巴黎時裝周24 Saint Laurent回歸服裝本質、輕透性感

人為什麼要穿上服裝？再簡單不過的問題，卻可以延伸出社會性、哲學、審美的多重面向答案，巴黎時裝周期間，Saint Laurent甫發表了2024冬季女裝，創意總監Anthony Vaccarello透過大量的薄紗、近乎透視的設計似回答了此一扣問，同時並向上世紀的1950、1960年代性感巨星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）致意，大秀並有「Rosé」朴彩英、英國超模凱特摩絲、日星水原希子、大平修藏出席，星光熠熠。

大量的薄紗、近乎透視的設計，是Saint Laurent 2024冬季女裝的設計主軸。圖／Saint Laurent提供

寬大的墊肩儼然將1990年代重新帶到2024，長版的西裝外套搭配上絲質透膚短裙、甚至是連身的吊帶襪，又是成套無內搭的西裝，都讓Saint Laurent的女子傳遞了一種柔美但剛強的印象，夢露最後一次公開亮相時的「裸色」晚裝成為本季、也是創意總監Anthony Vaccarello的靈感泉源，因此本季大量可見著皺褶的連身洋裝、人造毛皮與透膚薄紗，同時華麗的毛草大外套，則讓冬季的女裝帶來了溫暖感受。

寬大的墊肩輪廓內含力量感，儼然將1990年代重新帶來了2024。圖／Saint Laurent提供（合成圖）