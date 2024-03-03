自拍美照不求人！達人激推iPhone這新功能 免切換輕鬆拍出專業景深照

迎接國際婦女節這個屬於女性的特別節日，與「Robi Store」手作烘焙達人Biffi一同嘗試手作療癒感滿分的美味甜點，同時運用iPhone拍下專業美照，並用iPad寫下食譜筆記 ，為自己創造難忘回憶。

經常一人作業，自己手作、自己拍攝的Biffi，推薦iPhone 15 Pro系列新配備的「動作按鈕」，手忙腳亂之中若要快速開啟相機，事先設定好「動作按鈕」就能快速啟用相機功能拍攝。在準備拍攝手作甜點時，可善用「AirPlay」功能，將iPhone連線到與 Apple TV、AirPlay相容智慧型電視或Mac相同的Wi-Fi網路，就能透過「螢幕鏡像輸出 」iPhone上的相機畫面，方便查看取景、更快速定位好拍攝位置。

而完成作品之後，則可運用iPhone 15 Pro Max的「5倍光學變焦」，以超高解析度拍攝近距離特寫。若想拍攝出景深效果，在iPhone 15 Pro系列首度釋出無須切換到「人像」模式，只要在「相片」模式下點一下主體以對焦，「景深」按鈕就會顯示，iPhone會自動捕捉景深資訊，拍攝出令人滿意的專業級美照。即使是在低光源下，也能透過iPhone內建的夜間模式，拍攝出不同暗調風格，又不失細節的絕美效果。

若是想在拍攝後再調整效果，開啟「照片」app點一下「編輯」，即可使用豐富的內建濾鏡和色調進一步美化照片，人像照也可在拍攝後調整對焦點，獲得更多的創意掌控權。Biffi也加碼推薦1款實用濾鏡app「VSCO」，支援更多效果與質感濾鏡，能達到不同風格與效果。