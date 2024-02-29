睿智的見證 勞力士、芝柏、歐米茄 「隕石」表曬滄桑

天外飛來的隕石，常帶來無窮想像：歷經風霜、為星辰與太虛所磨難，終於來到了地球與人類文明相遇。芝柏（Girare Perregaux）甫發表了全新Free Bridge隕石腕表，將隕石和面盤設計結合，結合別具建築之美的「橋式」機芯結構，前衛也科技。

Free Bridge系列最早可溯及1860年代的「金橋」（Golden Bridge）設計：將固定機芯的橋板打造為橫向、垂直的「金橋」，兼具功能與結構之美。新款Free Bridge腕表則運用兩塊隕石於納米比亞發現的Gibeon鐵隕石，並具迷人、別緻的魏德曼花紋（Widmanstätten） 。使用了矽材質擒縱與擺輪系統的GP01800-2085自動上鍊機芯，因而將能抵抗磁力的干擾，而開放且對稱的發條盒與擺輪游絲，更在面盤上形成一篇似自億萬光年而來、千錘百鍊的宇宙奇幻物語。

歐米茄（OMEGA）的星座（Cosntellation）系列則有多款新作隕石面腕表，全系列細分41、29、28與25毫米四種尺寸合計20款，並全數運用「年齡」超過45億年的Muoionalusta隕石，各有銀灰、紫、藍與沙黃等四色。其中41與29毫米並採用同軸擒縱大師天文台機芯，非一般精密與高品質。積家（Jaeger-LeCoultre）則有一只高複雜功能的Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3超卓傳統大師系列球型陀飛輪3腕錶「隕石」款，特殊的「球型陀飛輪」除是罕見的複雜功能裝置，面盤再使用了青金石，搭配以藍鋼螺絲、玫瑰金表殼，展現色彩與質感的多樣性。