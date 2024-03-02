快訊

想和父母要錢買房！網見「存款數字」全傻住：真的繳得起嗎？

許雅鈞悲痛發聲 痛失至親「我最傷心的一天」

碩士年薪上看200萬！台積電：預計在台招募6000名新人

居家變身網美減肥健身房！IKEA首推柔美色完整運動系列

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA DAJLIEN收納長凳，可以當作訓練椅、收納空間與茶几等多功能使用。圖／IKEA提供
IKEA DAJLIEN收納長凳，可以當作訓練椅、收納空間與茶几等多功能使用。圖／IKEA提供

年節之後，加上春夏將至，許多人開始減肥運動，但上健身房好懶，那就在家打造出網美健身房吧！IKEA首度推出最完整的DAJLIEN居家訓練系列，以清新柔美的色調，且涵蓋運動墊、重量訓練裝備、兼具收納與訓練等，強調設計感與實用度，共有19件商品，每款單品都是訓練設備，甚至也是時尚擺飾，更強化多重功能，在居家運動也能拍出最佳網美網帥照。

IKEA的DAJLIEN居家訓練系列，其中最大特點是考量許多人家中，沒有額外空間打造健身房，因此眾多單品強化收納與多功能運用，如DAJLIEN收納長凳，就來自健身椅，搭配可拆卸的防滑墊，可能當成訓練椅，還有收納健身用品的空間，另外還能當成客廳茶几使用；DAJLIEN踏板平常可以放在電腦桌下，當成腳踏板，運動時可以變身有氧階梯踏板，在家輕鬆做有氧。

另外眾多運動風格的家具，如DAJLIEN推車能收納運動墊、筋膜滾筒或是啞鈴等小物，也能收納其他私人小物；DAJLIEN衣帽架有著防滑圓環設計，可以擺放運動衣物與毛巾，也不怕滑落。

更多運動小物，如圓弧邊角的DAJLIEN運動墊，有兩種尺寸，可以大人小孩一起做運動，其他還有可愛甜甜圈形狀的環形啞鈴、貝殼造型膝蓋緩衝墊、粉嫩色調能調整長短的瑜珈伸展帶、幫你從肩頸放鬆到腳底的按摩滾球等，實用又好拍。

外出運動時，也能搭配DAJLIEN購物袋，透氣設計可以放入運動後衣物，不怕發臭，在淋浴間可以使用DAJLIEN連帽浴巾披風，薄荷綠時髦好看，外出跑步也能使用DAJLIEN腰包，收納手機、鑰匙更為方便。

IKEA DAJLIEN衣帽架，具有防滑設計。圖／IKEA提供
IKEA DAJLIEN衣帽架，具有防滑設計。圖／IKEA提供
IKEA DAJLIEN居家訓練系列提供多款高顏值的運動小物，在家也能拍出網美照。圖／IKEA提供
IKEA DAJLIEN居家訓練系列提供多款高顏值的運動小物，在家也能拍出網美照。圖／IKEA提供
IKEA DAJLIEN推車能收納運動墊、筋膜滾筒或是啞鈴等健身小物，輕巧的車身還能放更多其他物品。圖／IKEA提供
IKEA DAJLIEN推車能收納運動墊、筋膜滾筒或是啞鈴等健身小物，輕巧的車身還能放更多其他物品。圖／IKEA提供
IKEA DAJLIEN運動墊有兩種尺寸可供選擇，可讓全家一起運動。圖／IKEA提供
IKEA DAJLIEN運動墊有兩種尺寸可供選擇，可讓全家一起運動。圖／IKEA提供
IKEA首次推出完整運動的DAJLIEN居家訓練系列，讓每一項單品既是訓練設備，也是時尚擺飾，更兼具收納功能。圖／IKEA提供
IKEA首次推出完整運動的DAJLIEN居家訓練系列，讓每一項單品既是訓練設備，也是時尚擺飾，更兼具收納功能。圖／IKEA提供

IKEA 健身房 運動

延伸閱讀

連鎖女性健身房加盟店無預警關門 桃園消保官出手

就是想一個人運動！6大健身房NG行為別再做，「練到一半跑來搭訕」最令人不快

「可爾姿」桃園2健身房突歇業 新北消保官：境內33間正常營運

音樂老師黃建東自曝婚內出軌網美 上床6次稱「天時地利人和」

相關新聞

航空人力仍短缺 票價暑假前持續居高不下

疫後解封已歷一年半，但多個行業人力荒依然未解，多個國際機場和航空公司人力迄今尚未補足，難以大幅增班，機位供給量約疫前20...

居家變身網美減肥健身房！IKEA首推柔美色完整運動系列

年節之後，加上春夏將至，許多人開始減肥運動，但上健身房好懶，那就在家打造出網美健身房吧！IKEA首度推出最完整的DAJL...

最美艷「小三」出爐！戴上手、高級感一秒浮現

得宜的裝扮、適當的談吐，足以讓一個人散發氣質與好感，讓人更願意認識她（或他）的內涵，同理可證：手表的面盤也像人臉、服裝，...

旅遊快速復甦業者積極搶客 多種優惠可供旅客精挑細選

疫後全球旅遊復甦，去年國人出遊人次回到疫前近七成，今年出遊人次有望再成長，春天已到又是適合旅遊的季節，各旅遊業者紛紛推出...

遊客過度集中墾丁 落山風風景特定區推「5大遊程」拚觀光

屏東恆春半島是國旅勝地，但各鄉鎮景點未整合行銷，人潮過度集中墾丁國家公園，致發展失衡，縣府2018年在區外的車城、牡丹及...

北中南都有！盤點全台六大必逛購物商城好買也好拍

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「購物商城」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的人氣購物商城排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。