24巴黎時裝周／楊冪現身LOEWE 田園風油畫成幽默新衫

LOEWE於2024秋冬巴黎時裝周期間3月1日舉辦女裝系列大秀，包括品牌代言人楊冪、韓團Stray Kids成員昇玟、法國影后凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）、辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）、龐德女郎伊娃葛林（Eva Green）等都出席看秀。

由創意總監Jonathan Anderson希望透過LOEWE 2024 秋冬女裝系列，探索在現今的世界中，家世背景是否仍具有意義？他以局外人的角度，從美國畫家 Albert York 尺寸小巧卻寓意強烈的畫作為切入點，透過服裝探討階級議題。Albert York以描繪田園風光和花卉靜物聞名，作品尺寸小巧精緻，從1960年代起，他就避開紐約市藝壇熱鬧蓬勃的氛圍，選擇留在紐約州南安普敦家中創作。這位藝術家寧靜小巧的畫作深受紐約上流社會名流的喜愛，包括賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）等名人都爭相珍藏，如今紐約現代藝術博物館、波士頓美術博物館和克利夫蘭藝術博物館均有收藏他的畫作。

呼應Albert York 畫作中綠意盎然的植物與田園景緻，本季的秀場空間披上三層由深變淺的綠色，猶如迷宮或是藝術畫廊，展示著這位藝術家創作的 18 幅作品。Jonathan Anderson透過直率且抽象的服裝手法，表達他對階級和財富的獨特觀點：英國貴族學校伊頓公學學生禮服、心愛犬兒躍上不規則剪裁洋裝及戒指、木雕幻化為大衣的衣領、花卉掛毯搖身成裙裝、串珠綴在裙子及褲子上；而魚子醬色小圓珠飾大量出現在服裝上，更加以點綴皮靴及Squeeze包款…。

男裝訂製西服及女裝訂製服一剛一柔，皆是特權階級的象徵；外套與飄逸休閒褲、領帶與雕塑短裙、直線與立體裁剪等元素結合運用，並以柔美飄逸裙為基礎搭配短褲設計，凸顯剛勁及柔和線條的對比。而設計師固有的視覺趣味，與恰到好處的藝術氣息，都輕巧完美地融入其中。

皮革工藝是LOEWE時裝美學的重要一環：垂褶納帕皮革外套、皮革飛行員外套及全新大尺寸Flamenco Purse等款式皆彰顯精湛的皮革工藝技法。而此季服裝印花質感鮮明強烈，近看有如另一種材質，似是融化的方格紋，其實是像千層酥般的雪紡組成格子絨布花紋，塑造立體布料質。