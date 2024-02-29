24秋冬巴黎時裝周／JISOO俏短裙賞DIOR 小珍美胸搶鏡

2024秋冬時裝周本周始轉戰巴黎，Dior於巴黎杜樂麗花園發表2024-2025秋冬女裝系列。女裝創意總監Maria Grazia Chiuri自1967年，由時任創意總監Marc Bohan主導的首個時裝系列「Miss Dior」為靈感啟發，將訂製服工藝精華濃縮於時裝設計中，引領Dior作品以青春、設計感步入普羅女性衣櫃。Dior品牌大使Jisoo、珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence）、新木優子、韓團SEVENTEEN成員金珉奎（Mingyu Kim）與日本男星山下智久等星光也都齊聚看秀。

1960年代末期，高級訂製服工坊紛紛跨出訂製服領域，並跨入普羅大眾的過渡時期。由時任Dior創意總監Marc Bohan委託其助手Philippe Guibourgé所主導的Miss Dior女性系列時裝系列也於1967年誕生。當時，最大的挑戰莫過於設計、製作出可以量產並符合創意，亦可迎合生活節奏的設計服飾。

在當時日益複雜與加速變遷的社會中，大眾的焦點逐漸移轉到放眼全球，薈萃藝術、時尚、建築與音樂等領域的視覺美學，其中，義大利藝術家暨設計師Gabriella Crespi更在當時成為Marc Bohan的靈感泉源。對Maria Grazia Chiuri而言，Gabriella Crespi象徵著當時亟欲闖出名號的獨立女性先鋒，而她的作品多年來都是Dior設計靈感之一。

Dior 2024-2025秋冬女裝系列仿如誌慶著當時新設立的 Miss Dior專賣店於巴黎開幕時，所推出讓眾多女性得以搭配出獨特風貌新衣著造型的剪裁與材質：例如日常生活、工作或旅行途中不可或缺的圍巾，強化女性造型搭配的流暢A字形線條，喀什米爾、斜紋布材質洋裝、大衣與及膝短裙等設計，Maria Grazia Chiuri更結合當年運用於Miss Dior系列時裝的白、橙、粉紅色、霓紅綠等色彩與Miss Dior字樣，並藉由金屬釘飾、刺繡等工藝，為整體設計挹注當代、前衛風格與細緻度。