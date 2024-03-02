居家變身網美減肥健身房！IKEA首推柔美色完整運動系列

年節之後，加上春夏將至，許多人開始減肥運動，但上健身房好懶，那就在家打造出網美健身房吧！IKEA首度推出最完整的DAJLIEN居家訓練系列，以清新柔美的色調，且涵蓋運動墊、重量訓練裝備、兼具收納與訓練等，強調設計感與實用度，共有19件商品，每款單品都是訓練設備，甚至也是時尚擺飾，更強化多重功能，在居家運動也能拍出最佳網美網帥照。

IKEA的DAJLIEN居家訓練系列，其中最大特點是考量許多人家中，沒有額外空間打造健身房，因此眾多單品強化收納與多功能運用，如DAJLIEN收納長凳，就來自健身椅，搭配可拆卸的防滑墊，可能當成訓練椅，還有收納健身用品的空間，另外還能當成客廳茶几使用；DAJLIEN踏板平常可以放在電腦桌下，當成腳踏板，運動時可以變身有氧階梯踏板，在家輕鬆做有氧。

另外眾多運動風格的家具，如DAJLIEN推車能收納運動墊、筋膜滾筒或是啞鈴等小物，也能收納其他私人小物；DAJLIEN衣帽架有著防滑圓環設計，可以擺放運動衣物與毛巾，也不怕滑落。

更多運動小物，如圓弧邊角的DAJLIEN運動墊，有兩種尺寸，可以大人小孩一起做運動，其他還有可愛甜甜圈形狀的環形啞鈴、貝殼造型膝蓋緩衝墊、粉嫩色調能調整長短的瑜珈伸展帶、幫你從肩頸放鬆到腳底的按摩滾球等，實用又好拍。

外出運動時，也能搭配DAJLIEN購物袋，透氣設計可以放入運動後衣物，不怕發臭，在淋浴間可以使用DAJLIEN連帽浴巾披風，薄荷綠時髦好看，外出跑步也能使用DAJLIEN腰包，收納手機、鑰匙更為方便。