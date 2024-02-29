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睿智的見證 勞力士、芝柏、歐米茄 「隕石」表曬滄桑

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
勞力士 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表，40毫米、18K白色黃金、頂級天文台認證自動上鍊機芯，計時碼表，價格店洽。圖／ROLEX提供
勞力士 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表，40毫米、18K白色黃金、頂級天文台認證自動上鍊機芯，計時碼表，價格店洽。圖／ROLEX提供

天外飛來的隕石，常帶來無窮想像：歷經風霜、為星辰與太虛所磨難，終於來到了地球與人類文明相遇。芝柏（Girare Perregaux）甫發表了全新Free Bridge隕石腕表，將隕石和面盤設計結合，結合別具建築之美的「橋式」機芯結構，前衛也科技。

Free Bridge系列最早可溯及1860年代的「金橋」（Golden Bridge）設計：將固定機芯的橋板打造為橫向、垂直的「金橋」，兼具功能與結構之美。新款Free Bridge腕表則運用兩塊隕石於納米比亞發現的Gibeon鐵隕石，並具迷人、別緻的魏德曼花紋（Widmanstätten） 。使用了矽材質擒縱與擺輪系統的GP01800-2085自動上鍊機芯，因而將能抵抗磁力的干擾，而開放且對稱的發條盒與擺輪游絲，更在面盤上形成一篇似自億萬光年而來、千錘百鍊的宇宙奇幻物語。

歐米茄（OMEGA）的星座（Cosntellation）系列則有多款新作隕石面腕表，全系列細分41、29、28與25毫米四種尺寸合計20款，並全數運用「年齡」超過45億年的Muoionalusta隕石，各有銀灰、紫、藍與沙黃等四色。其中41與29毫米並採用同軸擒縱大師天文台機芯，非一般精密與高品質。積家（Jaeger-LeCoultre）則有一只高複雜功能的Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3超卓傳統大師系列球型陀飛輪3腕錶「隕石」款，特殊的「球型陀飛輪」除是罕見的複雜功能裝置，面盤再使用了青金石，搭配以藍鋼螺絲、玫瑰金表殼，展現色彩與質感的多樣性。

想要收藏「隕石」面盤？不容錯過的絕對還有勞力士（ROLEX）的GMT-MASTER II腕表與Dayonta宇宙型迪通拿計時腕表，前者以白色黃金搭配藍紅雙色表圈、銀色隕石面盤，極其罕見，後者則同樣以18K白色黃金搭配黑色次表盤與陶瓷表圈，兩者表款面盤上交錯縱橫的花紋像穿越時間與歷練後留下的睿智成就，表款皆搭配勞力士超級天文台機芯，價格店洽。

超過45億年歷史的Muoionalusta隕石，近日為OMEGA運用在全新星座（Cosntellation）系列隕石腕表上。圖／OMEGA提供
超過45億年歷史的Muoionalusta隕石，近日為OMEGA運用在全新星座（Cosntellation）系列隕石腕表上。圖／OMEGA提供
勞力士 GMT-MASTER II腕表，40毫米、18K白色黃金、頂級天文台認證自動上鍊機芯、時間顯示與兩地時間功能，152萬5,000元。圖／ROLEX提供
勞力士 GMT-MASTER II腕表，40毫米、18K白色黃金、頂級天文台認證自動上鍊機芯、時間顯示與兩地時間功能，152萬5,000元。圖／ROLEX提供
Girard Perregaux Free Bridge隕石腕表，精鋼、44毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，82萬9,000元。圖／Girard Perregaux提供
Girard Perregaux Free Bridge隕石腕表，精鋼、44毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，82萬9,000元。圖／Girard Perregaux提供
OMEGA Constellation隕石腕表，精鋼、18K黃金，隕石面盤經PVD Moonshine™金處理，表圈與時標鑲嵌鑽石，53萬2,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA Constellation隕石腕表，精鋼、18K黃金，隕石面盤經PVD Moonshine™金處理，表圈與時標鑲嵌鑽石，53萬2,000元。圖／OMEGA提供
Jaeger-LeCoutre超卓傳統大師系列球型陀飛輪3腕表「隕石」款，全球限量8只，價格店洽。圖／Jaeger-LeCoutre提供
Jaeger-LeCoutre超卓傳統大師系列球型陀飛輪3腕表「隕石」款，全球限量8只，價格店洽。圖／Jaeger-LeCoutre提供
歐米茄星座系列全新隕石面腕表共有41、29、28與25毫米四種尺寸，合計20款。圖／OMEGA提供
歐米茄星座系列全新隕石面腕表共有41、29、28與25毫米四種尺寸，合計20款。圖／OMEGA提供
勞力士Daytona隕石面腕表使用了頂級天文台認證機芯，面盤並有著黑漆裝飾字樣、格外醒目。圖／ROLEX提供
勞力士Daytona隕石面腕表使用了頂級天文台認證機芯，面盤並有著黑漆裝飾字樣、格外醒目。圖／ROLEX提供
透過隕石的特質質地，也讓腕表散發了歷經時間洗禮後的睿智與粗獷。圖／Girard Perregaux提供
透過隕石的特質質地，也讓腕表散發了歷經時間洗禮後的睿智與粗獷。圖／Girard Perregaux提供

腕表 隕石

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