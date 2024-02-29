全支付日本也能用！攜手「PayPay」百萬家店鋪都能刷 限時最高享30%回饋

最近正準備前往日本賞櫻的民眾，全支付趕快申請起來！全支付宣布即日起開通跨境支付服務進入日本，首波開放合作對象為軟銀集團旗下行動支付品牌「PayPay」，其在日本國內用戶突破6,000萬人，擁有超過上百萬支付據點，超商、商店街等小店也通用，只要在店鋪內看到PayPay圖示即可使用「全支付」掃碼支付，不僅不需額外負擔1.5%海外交易手續費，歡慶新服務上線，更推出最高30%回饋，讓大家赴日旅遊跨境消費不用再擔心現金帶不夠，或是跨境刷卡手續費等問題，海外消費支付更便利。

PayPay日本上百萬間合作店家皆可使用，多元通路類型涵蓋日本便利商店、知名連鎖超市/藥妝店、百貨、餐廳、3C家電量販店、美容、商店街等台灣旅客最喜愛造訪的觀光目的地。出發日本旅遊前記得先開通全支付，並連結好個人銀行帳戶，或預先存錢於全支付帳戶，到了日本只要於PayPay合作店鋪打開全支付APP內的掃碼功能，掃描PayPay合作店家QR Code即可付款，實際支付金額將直接換算為台幣顯示在APP畫面上。如果已經切換成全支付日本版APP，也能透過APP內的PayPay QR Code給店家掃碼進行支付，使用流程上與在國內支付交易相同，不怕不會用。

歡慶新服務上線，全支付攜手「國泰世華銀行」獨家推出長達3個月行銷活動，即日起至5月31日止，凡赴日旅遊使用全支付付款，筆筆最高享10.5%全點回饋；連結「國泰世華」銀行帳戶付款，2月29日至3月31日期間最高再加碼18%全點回饋，匯率計算依臺灣時間早上9點15分於華泰銀行公告之日圓現金賣出價為準，快把握最近的好匯率刷起來。

另外，街口支付也於今日同步上線支援PayPay支付，3月底前使用街口支付App於日本當地消費，可享筆筆5%街口幣、免1.5%海外交易手續費，使用街利存帳戶付款再加碼10.5%回饋，加上街利存或銀行帳戶付款基本回饋，等於可享高達20%優惠，3月1日起至街口支付臉書粉絲專頁並於抽獎貼文參與抽獎，還有機會抽中Rimowa精品登機箱。