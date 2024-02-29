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巴黎時裝周24 Saint Laurent回歸服裝本質、輕透性感

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「人間聖羅蘭」Rosé朴彩英（中）在秀上並與Lily Collins（右）、Zoe Kravitz（左）一同合影。圖／翻攝自 IG @ roses_are_rosie
「人間聖羅蘭」Rosé朴彩英（中）在秀上並與Lily Collins（右）、Zoe Kravitz（左）一同合影。圖／翻攝自 IG @ roses_are_rosie

人為什麼要穿上服裝？再簡單不過的問題，卻可以延伸出社會性、哲學、審美的多重面向答案，巴黎時裝周期間，Saint Laurent甫發表了2024冬季女裝，創意總監Anthony Vaccarello透過大量的薄紗、近乎透視的設計似回答了此一扣問，同時並向上世紀的1950、1960年代性感巨星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）致意，大秀並有「Rosé」朴彩英、英國超模凱特摩絲、日星水原希子、大平修藏出席，星光熠熠。

大量的薄紗、近乎透視的設計，是Saint Laurent 2024冬季女裝的設計主軸。圖／Saint Laurent提供
大量的薄紗、近乎透視的設計，是Saint Laurent 2024冬季女裝的設計主軸。圖／Saint Laurent提供

寬大的墊肩儼然將1990年代重新帶到2024，長版的西裝外套搭配上絲質透膚短裙、甚至是連身的吊帶襪，又是成套無內搭的西裝，都讓Saint Laurent的女子傳遞了一種柔美但剛強的印象，夢露最後一次公開亮相時的「裸色」晚裝成為本季、也是創意總監Anthony Vaccarello的靈感泉源，因此本季大量可見著皺褶的連身洋裝、人造毛皮與透膚薄紗，同時華麗的毛草大外套，則讓冬季的女裝帶來了溫暖感受。

寬大的墊肩輪廓內含力量感，儼然將1990年代重新帶來了2024。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
寬大的墊肩輪廓內含力量感，儼然將1990年代重新帶來了2024。圖／Saint Laurent提供（合成圖）

綜觀全數造型，模特兒高比例戴上了絲質的頭巾、隱藏了秀髮，但也同時讓耳畔的耳環、耳飾更為醒目。寬大宛如氣球般充氣輪廓的皮外套，擁有碩大誇張的領片，同時兩側長袖的線條自由且柔美，展現出優雅的絕對極致，更與下半身的貼身尼龍褲，營造出強烈的寬鬆與收束比對。咖啡色、飄逸的西裝雙排釦外套搭配以同色系長褲，堅強也脆弱、陽剛也女性。然真正的隱藏版亮點是：在多數時裝品牌都以包款鞋履配件成為營收大宗的當代，Saint Laurent的2024冬季女裝全場48套造型竟沒出現任何一個包款，或展現創意總監Anthony Vaccarello聚焦在服裝本質的決心、值得尊敬。

華麗的毛草外套，為高比例絲質、半透的服裝，帶來溫暖感受。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
華麗的毛草外套，為高比例絲質、半透的服裝，帶來溫暖感受。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
寬大宛如氣球般充氣輪廓的皮外套，展現優雅的絕對極致。圖／Saint Laurent提供
寬大宛如氣球般充氣輪廓的皮外套，展現優雅的絕對極致。圖／Saint Laurent提供
英國資深女演員Charlotte Rampling。圖／Saint Laurent提供
英國資深女演員Charlotte Rampling。圖／Saint Laurent提供
英國超模Kate Moss。圖／Saint Laurent提供
英國超模Kate Moss。圖／Saint Laurent提供

巴黎 時裝周

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