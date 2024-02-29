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限時2週！愛買量販滿千最高現折300元 家樂福名字有「這3字」抽400萬點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販開撒春季採買金，APP會員滿千最高現折300元。圖／愛買量販提供
愛買量販開撒春季採買金，APP會員滿千最高現折300元。圖／愛買量販提供

迎接換季採買潮，愛買官方App紅包大放送，只要是2月25日前註冊的會員，3月1日起開啟App就獨家擁有春季採買金，總金額高達300元，首先開領「100元滿額現金抵用券」，全館任挑任選單筆消費滿1,000元即可折抵使用；還有熱門類別商品採買金可以使用，購買生鮮水果、肉品、蔬菜、常溫茶飲、沖泡咖啡、除蟲用品、垃圾袋、毛巾、襪子、保鮮膜消費不限金額直接現折，現折總金額共200元，活動至3月12日截止，等於只要消費滿千最高現折300元，7折優惠超級殺。

活動期間愛買量販另推出眾多卡友專屬會員價、買1送1以及下午茶相關商品特惠價，會員購買指定680款商品，單筆消費每滿100元就享點數5倍送，使用HAPPY GO PAY支付加碼享點數10倍回饋。迎接38女神購物節，另推出130款美容小家電、3C商品、美型行李箱、鍋具、環保杯等商品優惠，最低5.6折起，三星Galaxy Z Flip5摺疊機特價26,900元現省近萬元。

家樂福歡慶「臺南400」即日起至3月12日再推出為期2週的台南美食節，全台家樂福量販/超市/線上購物/家速配同步上架台南虱目魚系列低溫直送商品、台南各地知名食材，以及包括所長茶葉蛋、瓜瓜園地瓜酥等眾多源自台南的熱門品牌商品，讓大家輕鬆品嚐台南經典特產。

活動期間姓名裡有「臺」或「台」或「南」同字者，於家樂福量販店/家樂福超市/家樂福線上購物/家速配，單筆消費不限金額，就有機會獲得紅利點數400萬點。臺南地區門市限定加碼抽總價值百萬購物金，活動期間單筆消費滿400元，即可獲得1次抽獎機會，買越多中獎機率越高。

臺南400托特包首波預購秒殺，即日起至3月12日全台家樂福量販/超市/線上購物再推出現貨1,400個開賣。圖／家樂福提供
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2024台灣燈會，家樂福以無人機組成的創意Logo點亮台南的夜空。圖／家樂福提供
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所長茶葉蛋起源於新化派出所所長體諒同仁吃早餐不便，開始滷茶葉蛋，美味名聲逐漸成為現在家喻戶曉的商品。圖／家樂福提供
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愛買量販38女神購物節3C、美容小家電5.6折起。圖／愛買量販提供
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台南 家樂福

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