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24秋冬巴黎時裝周／JISOO俏短裙賞DIOR 小珍美胸搶鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
及膝短裙為Dior本季女裝重點設計單品之一。圖／Dior提供
及膝短裙為Dior本季女裝重點設計單品之一。圖／Dior提供

2024秋冬時裝周本周始轉戰巴黎，Dior於巴黎杜樂麗花園發表2024-2025秋冬女裝系列。女裝創意總監Maria Grazia Chiuri自1967年，由時任創意總監Marc Bohan主導的首個時裝系列「Miss Dior」為靈感啟發，將訂製服工藝精華濃縮於時裝設計中，引領Dior作品以青春、設計感步入普羅女性衣櫃。Dior品牌大使Jisoo、珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence）、新木優子、韓團SEVENTEEN成員金珉奎（Mingyu Kim）與日本男星山下智久等星光也都齊聚看秀。

1960年代末期，高級訂製服工坊紛紛跨出訂製服領域，並跨入普羅大眾的過渡時期。由時任Dior創意總監Marc Bohan委託其助手Philippe Guibourgé所主導的Miss Dior女性系列時裝系列也於1967年誕生。當時，最大的挑戰莫過於設計、製作出可以量產並符合創意，亦可迎合生活節奏的設計服飾。

在當時日益複雜與加速變遷的社會中，大眾的焦點逐漸移轉到放眼全球，薈萃藝術、時尚、建築與音樂等領域的視覺美學，其中，義大利藝術家暨設計師Gabriella Crespi更在當時成為Marc Bohan的靈感泉源。對Maria Grazia Chiuri而言，Gabriella Crespi象徵著當時亟欲闖出名號的獨立女性先鋒，而她的作品多年來都是Dior設計靈感之一。

Dior 2024-2025秋冬女裝系列仿如誌慶著當時新設立的 Miss Dior專賣店於巴黎開幕時，所推出讓眾多女性得以搭配出獨特風貌新衣著造型的剪裁與材質：例如日常生活、工作或旅行途中不可或缺的圍巾，強化女性造型搭配的流暢A字形線條，喀什米爾、斜紋布材質洋裝、大衣與及膝短裙等設計，Maria Grazia Chiuri更結合當年運用於Miss Dior系列時裝的白、橙、粉紅色、霓紅綠等色彩與Miss Dior字樣，並藉由金屬釘飾、刺繡等工藝，為整體設計挹注當代、前衛風格與細緻度。

延續品牌對女性力量的支持，本季秀場特別與印度藝術家Shakuntala Kulkarni合作。她透過自探索女性身體與不同空間的關係，構思出模特兒邁步於展場裝置藝術中的呈現方式，藉此方式傳遞出多元、自主和多才多藝的女性光芒，也重新開啟Miss Dior象徵無限創意的意涵。

如A字形的流線剪裁、線條，進而強化女性造型搭配不再受限，朝新的境界邁進。圖／Dior提供
如A字形的流線剪裁、線條，進而強化女性造型搭配不再受限，朝新的境界邁進。圖／Dior提供
SEVENTEEN成員金珉奎出席DIOR 2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。圖／Dior提供
SEVENTEEN成員金珉奎出席DIOR 2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jennifer Lawrence出席DIOR 2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jennifer Lawrence出席DIOR 2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。圖／Dior提供
Dior本季女裝以1967年時任創意總監Marc Bohan主導的首個時裝系列「Miss Dior」為靈感。圖／Dior提供
Dior本季女裝以1967年時任創意總監Marc Bohan主導的首個時裝系列「Miss Dior」為靈感。圖／Dior提供
Dior品牌大使郎朗與其妻GINA ALICE出席DIOR 2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使郎朗與其妻GINA ALICE出席DIOR 2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。圖／Dior提供
Dior於巴黎杜樂麗花園發表2024-2025秋冬女裝系列。圖／Dior提供
Dior於巴黎杜樂麗花園發表2024-2025秋冬女裝系列。圖／Dior提供
Dior品牌大使娜塔莉波曼出席DIOR 2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使娜塔莉波曼出席DIOR 2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo出席DIOR 2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo出席DIOR 2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。圖／Dior提供
Dior於巴黎杜樂麗花園發表2024-2025秋冬女裝系列。圖／Dior提供
Dior於巴黎杜樂麗花園發表2024-2025秋冬女裝系列。圖／Dior提供
山下智久出席DIOR 2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。圖／Dior提供
山下智久出席DIOR 2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。圖／Dior提供
Dior 2024-2025秋冬女裝系列用色呼應Marc Bohan當時運用的顏色。圖／Dior提供
Dior 2024-2025秋冬女裝系列用色呼應Marc Bohan當時運用的顏色。圖／Dior提供

Dior 設計師

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