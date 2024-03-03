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24巴黎時裝周／楊冪現身LOEWE 田園風油畫成幽默新衫

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供

LOEWE於2024秋冬巴黎時裝周期間3月1日舉辦女裝系列大秀，包括品牌代言人楊冪、韓團Stray Kids成員昇玟、法國影后凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）、辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）、龐德女郎伊娃葛林（Eva Green）等都出席看秀。

由創意總監Jonathan Anderson希望透過LOEWE 2024 秋冬女裝系列，探索在現今的世界中，家世背景是否仍具有意義？他以局外人的角度，從美國畫家 Albert York 尺寸小巧卻寓意強烈的畫作為切入點，透過服裝探討階級議題。Albert York以描繪田園風光和花卉靜物聞名，作品尺寸小巧精緻，從1960年代起，他就避開紐約市藝壇熱鬧蓬勃的氛圍，選擇留在紐約州南安普敦家中創作。這位藝術家寧靜小巧的畫作深受紐約上流社會名流的喜愛，包括賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）等名人都爭相珍藏，如今紐約現代藝術博物館、波士頓美術博物館和克利夫蘭藝術博物館均有收藏他的畫作。

呼應Albert York 畫作中綠意盎然的植物與田園景緻，本季的秀場空間披上三層由深變淺的綠色，猶如迷宮或是藝術畫廊，展示著這位藝術家創作的 18 幅作品。Jonathan Anderson透過直率且抽象的服裝手法，表達他對階級和財富的獨特觀點：英國貴族學校伊頓公學學生禮服、心愛犬兒躍上不規則剪裁洋裝及戒指、木雕幻化為大衣的衣領、花卉掛毯搖身成裙裝、串珠綴在裙子及褲子上；而魚子醬色小圓珠飾大量出現在服裝上，更加以點綴皮靴及Squeeze包款…。

男裝訂製西服及女裝訂製服一剛一柔，皆是特權階級的象徵；外套與飄逸休閒褲、領帶與雕塑短裙、直線與立體裁剪等元素結合運用，並以柔美飄逸裙為基礎搭配短褲設計，凸顯剛勁及柔和線條的對比。而設計師固有的視覺趣味，與恰到好處的藝術氣息，都輕巧完美地融入其中。

皮革工藝是LOEWE時裝美學的重要一環：垂褶納帕皮革外套、皮革飛行員外套及全新大尺寸Flamenco Purse等款式皆彰顯精湛的皮革工藝技法。而此季服裝印花質感鮮明強烈，近看有如另一種材質，似是融化的方格紋，其實是像千層酥般的雪紡組成格子絨布花紋，塑造立體布料質。

LOEWE 2024秋冬女裝讓人思考活在當下的意義，進一步了解畫家Albert York對於「當下」的珍視與熱愛：「我覺得我們像活在天堂，像活在伊甸園一樣，可能是有生以來唯一的天堂樂土，美妙不可言喻，只想將它畫下來。」

以刺繡珠飾裝飾Albert York油畫的Squeeze包。圖／LOEWE提供
以刺繡珠飾裝飾Albert York油畫的Squeeze包。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
設計師以獨特觀點表達階級和財富的象徵。圖／LOEWE提供
設計師以獨特觀點表達階級和財富的象徵。圖／LOEWE提供
田園風花卉圖案的掛感變身洋裝。圖／LOEWE提供
田園風花卉圖案的掛感變身洋裝。圖／LOEWE提供
LOEWE 2024秋冬女裝從美國畫家Albert York的畫作為切入點，透過服裝探討階級議題。圖／LOEWE提供
LOEWE 2024秋冬女裝從美國畫家Albert York的畫作為切入點，透過服裝探討階級議題。圖／LOEWE提供
將Albert York油畫圖案以珠繡方式裝飾在立體洋裝上。圖／LOEWE提供
將Albert York油畫圖案以珠繡方式裝飾在立體洋裝上。圖／LOEWE提供
裝飾Albert York油畫小狗圖案的Squeeze包。圖／LOEWE提供
裝飾Albert York油畫小狗圖案的Squeeze包。圖／LOEWE提供
裝飾珠飾的手提陶瓷蘆筍。圖／LOEWE提供
裝飾珠飾的手提陶瓷蘆筍。圖／LOEWE提供
外套與飄逸休閒褲、領帶與雕塑短裙、直線與立體裁剪等元素結合運用。圖／LOEWE提供
外套與飄逸休閒褲、領帶與雕塑短裙、直線與立體裁剪等元素結合運用。圖／LOEWE提供
（由左至右）法國女星伊娃葛林、CATHERINE O'HARA、SOPHIE WILDE出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
（由左至右）法國女星伊娃葛林、CATHERINE O'HARA、SOPHIE WILDE出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
寬大的襯衫與褲管。圖／LOEWE提供
寬大的襯衫與褲管。圖／LOEWE提供
猶如融入木頭圖案的印花。圖／LOEWE提供
猶如融入木頭圖案的印花。圖／LOEWE提供
外套與飄逸休閒褲凸顯剛勁及柔和線條的對比。圖／LOEWE提供
外套與飄逸休閒褲凸顯剛勁及柔和線條的對比。圖／LOEWE提供
以刺繡珠飾裝飾Albert York油畫的Squeeze包與短靴。圖／LOEWE提供
以刺繡珠飾裝飾Albert York油畫的Squeeze包與短靴。圖／LOEWE提供
Albert York的花卉靜物圖案以刺繡工藝的方式呈現在鞋履上。圖／LOEWE提供
Albert York的花卉靜物圖案以刺繡工藝的方式呈現在鞋履上。圖／LOEWE提供
（由左至右）法國影后凱撒琳丹尼芙、辣模艾蜜莉瑞特考斯基、韓團Stray Kids成員昇玟出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
（由左至右）法國影后凱撒琳丹尼芙、辣模艾蜜莉瑞特考斯基、韓團Stray Kids成員昇玟出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
巧玩視覺比例效果的格紋洋裝，像是把居家毛毯裹在身上。圖／LOEWE提供
巧玩視覺比例效果的格紋洋裝，像是把居家毛毯裹在身上。圖／LOEWE提供

服裝 畫作 紐約

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