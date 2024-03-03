24巴黎時裝周／ISABEL MARANT、紀梵希塑當代巴黎女子

2024秋冬巴黎時裝周期間向來深具巴黎都會女性風格的ISABEL MARANT發表最新系列，以層層編織、皮革和羊毛皮，打造獨特的女性輪廓，展現本季粗獷又性感的氛圍以及強而有力的女性力量。包括鍾楚曦、佘詩曼等女星皆出席看秀。

日裝洋溢廣闊平原和沙漠地平線的浪漫情懷，麂皮和華麗的寶石腰帶，點綴在腰間與鞋履上，展現漫遊的慾望。柔美奢華的面料製成流動的下擺，與大量的編織和流蘇環繞在臀部和腰部，晚禮服布料閃爍光澤，讓人想起沙漠的夜空，點綴金屬手鐲和富有光澤的水鑽。天然材料與技術面料相交織出原始的魅力，霓虹般的紅色，點亮了為整個系列，著物躁動與不羈的狂野能量，在西班牙風情的音樂中燃燒。男裝也擁抱拉丁美洲Gaucho精神，包括動物印花、袖子上的層疊流蘇、倒掛金鍊等，搭配裝飾穿孔、鑲嵌鉚釘、或珍珠刺繡的超大尺寸的麂皮圍巾，更加突出牛仔強烈而自由風格。

同日登場走秀的紀梵希（GIVENCHY）在女裝設計工作室的團隊合作下，以現代手法與創辦人Hubert de Givenchy昔日的設計展開對話，刻劃啟發品牌創辦人的靈感女神，投射至他眼中的現代巴黎女性形象，為品牌的一貫優雅風格增添戲劇性和驚喜元素。