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有優惠！星巴克人氣輕食套餐這樣點 一路爽吃到4月

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
烤雞生吐司三明治，單價90元。圖／星巴克提供
烤雞生吐司三明治，單價90元。圖／星巴克提供

全球人氣咖啡連鎖品牌星巴克除了各式飲品，各種爆款輕食也受到星迷喜愛。星巴克不但提供豐富多元的輕食早餐選擇，更與外送平台攜手祭出輕食套餐優惠。foodomo將於3月13日至4月2日，推出「星想餐優惠組合」；foodpanda也同步於3月13日至4月2日期間，推出「活力加倍組合」。

此外，若想嘗試日前造成話題的「星巴克最頂甜點」司康，星巴克門市也有葡萄乾司康和巧克力司康套餐組合，原本單價皆為65元的兩款司康，只要搭配95元（含）以上飲品，全天候都可以用加購價50元，買到司康套餐組合。

在foodomo的「星想餐優惠組合」中，「黑松露嫩蛋三明治搭配那堤」套餐原價230元，優惠價205元；「烤雞生吐司三明治搭配那堤」套餐原價225元，優惠價200元。foodpanda「活力加倍組合」的黑松露嫩蛋三明治搭配大杯美式咖啡或那堤，加上葡萄乾司康或巧克力司康，輕食搭配甜點原價270元起，優惠價245元起。

「黑松露嫩蛋三明治」以柔軟具奶香的布里歐麵包，盛裝滿滿餡料，結合綿密口感的滑蛋、洋菇、洋蔥等食材，淋上少許黑松露醬汁提鮮，是最受歡迎的星巴克輕奢風味早餐。「烤雞生吐司三明治」特選氣浴雞肉片增加雞肉含水量及口感，並以荷蘭進口肯瓊香料醃製提升香氣，再搭配煎蛋、生菜與黃芥末醬，一起夾進鬆軟Ｑ彈的麥味生吐司中，是不可錯過的星巴克必吃早餐。

此外，星巴克同時也推薦「舒肥雞鮮蔬帕里尼」，在外酥內軟的帕里尼當中，夾入花椰菜、櫛瓜以及番茄片，鋪上多汁軟嫩的舒肥雞肉片，再以滑順的青醬點綴，風味十足；若在早餐時段搭配85元飲品，套餐優惠價為200元。星巴克LINE禮物亦同步上線，美味輕食除自己享用外，也可贈送給朋友一份活力早餐。以上詳細活動辦法與優惠內容，依星巴克網站公告為主。

葡萄乾司康，單價65元。圖／星巴克提供
葡萄乾司康，單價65元。圖／星巴克提供
舒肥雞鮮蔬帕里尼，單價125元。圖／星巴克提供
舒肥雞鮮蔬帕里尼，單價125元。圖／星巴克提供
巧克力司康，單價65元。圖／星巴克提供
巧克力司康，單價65元。圖／星巴克提供
星巴克提供豐富多元的早餐選擇，有多款輕食供挑選。圖／星巴克提供
星巴克提供豐富多元的早餐選擇，有多款輕食供挑選。圖／星巴克提供
黑松露嫰蛋三明治，單價95元。圖／星巴克提供
黑松露嫰蛋三明治，單價95元。圖／星巴克提供

foodpanda 套餐 早餐 星巴克

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