身份證有「3617」任2碼全桌8折 森森燒肉再送露營帳蓬

主打高CP值套餐、提供自助吧無限享用的「森森燒肉」，自3月1日起與「Outdoorbase」、「蟬說」攜手合作，推出限時優惠方案。凡身份證、健保卡數字有「3、6、1、7」任2碼，可享全桌8折，會員還有機會抽中露營帳篷、豪華露營住宿券等不同贈禮。

森森燒肉提供自助吧，其中包括十餘種的法式甜點。圖／森森燒肉提供

「森森燒肉」提供多種燒肉套餐，並規劃沙拉水果、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋等5大自助餐區，讓民眾可以盡興享用。其中甜點櫃更供應法式馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露、瑪德蓮、烤布蕾等超過10種以上的甜點。以「日本A5和牛雙人燒肉套餐」為例，內含有日本A5霜雨和牛、果香壺漬牛小排、霜降松坂豚、霜降牛小排與鹽醬／紐奧良／羅勒雞肉等品項，搭配自助Buffet，每套1,980元。目前在台中、桃園、新竹等地，共計有6間分店。

抽獎有機會獲得「蟬說-豪華露營一泊二食雙人住宿券」。圖／森森燒肉提供