蔡依林自曝成功靠「把每件事做到位」 不怕別人怎麼看

亞洲天后Jolin蔡依林以正面、積極的形象，受到許多粉絲的喜愛，而她的演藝事業一路走來，有波折，卻也有努力的部分，如今成為受矚目的亞洲天后，接下ELIXIR怡麗絲爾品牌代言，在最新廣告中，曝光自己的成功秘訣，她說「只要把每件事做到精準到位，就不用怕別人怎麼看你」，正是天后生活處事的積極態度。

Jolin總能以堅持、積極的人生態度，面對各種挑戰，如今她能夠自在的做自己，不害怕別人的眼光，只希望做出自己滿意的樣子，而接下ELIXIR怡麗絲爾的代言，更代表是她的最愛，ELIXIR怡麗絲爾全新的膠原緊V澎潤霜，就呼應Jolin的成功哲學，不用繁複的保養成分與步驟，只追求能一次精準到位的保養功效。

ELIXIR怡麗絲爾40年來致力於膠原蛋白的保養研究，膠原緊V澎潤霜中，就從4大緊緻關鍵中發現，需要讓肌膚持續緊緻，加入6大萃取精華，包括地榆根萃取精華、鳶尾花根萃取精華、甘草萃取精華、甜茶萃取精華、有機迷迭香萃取精華與木莓萃取精華，以及加入5大膠原蛋白的複方成分，包括柴胡萃取精華、西洋菜萃取精華、薄荷萃取精華、海藻萃取精華與山竹萃取精華，讓肌膚有著滿滿的膠原蛋白。

膠原緊V澎潤霜不分早晚都能使用，在保養上強化膠原蛋白搭配A醇，先使用膠原緊V澎潤霜，補充5類型膠原蛋白，再使用膠原A醇超導抗皺精華，添加日本厚生省唯一認證的高純度A醇，讓肌膚重回年輕巔峰。