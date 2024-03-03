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Netflix《菲爾來吃飯》台北篇 菲爾在LONGTAIL吃什麼？

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
無花果吐司。圖／LONGTAIL提供
無花果吐司。圖／LONGTAIL提供

Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》（Somebody Feed Phil）全新第7季本月首播，菲爾（Phil Rosenthal）來到台北探索多家知名餐廳與道地小吃；其中一日菲爾偕同前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），蒞臨米其林一星餐廳LONGTAIL享用晚餐，對於主廚暨經營者林明健（Chef Kin）所推薦的「海膽海苔脆飯」、「日本和牛塔塔三星蔥餅」、「鮮蝦漢堡」、「鴨肝餃」等招牌料理的創意美味與經典調酒愛不釋「口」。

影片中LONGTAIL招牌人氣料理「海膽海苔脆飯」加配奧賽嘉魚子醬的雙重海味爆擊，讓菲爾與「魔獸」霍華德胃口大開。「鮮蝦漢堡」鮮惹多汁的蝦餅內餡，讓兩人吮指難忘，美味程度更使菲爾忘情大呼：「我愛這個小漢堡（I love this slider）。」霍華德有如享用Pizza般自在拿起蔥油餅堆疊牛肉塔塔，品嘗「日本和牛塔塔三星蔥餅」，並讚嘆：「一定要為了美食來台灣旅行。」LONGTAIL經典「鴨肝餃」融合法式鴨肝與台灣涼麵概念的跨界美味，更是征服兩人味蕾。

「海膽海苔脆飯」融合柚子汁與柴魚昆布高湯，高速將空氣打入成細密柚子泡沫，輕盈蓬鬆如白色雲朵，入口清新柚香將綿密海膽與香脆海苔醋飯迸發的濃郁海味完美包覆，上層點綴的紫蘇帶來一抹婉約清香，讓日式海膽握壽司呈現更豐富口感與多重滋味。

「鮮蝦漢堡」將鮮蝦肉與蝦漿加入椰奶、檸檬葉、香茅、魚露等製成漢堡餡，搭配是拉差醬醃漬洋蔥及芝麻葉，自製鬆軟布里歐漢堡麵包夾入上述餡料，外型小巧可愛，滋味酸辣鮮香，吃得到蝦肉的彈牙口感，南洋風味鮮明。

「日本和牛塔塔三星蔥餅」選用日本A5和牛手切，油香豐富，柔嫩中帶嚼勁，拌入碳烤三星蔥白與薑、麻油混合之油醋汁，及酪梨醬，撒上烤過的黑白芝麻、櫻桃蘿蔔、芥末葉，堆疊在搭配自製三星蔥迷你蔥油餅上，酥香脆口餅皮與軟嫩鹹香和牛雙重口感，為生牛肉韃靼注入台灣元素。

「鴨肝餃」以台灣涼麵概念呈現鴨肝餃，餛飩皮包覆油封鴨腿肉絲及香煎鴨肝，拌入酸香芝麻醬，佐荔枝果膠，清新果香平衡肝餃濃郁風味，傳統涼麵搭配的小黃瓜絲、紅蘿蔔絲則以醃小黃瓜、胡蘿蔔泡泡呈現。入口熟悉的台灣涼麵芝麻醬香中，堆疊南洋香料氣韻，又可品享法式煎鴨肝與油封鴨的濃郁細膩滋味。

除上述播出的料理外，拍攝當日菲爾與霍華德還品嘗了揉合清新果香與濃醇起司的「無花果吐司」、結合義大利麵與中式乾拌麵的「香辣蔥油鮑魚拌麵」，最後以甜點「法式咖椰吐司」畫下完美句點。

位於台北市敦南商圈的LONGTAIL，是由主廚兼經營者林明健於2017年8月打造的餐廳酒吧，2018至2023年連續6年獲得《米其林指南》一星肯定。LONGTAIL字意為台灣特有種藍鵲、及東南亞的長尾船，代表主廚運用各式在地食材入菜，展現台灣豐饒之美，亦融入林明健於亞洲各地旅遊經歷及生活體驗，結合國際視野展現異國風味，猶如長尾船或飛翔的鳥將各地特色美味傳遞至客人味蕾。餐廳提供跨國界當代料理及創意調酒，於晚餐及宵夜時段營業，即使過了用餐時間仍有一處舒適環境可飲酌及品嚐精緻美食，為台北夜生活增添美味亮點。

鮮蝦漢堡。圖／LONGTAIL提供
鮮蝦漢堡。圖／LONGTAIL提供
Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》由菲爾（右）邀請前NBA球星「魔獸」（左二），造訪米其林一星餐廳LONGTAIL。圖／LONGTAIL提供
Netflix美食節目《環球饗宴：菲爾來吃飯》由菲爾（右）邀請前NBA球星「魔獸」（左二），造訪米其林一星餐廳LONGTAIL。圖／LONGTAIL提供
日本和牛塔塔三星蔥餅。圖／LONGTAIL提供
日本和牛塔塔三星蔥餅。圖／LONGTAIL提供
香辣蔥油鮑魚拌麵。圖／LONGTAIL提供
香辣蔥油鮑魚拌麵。圖／LONGTAIL提供
法式咖椰吐司。圖／LONGTAIL提供
法式咖椰吐司。圖／LONGTAIL提供
LONGTAIL主廚暨經營者林明健。圖／LONGTAIL提供
LONGTAIL主廚暨經營者林明健。圖／LONGTAIL提供
海膽海苔脆飯。圖／LONGTAIL提供
海膽海苔脆飯。圖／LONGTAIL提供
LONGTAIL1F玻璃隔間半開放式包廂。圖／LONGTAIL提供
LONGTAIL1F玻璃隔間半開放式包廂。圖／LONGTAIL提供
鴨肝餃。圖／LONGTAIL提供
鴨肝餃。圖／LONGTAIL提供

日本和牛 海膽 漢堡

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