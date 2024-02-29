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身份證有「3617」任2碼全桌8折 森森燒肉再送露營帳蓬
主打高CP值套餐、提供自助吧無限享用的「森森燒肉」，自3月1日起與「Outdoorbase」、「蟬說」攜手合作，推出限時優惠方案。凡身份證、健保卡數字有「3、6、1、7」任2碼，可享全桌8折，會員還有機會抽中露營帳篷、豪華露營住宿券等不同贈禮。
「森森燒肉」提供多種燒肉套餐，並規劃沙拉水果、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋等5大自助餐區，讓民眾可以盡興享用。其中甜點櫃更供應法式馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露、瑪德蓮、烤布蕾等超過10種以上的甜點。以「日本A5和牛雙人燒肉套餐」為例，內含有日本A5霜雨和牛、果香壺漬牛小排、霜降松坂豚、霜降牛小排與鹽醬／紐奧良／羅勒雞肉等品項，搭配自助Buffet，每套1,980元。目前在台中、桃園、新竹等地，共計有6間分店。
3月1日至4月30日期間，森森燒肉與「Outdoorbase露營用品」與「蟬說-豪華露營」雙品牌合作，活動期間出示身份證／健保卡等證件，對中數字「3、6、1、7」任2碼，享全桌8折，中1碼則享9折。活動期間會員或新會員至全台門店消費，有機會抽中Outdoorbase露營帳蓬（市價37,800元）、蟬說-豪華露營1泊2食雙人住宿券（市價12,100元）等獎項。
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