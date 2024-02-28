醫師組薩克斯風團15年 登上專業音樂廳追逐音樂夢

在這個春天，臺北誠品表演廳上演了一場振奮人心的音樂會，緊接著3/2（六）即將在臺中教育大學寶成演藝廳登場。由一群熱愛音樂的醫師們所組成的「貓頭鷹SAX重奏團」，攜手來自各行各業的社會人士所組成的「米克斯薩克斯風重奏團」，從業餘愛好者到登上專業音樂廳舉辦售票音樂會，鼓舞了無數的薩克斯風學習者。

《薩韻飛揚》音樂會由米特薩克斯風教育學院主辦，「我一直認為學音樂應該不分年齡，我們希望可以幫助許多人在退休後，勇敢踏出圓音樂夢的第一步」米特創辦人陳冠文說道。秉著讓音樂走入每個人的家庭和生活的願景，米特免費提供薩克斯風讓初學者使用，並研發了專為成年人設計的教材，幫助沒經驗的學習者也可以很快上手，至今已經啟蒙了超過2000位成年人學習薩克斯風。

「米克斯薩克斯風重奏團」正是八年前米特組建的第一個團體，由來自各行各業的社會人士組成，包括工程師、老師、金融業，甚至有半數團員都已經退休。憶起與「貓頭鷹」的淵源，陳冠文表示：「當時看到這群半夜排練的貓頭鷹醫師們，深受感動和啟發！成為了我們在台北開始樂齡族群推廣的起點。」

米特選在「貓頭鷹薩克斯風重奏團」創團15年之際促成這場交流音樂會，顯得別具意義！這場音樂會在王裕文和黃子芸兩位老師的指揮之下，分別演奏多首薩克斯風樂曲，在節目的尾聲以超過30人的編制，聯合挑戰演奏星際大戰的主題曲，精彩的樂聲震撼了全場。

74歲的貓頭鷹楊宜嫣團長表示因為學音樂讓他越來越年輕，「學音樂的重點在心，不在於年紀；如果可以，我希望帶著貓頭鷹的團員再一起演奏15年。」楊宜嫣說道。這場振奮人心的音樂會，將於3月2日禮拜六 14:30 於臺中教育大學寶成演藝廳，迎來第二場演出，音樂會採自由入座，歡迎一同見證這群音樂夢想家的輝煌時刻。