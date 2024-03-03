24巴黎時裝周／ISABEL MARANT、紀梵希塑當代巴黎女子
2024秋冬巴黎時裝周期間向來深具巴黎都會女性風格的ISABEL MARANT發表最新系列，以層層編織、皮革和羊毛皮，打造獨特的女性輪廓，展現本季粗獷又性感的氛圍以及強而有力的女性力量。包括鍾楚曦、佘詩曼等女星皆出席看秀。
日裝洋溢廣闊平原和沙漠地平線的浪漫情懷，麂皮和華麗的寶石腰帶，點綴在腰間與鞋履上，展現漫遊的慾望。柔美奢華的面料製成流動的下擺，與大量的編織和流蘇環繞在臀部和腰部，晚禮服布料閃爍光澤，讓人想起沙漠的夜空，點綴金屬手鐲和富有光澤的水鑽。天然材料與技術面料相交織出原始的魅力，霓虹般的紅色，點亮了為整個系列，著物躁動與不羈的狂野能量，在西班牙風情的音樂中燃燒。男裝也擁抱拉丁美洲Gaucho精神，包括動物印花、袖子上的層疊流蘇、倒掛金鍊等，搭配裝飾穿孔、鑲嵌鉚釘、或珍珠刺繡的超大尺寸的麂皮圍巾，更加突出牛仔強烈而自由風格。
同日登場走秀的紀梵希（GIVENCHY）在女裝設計工作室的團隊合作下，以現代手法與創辦人Hubert de Givenchy昔日的設計展開對話，刻劃啟發品牌創辦人的靈感女神，投射至他眼中的現代巴黎女性形象，為品牌的一貫優雅風格增添戲劇性和驚喜元素。
Hubert de Givenchy往往透過領口、褶襇、與剪裁技巧，為優雅造型注入性感魅力，並使用黑色和深藍色等充滿電影感的色調，以及他所鍾愛的藍寶石色。新作延續這些經典元素，以與領口互相呼應的華麗褶襇塑造出性感的緊身衣和針織服，搭配黑色禮服裙和剪裁立體的迷你裙。闊襬剪裁的大衣以及圓形剪裁的人造皮草大衣和披肩源自高級訂製服。紋理及表面裝飾採用2024年秋冬男裝系列重新演繹的經典圖案，貓咪與蝴蝶結元素則藏在配件與細節， Shark Lock靴款推出緞料過膝款，Voyou包則變化出以以柔軟小羊皮和漆皮打造的全新 P’tit Voyou 加長版，以及小牛皮的迷你版。
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