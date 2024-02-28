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獨／饕客哭哭！全台第一名三明治「LBC」熄燈 粉絲不捨：太可惜
粉絲哭哭！台北知名、曾經被評選為「台灣最佳三明治」的美式三明治餐廳「Liquid Bread Co.」（LBC），在2月28日宣佈將在3月底結束營業。隨著消息出爐，令許多粉絲感到錯愕，留言表示「太可惜了，很喜歡你們的三明治」、「真是可惜」。
圈粉無數的「Liquid Bread Co.」，是由台北知名麵包店Purebread Bakery創辦人所打造的美式三明治餐廳，主打「快速慢食」的概念。店內使用來自Purebread Bakery的麵包搭配精選配料，提供經典培根、墨式燉肉、煙燻牛、熔岩漢堡排等多種口味的三明治，還有特色漢堡、沙拉、炸物與飲品、精釀啤酒，深獲許多饕客喜愛。在過去由旅遊網站「Big 7 Travel」所公布的「亞洲50間最佳三明治店」評比當中，LBC獲得亞洲第7名的肯定，同時也是台灣第一名的成績。
LBC目前設有大安區的「延吉店」，以及內湖區的「江南店」。儘管獲得外界與粉絲的肯定，但是LBC在2月28日在官方社群發布公告，指出決定要在今年3月底結束營業，感謝大家多年的支持及喜愛。在停業公告曝光之後，粉絲們也感到不捨，表示「這麼好吃欸！！！！可以換地方再開始嗎」、「不！！！！」、「我真要流淚」。根據業者的貼文透露，所有分店都會結束營業。
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