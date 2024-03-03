迎戰全新賽季！adidas Golf打造旗艦球鞋 頂尖高爾夫好手掛保證好穿

adidas Golf升級了TOUR360系列鞋款的舒適度、耐用性和性能表現，並讓多位世界頂尖高爾夫球好手搶先體驗，認同其高性能以及穩定度，能讓穿著者在果嶺上，揮出最佳成績。

在推出TOUR360旗艦球鞋款第19年之際，adidas Golf運用多項科技與材質，進行全面重新升級設計，推出全新TOUR360 24系列鞋。上市前包括COLLIN MORIKAWA、HINAKO SHIBUNO和NICK TAYLOR都先行體驗過，並對其腳感、舒適度與性能給予高度好評。TOUR360 24系列鞋引入INSITE™ 2.0鞋墊、內部360WRAP及性能鞋楦，提升舒適度。同時設計團隊因應球員在比賽中會遇到的各式環境因素，採用防水皮革鞋面，並在足跟延伸到半鞋領處加入麂皮極細纖維，有助於減緩磨損。而在看不見的地方，更有TORSION BRIDGE等科技加持，為足弓與前足部位提供極佳的穩定性，藉以適應凹凸不平的草地與地面。

adidas Golf TOUR360 24系列鞋款，8,990元。圖／adidas Golf提供

而PUMA也繼2023年首度將運用於跑鞋的NITRO™氮氣中底科技置入高爾夫球鞋，獲得關注後，再度推出全新PHANTOMCAT NITRO™ 防滑氮氣高爾夫球鞋，除搭載 NITRO™ Foam 氮氣中底科技，提供優質的緩衝避震與高回彈特性，此次還結合FLEXSPIKE鞋釘技術，其防滑板形狀設計具備高穩定強悍抓地力，能有效攻克各式草皮及不同天候條件。

PUMA PHANTOMCAT NITRO™ 防滑氮氣高爾夫球鞋，7,080元。圖／PUMA提供

除了鞋款之外，果嶺衣裝造型，則有瑞典品牌J.LINDEBERG結合多款等印花，，並搭配杜鵑粉、璀璨黃、果嶺綠與皇家藍等色彩，分別創造出四大主題系列服飾。全系列不僅使用快乾吸濕布料打造，更有機能布料廠共同開發的專利恆溫材質，帶有絲滑手感及高質感的光澤。更有結合兩側無縫一體圓筒織法能降低揮桿時在腰部摩擦的不適感，且具備OEKO-TEX®綠色生態紡織認證，對環境與肌膚皆友善。

adidas Golf TOUR360 24系列BOA®鞋款，9,890元。圖／adidas Golf提供

J.LINDEBERG Golf系列JL經典機能球褲，6,380元。圖／J.LINDEBERG提供

J.LINDEBERG Golf系列全效運動機能Polo衫，4,380元。圖／J.LINDEBERG提供