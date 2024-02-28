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米蘭時裝周24秋冬 HOGAN全新「地標」設計入包曬優雅

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在黑白或彩色的形象視覺中，展現了HOGAN穿梭在城市與街頭中的愜意與不羈。圖／HOGAN提供
在黑白或彩色的形象視覺中，展現了HOGAN穿梭在城市與街頭中的愜意與不羈。圖／HOGAN提供

米蘭時裝周期間，屬於TOD’S集團旗下的HOGAN雖然並無邀請模特兒走秀，但透過靜態的展示，依然發表了2024的秋冬新裝、鞋履和包款，展示了品牌源自於米蘭的都會、活力與朝氣。

超大、毛絨的夾克領片，展現了米蘭這座大都會之於奢華、享樂的調性。圖／HOGAN提供
超大、毛絨的夾克領片，展現了米蘭這座大都會之於奢華、享樂的調性。圖／HOGAN提供

以HOGAN品牌所在的城市「米蘭」為靈感出發，在黑白或彩色的形象視覺中，無分亞洲、非洲、歐洲的臉龐交織，經典的長風衣外套、將長袖毛衣打結繫於衣物上、毛絨溫暖的皮草、厚底的休閒樂福鞋，展現了HOGAN穿梭在城市與街頭中的愜意、不羈，水磨石、大理石、混凝土和工業性金屬...這些屬於米蘭的色彩紛紛進入了衣物包款或鞋履中，此外女裝設計則採取了經典男裝風衣的H型直筒輪廓。

羊絨、初剪羊毛、納帕皮革以及雙扭紋的防水棉，紛紛為HOGAN的2024秋冬所運用，舒適且溫暖。圖／HOGAN提供
羊絨、初剪羊毛、納帕皮革以及雙扭紋的防水棉，紛紛為HOGAN的2024秋冬所運用，舒適且溫暖。圖／HOGAN提供

全新包款像是從品牌檔案資料庫中得到靈感的The Script包包，採用全新的「地標」設計標誌，並以柔軟皮革為素材搭配品牌的H形縫線細節，並有多種材質、尺寸，其共通點則是正面印有標示了1986 Milano，而Via Monte Napoleone, 5, 20121，正是現今HOGAN的米蘭專賣店地址，因而透過時間和地理，將過去和當下重疊、展望未來。

米蘭時裝周期間，HOGAN以靜態展示發表了2024秋冬新裝、鞋履與包款。圖／HOGAN提供
米蘭時裝周期間，HOGAN以靜態展示發表了2024秋冬新裝、鞋履與包款。圖／HOGAN提供

時裝周 米蘭

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