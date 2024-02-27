第五大道上的金色珠寶盒！香奈兒紐約全新絕美旗艦店

精品品牌香奈兒（CHANEL）於紐約最具標誌性的第五大道開設美國首間完全以香奈兒腕錶暨高級珠寶的獨立專門店，完美融合香奈兒女士的幸運數字5、她對藝術與裝飾的熱愛、及位於巴黎市中心康朋街31號寓所的獨特裝潢。歡歡慶第五大道精品店落成，除了獨家設計、搶先發表的「Lion Solaire de CHANEL」全新頂級珠寶系列，典藏的「55.55項鍊」也同此展出。包括莎蒂辛克（Sadie Sink）菲比托金（Phoebe Tonkin）惠妮皮克（Whitney Peak）等品牌大使，以及凱莉墨里根（Carey Mulligan）蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）等名人好友皆出席開幕。

●空間薈萃品牌經典符碼

旗艦店兩層樓的空間由與香奈兒長期合作的知名建築師Peter Marino操刀設計。這座第五大道上的金色珠寶盒，位於1921年建立、歷史悠久的皇冠大樓，建築流露洋溢濃厚的布雜藝術（Beaux-Arts）風格。內部裝潢呼應康朋街31號的精髓，由金與黑組成主要視覺，綴以嘉柏麗香奈兒鍾愛的水晶材質，一系列當代藝術及骨董收藏，更彰顯了她對藝術與裝飾的熱愛。

走進精品店，選用黑色與金色漆釉面板夠構成精品店門廊，裝飾來自日本江戶時期的骨董木製蓮花花束雕刻，天花板上的「Dream Catcher」水晶吊燈，出自巴黎知名金匠工坊Goossens量身打造。兩間專屬高級珠寶沙龍的華麗牆面飾以東方屏風風格的手工繪製細節。通往設有兩間高級珠寶沙龍的樓梯同樣由Goossens訂製，搭配24K金框與水晶裝飾的訂製欄杆。店內擺設包括唐朝的陶瓷駱駝擺件、Jacques Dubois打造的路易十五骨董桌、由Delos & Ubiedo設計的斜紋軟呢桌燈、及多款由Goossens量身訂製的燈飾，營造出揉合古今藝術的華麗氛圍。

●藝術選品

嘉柏麗香奈兒是狂熱的藝術收藏家與贊助者，因此，全新開幕的精品店也精選一系列令人印象深刻的藝術藏品，重點作品包含放置於展示空間來自已故法國裝飾藝術家André Dubreuil運用精鋼、氧化青銅及琥珀水晶製成的雕塑；委託伊朗裔美國畫家Y.Z. Kami所創作裝飾在腕表沙龍內的訂製多聯牆面拼貼畫，共採用13片金箔於亞麻帆布上拼貼而成。

閣樓空間內可見兩件來自極具影響力的20世紀女性藝術家作品：由美國雕刻家Louise Nevelson打造的黑色漆木牆飾，及挪威抽象表現主義畫家Anna-Eva Bergman創作的蛋彩畫、金屬與木片拼貼。而香奈兒女士肖像畫《Chanel, Pictures of Diamonds》，則是香奈兒於2004年委託巴西藝術家暨攝影師Vik Muniz以珠寶精心創作而成。

●獨家創作

除了展售最新高級珠寶系列與時計作品，香奈兒也專為紐約旗艦店推出獨特Coco Crush系列戒指專屬訂製刻字服務。為紀念嘉柏麗香奈兒的幸運數字、具革命性的N° 5香水及香奈兒美國最新據點，高級珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau為紐約旗艦店獨家設計的「Eternal N°5」頂級珠寶，運用可轉換式工藝創作的鑽石項鍊與耳環，結合白金與鑽石勾勒的數字5，搭配一顆祖母綠形切割鑽石，完美呼應香奈兒於1921年推出的N°5香水瓶蓋造型及巴黎芳登廣場的鳥瞰視角。項鍊與耳環上的祖母綠形切割鑽石亦可單獨拆卸配戴在戒指上。

於第五大道旗艦店獨家搶先發表的「Lion Solaire de CHANEL」全新頂級珠寶系列創作，則以嘉柏麗香奈兒鍾愛的獅子星座符碼為設計靈感。同時，為慶祝香奈兒N°5香水一百週年於2021年推出N°5頂級珠寶系列的「55.55項鍊」，也自巴黎的品牌文化資產部門運抵紐約。這款典藏之作以專屬訂製切割55.55克拉DF L Type IIa鑽石為中心，周圍鑲嵌彷如鑽石瀑布般洩流而下的線條描繪N°5瓶身輪廓為點綴，完美體現經典香水與香奈兒的品牌精髓。