後調整對焦點，獲得更多的創意掌控權。Biffi也加碼推薦1款實用濾鏡app「VSCO」，支援更多效果與質感濾鏡，能達到不同風格與效果。

除了拍攝成品美照，Biffi也推薦大家可以善用iPad與強大的筆記軟體「GoodNotes 6 」，隨手寫下甜點食譜並記錄實作筆記，只要幾個簡單步驟並運用編輯小技巧，就能妝點出別具自己風格的筆記，將美好回憶珍藏起來。開啟GoodNotes 6並創建新筆記，插入稍早製作草莓卡士達塔時的照片或影片，並使用Apple Pencil編寫與繪製製作步驟與秘技，還能利用「貼紙」功能，創作出精美的圖像並複製到每一頁筆記中，將美好回憶輕鬆收藏。如果與三五好友、閨蜜姐妹一起，還可善用「協作功能」邀請大家一起參與編輯。

拍攝成品時，可善用「AirPlay」功能，透過「螢幕鏡像輸出 」iPhone上的相機畫面，在大螢幕上查看取景、更快速定位好拍攝位置。圖／蘋果提供
拍攝成品時，可善用「AirPlay」功能，透過「螢幕鏡像輸出 」iPhone上的相機畫面，在大螢幕上查看取景、更快速定位好拍攝位置。圖／蘋果提供
事先在iPhone 15 Pro系列上設定好「動作按鈕」，就能快速啟用相機功能拍攝。圖／蘋果提供
事先在iPhone 15 Pro系列上設定好「動作按鈕」，就能快速啟用相機功能拍攝。圖／蘋果提供
iPad加上Apple Pencil，輕鬆完成超可愛手帳風食譜筆記。圖／蘋果提供
iPad加上Apple Pencil，輕鬆完成超可愛手帳風食譜筆記。圖／蘋果提供

甜點 食譜

延伸閱讀

德誼數位iPhone電池舊換新最低720元起 這7店買MacBook再送配件大禮包

蘋果手機在陸大降價！最低2.1萬就能入手iPhone 15 創官方旗艦店歷史新低

手機濕掉怎麼辦？專家警示千萬別放進乾米堆！急救5步驟一次看

始終與Apple談不攏 悠遊卡公司擬推悠遊卡貼紙

相關新聞

自拍美照不求人！達人激推iPhone這新功能 免切換輕鬆拍出專業景深照

迎接國際婦女節這個屬於女性的特別節日，與「Robi Store」手作烘焙達人Biffi一同嘗試手作療癒感滿分的美味甜點，...

王品旗下3品牌歡慶女王節 女性同行整單88折、牛舌38元

隨著3月女王月到來，王品集結旗下的「尬鍋」、「最肉燒肉」、「初瓦韓式料理」，推出一系列女王主題活動。包括「女性同行享整單...

24巴黎時裝周／愛馬仕描繪當代騎士 千萬風貌不羈高貴

馬術，始終是第一位客戶是馬的愛馬仕（Hermès）永恆的命題；顯然，今日的騎士騎乘的不僅是馬，還有機車。2024-25秋...

宮崎延岡市攜手MiraWan、欣葉SHABU SHABU 魚祭3/8起跑

日本宮崎縣除了以宮崎牛、南蠻炸雞聞名，東面臨海的宮崎縣延岡市更有豐富漁產，吃平兵衛醋柑橘長大的平兵衛醋鰤魚、稀少的野生青...

Netflix《菲爾來吃飯》台北篇 菲爾在LONGTAIL吃什麼？

Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》（Somebody Feed Phil）全新第7季本月首播，菲爾（Phil...

大巨蛋效益 新東區準備崛起 三大百貨過招

台灣第一座室內棒球場台北大巨蛋孵蛋32年，在去年底終於迎來亞洲棒球錦標賽冠軍戰開打，以及讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。