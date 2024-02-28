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京站18家新櫃＋快閃登場 宏匯廣場會員點數換購物金

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
京站時尚廣場3月共推出18家新櫃、快閃店，涵蓋服飾配件、家居設計、美妝香氛或獨家餐飲。圖／京站提供
京站時尚廣場3月共推出18家新櫃、快閃店，涵蓋服飾配件、家居設計、美妝香氛或獨家餐飲。圖／京站提供

京站時尚廣場3月1日起至4月3日春裝上市檔期，3月再添改裝、快閃多家新櫃，共18家服飾配件、家居設計、美妝香氛或獨家新型態餐飲。隨著春上市，宏匯廣場回饋會員推出會員點數100%折抵換購物金，扣100點換100元購物券、國際名品指定期間單筆消費滿1萬送600元電子抵用券。

京站3月新櫃包括來自福岡的人氣設計師婚紗品牌「Quantize」3月1日至3月6日於京站1樓中庭水池區獨家快閃，同時帶來新品牌ANT AID，適合從休閒到正式場合等多種場合穿著，這次來台推出特別企劃「福岡Air Frontier Wedding」主打新人可在福岡國際航廈與平時無法進入的國內線管制禁區進行婚紗拍攝。

來自日本的全方位抗糖保養品牌「COCOCHI」同樣在3月獨家快閃京站，另有「Jo Malone London」即日起至4月3日進行快閃。「艾比蓋爾日用香氛美學」為京站獨家全台首櫃進駐2樓，來自北歐的家居設計品牌「moz瑞典駝鹿」進駐B2樓、為北區首櫃。慶祝多家新櫃開幕，京站3月每周五至周日(3/1-3/3、3/8-3/10、3/15-3/17、3/22-3/24)推出全館單筆滿3千元，卡友扣30點可現抵300元。

2月29日至3月10日宏匯廣場APP可以用100點兌換100元購物金，全館指定專櫃單筆1,000元可抵用。3月14日至3月24日期間，還可享名品單筆滿1萬送600元電子抵用券(400元使用時間為3/14至4/17、200元可於4/18至5/15回館使用)。另外，宏匯廣場全館消費3,000元，再抽擁有全台首創Spa豪華露營「清水那方」及最接近海邊的豪華露營「向海那漾」，體驗最夯的露營住宿。

隨著3月植樹月到來，宏匯廣場與「林業及自然保育署新竹分署」合作準備了200株樹苗，3月4日起會員可於APP扣100點獲得樹苗兌換券，於3月8日憑券於宏匯廣場1樓咖啡廊道兌換，贈苗活動不提供塑膠袋，需自行攜帶裝苗器具或環保袋領取。3月11日起推出會員獨享來店禮，凡會員單筆消費2,000元即贈送多肉植物。

來自福岡的人氣設計師婚紗品牌「Quantize」3月1日至3月6日於京站1樓中庭水池區獨家快閃。圖／京站提供
來自福岡的人氣設計師婚紗品牌「Quantize」3月1日至3月6日於京站1樓中庭水池區獨家快閃。圖／京站提供
來自北歐的家居設計品牌moz瑞典駝鹿進駐京站B2樓，為北區首櫃。圖／京站提供
來自北歐的家居設計品牌moz瑞典駝鹿進駐京站B2樓，為北區首櫃。圖／京站提供
艾比蓋爾日用香氛美學，京站獨家、全台首櫃進駐2樓。圖／京站提供
艾比蓋爾日用香氛美學，京站獨家、全台首櫃進駐2樓。圖／京站提供
來自日本的抗糖保養品牌COCOCHI，在3月獨家快閃京站。圖／京站提供
來自日本的抗糖保養品牌COCOCHI，在3月獨家快閃京站。圖／京站提供
THE NORTH FACE輕薄夾克原價5,380元，特價4,000元。圖／宏匯廣場提供
THE NORTH FACE輕薄夾克原價5,380元，特價4,000元。圖／宏匯廣場提供
HONMA粉紫色POLO衫與小百褶短裙，成套原價11,560元，特價7,514元。圖／宏匯廣場提供
HONMA粉紫色POLO衫與小百褶短裙，成套原價11,560元，特價7,514元。圖／宏匯廣場提供
3月11日起，會員單筆消費2,000元贈送多肉植物。圖／宏匯廣場提供
3月11日起，會員單筆消費2,000元贈送多肉植物。圖／宏匯廣場提供

京站 品牌 快閃

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